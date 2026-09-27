Sport

Ce au scris ungurii după România – Ungaria 33-30. Detaliul pe care îl consideră decisiv: „Această tactică n-a dat roade”

Presa din Ungaria nu a reacționat deloc bine după ce naționala de handbal feminin a pierdut finala mică din EHF Euro Cup, scor 30-33, cu selecționata României
Cristian Măciucă
27.09.2026 | 23:10
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Ce zic Ungurii după ce naționala lor a pierdut finala mică împotriva României: „Această tactică n-a dat roade”. FOTO: Facebook EHF Euro
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Naționala de handbal feminin a României a reușit să cucerească medalia de bronz la EHF Euro Cup. În finala mică, „tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă au învins reprezentativa Ungariei, scor 33-30.

Ce scrie presa maghiară după România – Ungaria 33-30, finala mică din EHF Euro Cup

Presa maghiară a pus acest eșec pe seama unui moment important al partidei: în repriza secundă, România a marcat de trei ori cu poarta goală, când era în superioritate numerică. „Golurile marcate în poarta goală au costat mult echipa feminină de handbal a Ungariei, care a pierdut în fața româncelor după șapte ani”, au titrat maghiarii de la nemzetisport.hu. 

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România a condus și la 4 goluri în repriza secundă

La pauză, a fost echilibru între România și Ungaria, scor 16-16. „Gazdele au egalat la 13-13 și, deși Ungaria a dominat o mare parte din prima repriză, a fost nevoie de a 12-a paradă a lui Szemerey pentru a menține scorul egal la pauză”.

„Repriza secundă nu a început bine pentru echipa maghiară. Eficiența defensivei a scăzut, iar atacul a devenit ezitant. Timp de peste șase minute, echipa lui Golovin nu a reușit să marcheze din acțiune, permițând României, una dintre gazdele Campionatului European din decembrie, să se desprindă la patru goluri (21-17). Apărarea maghiară a avut dificultăți în zona pivotului, dar atacul și-a revenit treptat.

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Printr-o serie de patru goluri consecutive, Ungaria a restabilit egalitatea la 23-23. Cu toate acestea, în ultimul sfert de oră, România a marcat trei goluri succesive în poarta goală (29-25). În minutul 54, la scorul de 31-27 pentru gazde, naționala maghiară a trecut la un sistem de atac ‘șapte contra șase’, dar nici această tactică nu a dat roade. În final, echipa lui Vladimir Golovin a pierdut la o diferență de trei goluri”, au scris mai maghiarii de la Nemzeti Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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