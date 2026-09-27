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Naționala de handbal feminin a României a reușit să cucerească medalia de bronz la EHF Euro Cup. În finala mică, „tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă au învins reprezentativa Ungariei, scor 33-30.

Ce scrie presa maghiară după România – Ungaria 33-30, finala mică din EHF Euro Cup

a pus acest eșec pe seama unui moment important al partidei: în repriza secundă, România a marcat de trei ori cu poarta goală, când era în superioritate numerică. „Golurile marcate în poarta goală au costat mult echipa feminină de handbal a Ungariei, care a pierdut în fața româncelor după șapte ani”, au titrat maghiarii de la

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România a condus și la 4 goluri în repriza secundă

. „Gazdele au egalat la 13-13 și, deși Ungaria a dominat o mare parte din prima repriză, a fost nevoie de a 12-a paradă a lui Szemerey pentru a menține scorul egal la pauză”.

„Repriza secundă nu a început bine pentru echipa maghiară. Eficiența defensivei a scăzut, iar atacul a devenit ezitant. Timp de peste șase minute, echipa lui Golovin nu a reușit să marcheze din acțiune, permițând României, una dintre gazdele Campionatului European din decembrie, să se desprindă la patru goluri (21-17). Apărarea maghiară a avut dificultăți în zona pivotului, dar atacul și-a revenit treptat.

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Printr-o serie de patru goluri consecutive, Ungaria a restabilit egalitatea la 23-23. Cu toate acestea, în ultimul sfert de oră, România a marcat trei goluri succesive în poarta goală (29-25). În minutul 54, la scorul de 31-27 pentru gazde, naționala maghiară a trecut la un sistem de atac ‘șapte contra șase’, dar nici această tactică nu a dat roade. În final, echipa lui Vladimir Golovin a pierdut la o diferență de trei goluri”, au scris mai maghiarii de la Nemzeti Sport.