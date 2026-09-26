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România a început cu stângul Liga Naţiunilor. la debutul oficial al lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. După acest eşec, echipa noastră se duce pe ultimul loc al grupei după prima etapă.

Horia Ivanovici, discurs manifest despre naţionala României: „Aceeaşi ciorbă reîncălzită!”

Horia Ivanovici a avut un discurs manifest la FANATIK SUPERLIGA despre jocul naţionalei. Moderatorul emisiunii a dezvăluit că România a avut o evoluţie ştearsă şi noul selecţioner nu a venit, deocamdată, cu nimic nou:

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„Suedia ne-a bătut cu 2-1, iar Gheorghe Hagi începe cu stângul noul mandat la echipa naţională. Pe lângă rezultat, din păcate, nu am văzut mare lucru la mult aşteptatul debut pe banca de selecţioner. O revenire meritată pentru Hagi, după 25 de ani, în cea mai apreciată funcţie din fotbalul românesc.

Lăsăm la o parte o atitudine mai bună, ceea ce cred că era firesc, dar şi multe semne de întrebare, destul de multe greşeli şi senzaţia aceea că ciorba se tot reîncălzeşte şi bucătarul Hagi nu a venit cu nimic spectaculos.

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Chef Hagi ne-a livrat aceeaşi ciorbă reîncălzită, foarte mulţi jucători pe care îi tot revedem. Nu a venit cu nicio surpriză naţionala. O primă repriză decentă, o a doua repriză modestă. V-am spus, a fost o înfrângere onorabilă pentru naţionala României. Dar trebuie să vedem lucrurile realist. Puteam să pierdem cu 4-1″, a declarat Horia Ivanovici.

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Ianis Hagi, criticat: „Prestaţie modestă. Nu poate primi mai mult de un 4.5 sau 5”

Gheorghe Hagi a schimbat sistemul, dar Suedia a fost echipa superioară în meciul de la Stockholm. Horia Ivanovici a criticat , cel care a fost titularizat în ciuda minutelor minute jucate la Alanyaspor:

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„Am văzut o schimbare de sistem. E adevărat, e primul meci oficial, timpul trece, nu prea e loc de experimente. Liga Naţiunilor, totuşi, este importantă. Gândiţi-vă că Suedia a mers la Mondiale datorită Ligii Naţiunilor.

Vestea proastă este că nimic nu s-a schimbat în jocul naţionalei. Marea revoluţie, marea schimbare aşteptată de la Gică Hagi, cel puţin, din ce s-a văzut aseară, nu sunt veşti bune.

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Prestaţia lui Ianis Hagi a fost una modestă. Nu poate primi mai mult de un 4,5 sau 5. Se vede că nu are ritm. Calitatea şi-a arătat-o în anumite partide, dar aseară a fost o prestaţie slabă, ca majoritatea jucătorilor de la echipa naţională. Presa suedeză a spus-o clar: România e o naţională limitată şi cam are dreptate.

Vedem ce se întâmplă luni în meciul cu Bosnia-Herţegovina. Dar cum am început, nu sună bine deloc. Repet, o ciorbă reîncălzită la naţionala lui Hagi. Ne aşteptam la altceva, nu la muşchi Wellington, dar măcar nişte sarmale bine făcute. Naţionala n-a avut nici sare, nici piper la Stockholm”, a fost discursul lui Horia Ivanovici.