Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”

Se pare că cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase l-a marcat profund. I s-a părut nedrept ce s-a întâmplat la acel moment, iar de atunci chiar el dezvăluie că a traversat o perioadă plină de suferință.

ADVERTISEMENT

Care a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase

Ilie Năstase are 79 de ani și este . A bifat numeroase reușite pe teren de-a lungul carierei sale și chiar și astăzi continuă să fie o prezență activă în spațiul public.

Ce nu știu mulți însă e că deși la prima vedere poate părea că a avut viața perfectă, adevărul este că marele tenismen nu a fost ocolit de momentele de suferință, unele chiar marcându-l total.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, Ilie Năstase a vorbit și despre cel mai dureros moment din viața sa. A fost atunci când tatăl său, Gheorghe Năstase, a fost reținut pe nedrept. S-a întâmplat în 1959, în urma “Jafului Secolului” de la Banca Naţională.

Tatăl lui Ilie Năstase, bătut cu bestialitate

Fostul mare tenismen povestește că la acel moment, tatăl lui era colector la Banca Naţională. Astfel, în momentul în care a avut loc respectivul eveniment, acesta a fost tras la răspundere, iar ce a urmat a fost revoltător.

ADVERTISEMENT

De ce a fost acesta cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase? Tatăl acestuia a fost bătut, torturat și reținut pe nedrept. Iar timp de patru luni de zile, cât s-a întâmplat asta, fostul sportiv și mama sa sufereau de foame.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu mai aduce bani în casă, astfel că cei doi au traversat o perioadă dificilă. Iar în momentul în care tatăl său a reușit să iasă, acesta era de nerecunoscut. Și cel mai probabil marele tenismen nu va uita niciodată asta.

„A fost crunt pentru noi, eu cu mama am suferit de foame luni întregi, pentru că numai tata aducea bani în casă. A fost bătut cu bestialitate, dar a scăpat cu viaţă pentru că era un munte de om, cântărea aproape 100 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Când a ieşit de acolo, abia dacă mai avea jumătate. Şoferul dubei a murit în puşcărie, nu a rezistat terorii… În anchetă au fost cooptaţi atunci şi boxeri de la Dinamo! Loveau în tata fără să lase urme. De la situaţia asta mi se trage mie ura faţă de Dinamo”, declara, în trecut, Ilie Năstase.

Cum a ajuns tatăl lui Ilie Năstase să fie implicat în ”Jaful secolului” de la Banca Națională

Vorbind despre cel mai dureros moment din viața sa, Ilie Năstase a mai povestit și câte greșeli au făcut oamenii legii atunci. Se pare că tatăl său nici nu se afla în maşina care a fost jefuită pe 28 iulie 1959.

Iar în ciuda acestui lucru, acesta a fost reținut, iar casa i-a fost percheziționată. Deși oamenii legii nu au găsit nimic, iar Gheorghe Năstase le-a spus că nu e implicat, nimeni nu l-a crezut.

„După ce l-au ridicat pe tata, au venit şi au scormonit la noi în casă până şi în cenuşa de la sobă! Doar, doar or găsi ceva! Dar n-aveau ce! Tata le-a şi spus: «Măi, oameni, dacă eram implicat, nu luam eu banii pentru mine?! Îi dădeam la alţii?!»”, îşi mai amintea Ilie Năstase despre cele mai grele momente prin care a trecut.

Amintim faptul că pe 28 iulie 1959, șase persoane mascate şi înarmate au furat 1.686.000 de lei. a bătut și torturat mai multe persoane la acel moment. Și printre ele iată că se număra și tatăl lui Ilie Năstase.