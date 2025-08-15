Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Anchorage vineri, la ora 11:00, ora locală (22:00, ora României), unde a fost .

Vladimir Putin a făcut escală la Magadan în drumul spre Alaska

Zborul lui Putin a fost urmărit de milioane de oameni, iar datele de pe site-ul Flight Radar arată că acesta a fost cel mai urmărit zbor din lume. Potrivit presei rusești, avionul în care se afla liderul de la Kremlin a aterizat la Anchorage puțin mai devreme decât era planificat.

Red carpet for Putin Here's what the reason for Ukrainians' unbearable butt pain looks like today. According to Flightradar, Vladimir Putin's plane has landed,and it was tracked by half a million people .🇷🇺 — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher)

Înainte de a ajunge în Alaska, Putin a depus flori la un monument din orașul Magadan din Extremul Orient rus, dedicat cooperării americano-sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Monumentul înfățișează o strângere de mână între un pilot sovietic și unul american.

În timpul zborului de patru ore de la Magadan la Anchorage, legate de problema ucraineană și de relațiile bilaterale dintre Washington și Moscova, după cum a declarat purtătorul său de cuvânt al Kremlinului.

Trump a vorbit cu Lukaşenko în drumul spre Alaska

„Este vorba de o cantitate imensă de material, pe care, bineînțeles, președintele îl citește și îl studiază întotdeauna cu mare atenție”, a declarat Dmitri Peskov. El a estimat că întâlnirea dintre Putin şi Trump ar putea dura șase până la șapte ore. Peskov a mai spus că o întâlnire trilaterală care ar include Ucraina este posibilă, dacă discuțiile dintre Trump și Putin dau rezultate, după cum transmite agenţia Interfax.

La rândul său, în zborul de la Washington la Anchorage, cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Putin, Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a avut „o conversație excelentă cu foarte respectatul” președinte belarus Alexandr Lukașenko.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor”, a scris Trump, mulțumindu-i liderului belarus pentru eliberarea a 16 prizonieri. Lukaşenko, un aliat al președintelui rus, a grațiat opt bărbați și opt femei la începutul lunii iulie, aceştia fiind acuzați anterior de „extremism”.