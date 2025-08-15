News

Acesta a fost cel mai urmărit zbor de pe planetă. Avionul care l-a dus pe Vladimir Putin în Alaska a atras atenţia întregii lumi

Zborul istoric al lui Vladimir Putin în Alaska, pentru întâlnirea cu Donald Trump, a atras atenţia lumii întregi, fiind cel mai urmărit pe Flight Radar.
Daniel Spătaru
15.08.2025 | 22:36
Acesta a fost cel mai urmarit zbor de pe planeta Avionul care la dus pe Vladimir Putin in Alaska a atras atentia intregii lumi
Zborul lui Vladimir Putin spre Alaska a fost cel mai urmărit de pe planetă Foto: captură ecran

Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Anchorage vineri, la ora 11:00, ora locală (22:00, ora României), unde a fost întâmpinat de președintele american Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Vladimir Putin a făcut escală la Magadan în drumul spre Alaska

Zborul lui Putin a fost urmărit de milioane de oameni, iar datele de pe site-ul Flight Radar arată că acesta a fost cel mai urmărit zbor din lume. Potrivit presei rusești, avionul în care se afla liderul de la Kremlin a aterizat la Anchorage puțin mai devreme decât era planificat.

Înainte de a ajunge în Alaska, Putin a depus flori la un monument din orașul Magadan din Extremul Orient rus, dedicat cooperării americano-sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Monumentul înfățișează o strângere de mână între un pilot sovietic și unul american.

ADVERTISEMENT

În timpul zborului de patru ore de la Magadan la Anchorage, Putin a studiat numeroase documente legate de problema ucraineană și de relațiile bilaterale dintre Washington și Moscova, după cum a declarat purtătorul său de cuvânt al Kremlinului.

Trump a vorbit cu Lukaşenko în drumul spre Alaska

„Este vorba de o cantitate imensă de material, pe care, bineînțeles, președintele îl citește și îl studiază întotdeauna cu mare atenție”, a declarat Dmitri Peskov. El a estimat că întâlnirea dintre Putin şi Trump ar putea dura șase până la șapte ore. Peskov a mai spus că o întâlnire trilaterală care ar include Ucraina este posibilă, dacă discuțiile dintre Trump și Putin dau rezultate, după cum transmite agenţia Interfax.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

La rândul său, în zborul de la Washington la Anchorage, cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Putin, Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a avut „o conversație excelentă cu foarte respectatul” președinte belarus Alexandr Lukașenko.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor”, a scris Trump, mulțumindu-i liderului belarus pentru eliberarea a 16 prizonieri. Lukaşenko, un aliat al președintelui rus, a grațiat opt bărbați și opt femei la începutul lunii iulie, aceştia fiind acuzați anterior de „extremism”.

ADVERTISEMENT
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii istorice se iau. Urmărește în...
Fanatik
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii istorice se iau. Urmărește în timp real negocierile. Trump l-a aplaudat pe Putin
Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce...
Fanatik
Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat: “Am auzit o bubuitură”
Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți...
Fanatik
Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți să te protejezi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!