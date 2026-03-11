Acesta a fost meciul anului! 5 bătăi ca-n filme, 15 goluri și 27 de eliminări. Video

ADVERTISEMENT

Buffalo Sabres și Tampa Bay Lightning s-au duelat pentru a treia oară în , sezonul 2025-2026. Cele două rivale din Conferința de Est au oferit unul dintre cele mai nebuni meciuri de hochei. Gazdele din KeyBank Center au câștigat cu 8-7, la finalul unei partide cu răsturnări de scor, bătăi și eliminări.

Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 8-7, meciul anului în hocheiul pe gheață

Cele două formație își dăduseră întâlnire și în urmă cu o săptămână, când Buffalo Sabres s-a impus în Benchmark International Arena cu scorul de 6-2. Nervii au cedat încă de atunci, când hocheiștii de la Tampa Bay Lightning, unii dintre cei mai duri din , au încercat să își provoace pe cei de la Sabres. Acest lucru s-a repetat și în partida din KeyBank Center, dar jucătorii lui Jon Cooper au primit o replică pe măsură din partea lui Buffalo.

Prima bătaie a meciului dintre Sabres și Lightning a avut loc după numai 5 minute de joc, după o intrare grosolană a lui Brandon Hagel asupra lui Tage Thompson. În acel moment, toată echipa lui Buffalo a sărit să își apere colegul, iar căpitanul Rasmus Dahlin şi Darren Raddysh şi-au aruncat mănuşile. Ulterior, hocheiștii de la Tampa Bay au continuat să provoace şi au iniţiat alte câteva bătăi.

Răstunări de scor, bătăi și eliminări în derby-ul din NHL

După 25 de minute de joc, Buffalo Sabres avea 3-0 pe tabela de marcaj. Toate golurile au fost marcate de gazde în superioritate numerică, reușitele aparținându-le lui Doan, Zucker şi Tuch. Revenit la Tampa Bay, Corey Perry a redus din handicap după jumătatea actului secund și s-a făcut 4-1 pentru Sabres. În ultimele opt minute din perioada a doua, Bolts au marcat de trei ori și au restabilit egalitatea prin Kucherov, Girgensons şi Moser, restabilind egalitatea.

Nebunia a continuat în debutul reprizei a treia. Oaspeții au preluat conducerea după o nouă reușită a lui Kucherov. Peste cinci minute, Power şi-a trimis pucul în propria poartă, iar Tampa Bay Lightning avea un avans de două goluri. Cu 10 minute și 12 secunde rămase din meci, tabela de marcaj arăta 7-5 pentru Bolts, după ce Sam Carrick a marcat pentru gazde, iar Brandon Hegel pentru oaspeți. Buffalo Sabres a avut însă parte de o revenire de-a dreptul S.F., când a punctat de trei ori consecutiv prin Dahlin, Zucker şi Doan și astfel a obținut victoria la capătul unui meci care va rămâne în istoria NHL.

⚔️ Fight night in Buffalo: 5 fights in the opening 20:06, including two in the first 6 seconds of Period 2. Incredible cinema. — NHL News (@PuckReportNHL)

Reacții după cel mai nebun meci de hochei

După 65 de partide disputate în sezonul regulat, Buffalo Sabres ocupă prima poziţie în Divizia Atlantic, cu 86 de puncte. Pe locul secund în divizie se află Tampa Bay Lightning, cu 82 de puncte, dar şi cu două meciuri mai puţin disputate. „Cred că echipa a devenit foarte unită și s-a văzut în această seară. Au răspuns la fiecare indicație, au fost implicați în fiecare fază… Cât de mult am muncit pentru a reveni în joc. Nu s-a renunțat niciodată. Am arătat dorința de a câștiga meciul și cred că toată lumea e de acord că am meritat victoria”, a spus antrenorul principal al echipei Sabers, Lindy Ruff, citat de

Este entuziasmant, mă bucur că am reușit să câștigăm și că am avut ocazia să îmi ajut echipa. Este o victorie frumoasă, dar mai avem 18-19 meciuri de jucat și sperăm să acumulămcât mai multe victorii”, a transmis și Josh Doan, extremă dreapta la Buffalo Sabres.

