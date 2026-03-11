Sport

Acesta a fost meciul anului! 5 bătăi ca-n filme, 15 goluri și 27 de eliminări. Video

A fost show total într-o partidă desfășurată în Statele Unite ale Americii. Meciul s-a încheiat cu nu mai puțin de 15 goluri, dar și 5 momente în care bătaia a fost pe primul loc
Cristian Măciucă
11.03.2026 | 12:59
Acesta a fost meciul anului! 5 bătăi ca-n filme, 15 goluri și 27 de eliminări. FOTO: Fanatik
Buffalo Sabres și Tampa Bay Lightning s-au duelat pentru a treia oară în NHL, sezonul 2025-2026. Cele două rivale din Conferința de Est au oferit unul dintre cele mai nebuni meciuri de hochei. Gazdele din KeyBank Center au câștigat cu 8-7, la finalul unei partide cu răsturnări de scor, bătăi și eliminări.

Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 8-7, meciul anului în hocheiul pe gheață

Cele două formație își dăduseră întâlnire și în urmă cu o săptămână, când Buffalo Sabres s-a impus în Benchmark International Arena cu scorul de 6-2. Nervii au cedat încă de atunci, când hocheiștii de la Tampa Bay Lightning, unii dintre cei mai duri din NHL, au încercat să își provoace pe cei de la Sabres. Acest lucru s-a repetat și în partida din KeyBank Center, dar jucătorii lui Jon Cooper au primit o replică pe măsură din partea lui Buffalo.

Prima bătaie a meciului dintre Sabres și Lightning a avut loc după numai 5 minute de joc, după o intrare grosolană a lui Brandon Hagel asupra lui Tage Thompson. În acel moment, toată echipa lui Buffalo a sărit să își apere colegul, iar căpitanul Rasmus Dahlin şi Darren Raddysh şi-au aruncat mănuşile. Ulterior, hocheiștii de la Tampa Bay au continuat să provoace şi au iniţiat alte câteva bătăi.

Răstunări de scor, bătăi și eliminări în derby-ul din NHL

După 25 de minute de joc, Buffalo Sabres avea 3-0 pe tabela de marcaj. Toate golurile au fost marcate de gazde în superioritate numerică, reușitele aparținându-le lui Doan, Zucker şi Tuch. Revenit la Tampa Bay, Corey Perry a redus din handicap după jumătatea actului secund și s-a făcut 4-1 pentru Sabres. În ultimele opt minute din perioada a doua, Bolts au marcat de trei ori și au restabilit egalitatea prin Kucherov, Girgensons şi Moser, restabilind egalitatea.

Nebunia a continuat în debutul reprizei a treia. Oaspeții au preluat conducerea după o nouă reușită a lui Kucherov. Peste cinci minute, Power şi-a trimis pucul în propria poartă, iar Tampa Bay Lightning avea un avans de două goluri. Cu 10 minute și 12 secunde rămase din meci, tabela de marcaj arăta 7-5 pentru Bolts, după ce Sam Carrick a marcat pentru gazde, iar Brandon Hegel pentru oaspeți. Buffalo Sabres a avut însă parte de o revenire de-a dreptul S.F., când a punctat de trei ori consecutiv prin Dahlin, Zucker şi Doan și astfel a obținut victoria la capătul unui meci care va rămâne în istoria NHL.

Reacții după cel mai nebun meci de hochei

După 65 de partide disputate în sezonul regulat, Buffalo Sabres ocupă prima poziţie în Divizia Atlantic, cu 86 de puncte. Pe locul secund în divizie se află Tampa Bay Lightning, cu 82 de puncte, dar şi cu două meciuri mai puţin disputate. „Cred că echipa a devenit foarte unită și s-a văzut în această seară. Au răspuns la fiecare indicație, au fost implicați în fiecare fază… Cât de mult am muncit pentru a reveni în joc. Nu s-a renunțat niciodată. Am arătat dorința de a câștiga meciul și cred că toată lumea e de acord că am meritat victoria”, a spus antrenorul principal al echipei Sabers, Lindy Ruff, citat de nhl.com.

Este entuziasmant, mă bucur că am reușit să câștigăm și că am avut ocazia să îmi ajut echipa. Este o victorie frumoasă, dar mai avem 18-19 meciuri de jucat și sperăm să acumulămcât mai multe victorii”, a transmis și Josh Doan, extremă dreapta la Buffalo Sabres.

  • 102 minute de penalizare au avut în total Buffalo Sabres și Tampa Bay Lightning
  • 27 de eliminări s-au dictat pe parcursul meciului Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 8-7
