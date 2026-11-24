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După 10 ani petrecuți în străinătate, Nicușor Stanciu (33 de ani) a decis să se întoarcă în România. Mijlocașul a ales oferta celor de la U Cluj, deși salariul pe care îl va primi este mult sub ce ar fi câștigat dacă ar fi rămas în China.

S-a aflat salariul lui Nicușor Stanciu la U Cluj

După ce privind echipa unde va alege Nicușor Stanciu să joace din această iarnă, Horia Ivanovici, moderatul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit și suma pe care fotbalistul o va primi lunar de la U Cluj.

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”La Stanciu nu e nicio legătură cu banii. Chinezii s-au rugat până alaltăieri la miezul nopții să îi dea un 1.200.000 pe an. A fost pur și simplu decizia lui să vină. Pe, ține-te bine, 20.000 de euro a venit Stanciu la U Cluj. La Stanciu nu a fost vorba cu banii, nimic”, a spus Horia Ivanovici.

Fostul fotbalist Marcel Pușcaș s-a arătat nemulțumit de faptul că echipele din România aleg să transfere jucători care au un nume și care joacă pentru diferite echipe naționale, chiar dacă acest lucru nu le garantează în niciun fel succesul.

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”Eu mă refer la criteriile la care multe cluburi din România pun botul, cum se spune pe românește. Domne’, are un nume, joacă în naționala Slovaciei, Kosovo, Macedonia de Nord. Păi Universitatea Craiova are 5-6 componenți ai echipei naționale a României. Are unul din Costa Rica, Mora, îl are pe Assad, are 7-8-9 internaționali, plus vreo 3-4 de tineret și nu s-a calificat decât în a treia cupă europeană.

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Universitatea Craiova, echipa românească, câștigătoare a campionatului și a Cupei, trebuia să intre în Champions League. N-au reușit. Hai în Europa League. N-au reușit și automat, inevitabil, n-aveau cum să pice în afara Conference League. Care-i avantajul celor nouă internaționali?”, a declarat Pușcaș.

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Oferta colosală a chinezilor pe care a refuzat-o Stanciu

În final, Horia Ivanovici a mai precizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că Stanciu a refuzat o ofertă extrem de avantajoasă pentru că și nu a luat în calcul partea financiară.

”Trei ani cu două milioane de euro pe sezon îi propuseseră chinezii. Bun, asta e o informație care a apărut în presă. Eu n-o cred 100%. Eu am alte informații. Eu știu că aici era de două milioane cu multe bonusuri, dacă lua titlul.

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Eu știu că lua undeva la un 1.200.000. El lua de minimum cinci, șase ori mai mult ca bani pe lună decât va lua la U Cluj. Eu știu că la U Cluj salariul lui este de 20.000 de euro”, a spus Horia Ivanovici.