Acesta este cel mai nou drum din București. Este construit de la zero, arată ca în cele mai tari țări din Europa. Are piste pentru biciclete și mai multe spații verzi. “De la uliță la drum expres”

Acum, peste un an distanță, primarul Ciucu anunță fericit că Drumul Valea Lungă a fost inaugurat. Este vorba despre primul bulevard construit de la zero în ultimii 35 de ani. Un drum care ar fi trebuit inaugurat în luna septembrie, dar care din cauza birocrației a fost inaugurat doar spre final de octombrie.

Un drum din București este construit de la zero, arată ca în cele mai tari țări din Europa

”Primul bulevard nou, efectiv construit de zero, acolo unde era o jumătate drumeag de pământ a fost deschis astăzi circulației. Conectează Bd. Timișoara cu Bd. Prelungirea Ghencea. Are toate utilitățile (apa, canalizare, netcity, electricitate, iluminat public etc.), două benzi pe sens, piste pentru bicicle, trotuare, treceri de pietoni accesibilizate.

ADVERTISEMENT

. Urmează Drumul Roții”, a transmis primarul Ciprian Ciucu, potrivit unui anunț oficial al Primăriei Sector 6 pe . Totodată, specialiștii au oferit mai multe detalii despre acest drum care face legătura între Prelungirea Ghencea și intersecția Bd. Timișoara – Valea Cascadelor.

În primul rând trebuie reținut că măsoară 1,5 kilometri și 34 de metri lățime, câte două benzi pe sens, piste de biciclete, trotuare generoase și spații verzi între ele. ”Au fost plantați peste 1.000 de arbori, arbuști, flori. Locul arată ca un parc. Sunt multe bănci, coșuri de gunoi, astfel că a devenit un spațiu de plimbare”, mai transmite Primăria Sector 6.

ADVERTISEMENT

Totodată există stații pentru transport în comun, sistem de iluminat, canale pentru preluarea apelor pluviale, precum și câte două piste pentru biciclete. Primăria le reamintește oamenilor că pentru a exista acest bulevard au fost necesare exproprieri în valoare de 34 de milioane de lei, cărora li se adaugă 23,7 milioane, costul lucrărilor.

Primăria Sector 6 dădea vina pe Primăria Generală pentru întârzierea proiectului

că au fost ”încheiate contracte pentru extindere/relocare rețele de termoficare, rețele ELCEN, lucrări de protejare a apeductelor Apa Nova, introducere rețele de apă și canal. Toate cablurile operatorilor de telefonie, internet, toate rețele electrice sunt în subteran”.

ADVERTISEMENT

În această vară, Primăria Sector 6 explica că există șanse ca proiectul să nu fie finalizat la timp, în luna septembrie, din cauza birocrației. “Din păcate, lucrarea nu va fi complet finalizată, se va gâtui, cel puțin pe un sens, în capătul dinspre Bulevardul Timișoara, din cauza Primăriei București.

Este nevoie să deviem niște conducte Termoenergetica, noi punem banii, facem proiectul și lucrarea, tot, dar ei trebuie se semneze. Și nici măcar atâta lucru nu se obosesc să facă, în stilul caracteristic.

ADVERTISEMENT

Se va gâtui, până Primarul General va semna și apoi cât va mai dura lucrarea…”, a explicat primarul Ciucu. Din fericire pentru bucureșteni lucrarea a fost finalizată la final de octombrie, cu o lună întârziere. Acum, experiența șoferilor care tranzitează zona va deveni mult mai plăcută, dau asigurări experții în drumuri.