Acesta este cel mai rece oraș din lume. Are zăcăminte de aur și diamante, sute de mii de locuitori și singurul muzeu dedicat mamuților de pe Pământ

Acesta este cel mai rece oraș din lume. Are și diamante, sute de mii de locuitori și singurul muzeu dedicat mamuților de pe Pământ. Românii care vor să ajungă aici trebuie să parcurgă aproape 10.000 de kilometri.

Așa arată cea mai rece localitate de pe glob. Deține zăcăminte de aur și diamante, are sute de mii de cetățeni și un muzeu unic dedicat mamuților

Așa arată cea mai rece localitate de pe glob. Deține zăcăminte de aur și diamante, are sute de mii de cetățeni și un muzeu unic dedicat mamuților, animale care au dispărut în urmă cu 4.000 de ani, la finalul ultimei „era glaciare”.

ADVERTISEMENT

Singurul muzeu de acest fel se găsește în centrul orașului, unde ghizii sunt la dispoziția celor care vor să afle mai multe informații despre viețuitoarele preistorice, ale căror rămășițe și habitate se găsesc în proporție de 75% în zonă.

Orașul unde temperatura este foarte scăzută se află în inima Siberiei. Se numește Iakutsk și este capitala Republicii Sakha din Rusia. Zona este una unică pe Pământ și care fascinează prin clima sa extremă și patrimonial cultural deosebit.

ADVERTISEMENT

Locuitorii sunt renumiți pentru faptul că rezistă unor ierni friguroase, unde termometrele arată sub -50 de grade Celsius și uneori chiar mai jos. Cel mai rece oraș din lume este o destinație care atrage turiști de pretutindeni.

Călătorii sunt ”ademeniți” de faptul că Iakutsk se află la doar 4 grade sub cercul arctic. Orașul a fost construit pentru a face față permafrostului, aproape tot timpul anului. Temperatura medie zilnică rămâne sub zero grade timp de șapte luni pe an.

ADVERTISEMENT

Iakutsk, cel mai rece oraș din lume, bogat în zăcăminte de aur și diamante

Iakutsk, pe lângă faptul că este cunoscut drept cel mai rece din lume, este bogat și în zăcăminte de aur și diamante. Localitatea a fost fondată la jumătatea secolului al XVII-lea, însă a început să fie renumită când au fost descoperite adevăratele comori.

Orașul a fost împins de industrializare de către cel mai crud și mai violent lider din istoria Rusiei, Iosif Stalin. Ulterior, locul a început să se dezvolte în secolul XX și este în continuă creștere la momentul actual, dovadă că are peste 300.000 de locuitori.

ADVERTISEMENT

Cetățenii au rămas să trăiască aici în ciuda temperaturilor extrem de mici. Oamenii au reușit să se adapteze la vremea rece, casele lor fiind construite cu pereți groși și izolație bună. Locuitorii poartă numai haine groase, inclusiv pălării de blană și cizme căptușite.

Oamenii din cel mai rece oraș din lume au diverse ocupații, pe lângă extracția aurului și a diamantelor. Mineritul este o ramură importantă pentru că regiunea este bogată în resurse minerale, cum ar fi cărbune și gaze naturale.

Majoritatea locuitorilor din Iakutsk lucrează în acest domeniu de activitate, în timp ce alții se ocupă cu silvicultura. Pădurile vaste din jurul localității furnizează lemn pentru industria de construcții și prelucrare a lemnului.

De asemenea, cetățenii se ocupă cu agricultura și creșterea animalelor. Comerțul și serviciile nu lipsesc, orașul fiind un centru comercial și de servicii pentru regiune pentru că dispune de o gamă largă de magazine, restaurante și hoteluri.

La capitolul educație și cercetare Iakutsk are o universitate de stat și mai multe institute de cercetare. Aceste institute de cercetare își concetrează atenția pe studiul climatului, permafrostului și culturii locale.