Acesta este cel mai sângeros război care are loc în lume acum. Cine sunt „Puii de lei”, copiii-soldaţi deveniţi virali pe TikTok

De la obținerea independenței, în 1956, Sudanul a fost o țară marcată de războaie, violență şi lovituri de stat, peste care s-au suprapus grave crize economice şi sociale.

Războiul civil aflat în desfăşurare a început în aprilie 2023

Primul război civil din Sudan a durat 17 ani și s-a încheiat în 1972. Al doilea a început în 1983 și s-a încheiat abia în 2005, dar înainte de sfârșitul său, la începutul anilor 2000, în provincia Darfur din vestul Sudanului, a fost comis un genocid în urma căruia au fost ucişi între 200.000 și 300.000 de oameni. În total, câteva milioane de sudanezi au murit în aceste războaie, majoritatea din cauza foametei.

Apoi, în 2011, țara s-a divizat în Sudan și Sudanul de Sud, ceea ce a cauzat noi tensiuni și dificultăți economice, deoarece nordul a rămas fără câmpurile petroliere care au intrat în posesia noului stat din sud. În 2019 a fost înlăturat de la putere dictatorul Omar al-Bashir și părea că țara ar putea intra într-o perioadă de stabilitate, dar după numai patru ani a izbucnit un nou război civil, încă în desfășurare, în care populația civilă a fost din nou expusă unor masacre, crime și atrocități uneori greu de crezut.

O anchetă comună realizată de a descoperit că băieții tineri, numiți „Pui de leu”, au devenit figuri celebre în cadrul grupurilor rivale care luptă pentru controlul țării. Copiii soldați legați de facțiunile aflate în conflict din Sudan au câștigat faimă virală pe TikTok, videoclipurile lor atrăgând milioane de vizualizări.

Multe dintre videoclipurile analizate prezintă copii în uniforme militare care pozează alături de luptători și oficiali de rang înalt din ambele tabere ale conflictului, respectiv Forțele Paramilitare de Sprijin Rapid (RSF) și Forțele Armate Sudaneze (SAF). Aceștia pot fi văzuți celebrând victoriile de pe câmpul de luptă, ținând discursuri motivaționale și amenințând cu violența. Citând mai mulţi experţi, Bellingcat scrie că vizibilitatea și popularitatea acestui conținut, care prezintă luptele ca fiind normale, glorificate și aspiraționale, ar putea duce la recrutarea în conflict a mai multor tineri.

Conform Principiilor de la Paris, la care a aderat şi Sudanul, un copil soldat este definit ca o persoană sub 18 ani care este sau a fost recrutată sau utilizată de o forță sau un grup armat în orice calitate, indiferent dacă este sau nu implicată direct în ostilități. Ancheta Bellingcat s-a concentrat asupra a doi „Pui de leu” din cele două tabere adverse ale războiului civil, pentru a descoperi modul în care acest conținut este diseminat și popularizat pe rețelele de socializare, în mare parte pe TikTok, în ciuda regulilor platformei care restricționează conținutul legat de exploatarea și militarizarea copiilor.

Videoclipurile pe TikTok ale „Puilor de leu” au milioane de vizualizări

Bellingcat a geolocalizat mai multe videoclipuri TikTok care îl arată pe „Puiul de leu” al RSF, care pare a fi un adolescent, ​​sărbătorind la începutul lunii decembrie 2025 capturarea bazei Diviziei 22 Infanterie a Forțelor Aeriene Supreme din Babanusa, un oraș din Kordofanul de Vest. Acestea au avut milioane de vizualizări, iar contul a atras zeci de mii de urmăritori. Într-un videoclip postat pe 1 ianuarie 2026, ca răspuns la comentariile de pe rețelele de socializare, copilul spune: „Văd oameni pe rețele care spun că voi muri. Cine moare este ca și cum și-ar plăti datoria”. Videoclipul a avut peste 1,6 milioane de vizualizări înainte ca TikTok să şteargă contul, în urma anchetei Bellingcat. Un al doilea videoclip de pe TikTok, în care copilul alerga, a fost vizionat de peste două milioane de ori înainte de a fi eliminat de pe platformă. Înregistrarea sa audio a fost reutilizată însă în alte 200 de videoclipuri de pe platformă. O versiune mai scurtă a aceleiași înregistrări audio a apărut în peste 70 de alte videoclipuri. Printre acestea s-au numărat zeci de clipuri generate de inteligența artificială. Multe dintre aceste videoclipuri de pe TikTok îl arătau pe copil alături de figuri importante ale RSF, cum ar fi un lider de grup cunoscut sub numele de Hemedti și un ofițer cunoscut sub numele de Abu Lulu.

Într-un alt clip, minorul apare alături de ceea ce par a fi soldați SAF capturați, pe care îi batjocorește în timp ce scandează sloganuri de laudă pentru RSF. Postarea a avut sute de comentarii de susținere, multe dintre ele părând să provină de la luptători RSF. Filmările publicate pe 5 decembrie îl arată pe copil sărbătorind alături de luptătorii RSF, în timp ce stă pe umerii comandantului RSF, Salih Al-Foti. Două populare conturi de TikTok pro-RSF, cu un total de 1,4 milioane de urmăritori, au repostat videoclipul cu legenda: „Comandantul Salih Al-Foti aduce un omagiu eroului Al-Shibli (n.r. – puiul de leu)„.

Numele lui Salih Al-Foti a fost menționat într-un raport din 2023 al Biroului Comun al ONU pentru Drepturile Omului în Sudan, în care sunt citate mărturii care acuză forțele RSF aflate sub comanda sa de uciderea deliberată a civililor în Nyala, pe baza afilierii tribale sau etnice. După ce RSF a preluat Babanusa, Al-Foti a fost promovat de la gradul de colonel la cel de general-maior, iar „Puiul de leu” al RSF l-a felicitat pentru această avansare într-un videoclip pe TikTok, postat pe 10 ianuarie 2026.

„Suntem copii mici, dar în furie suntem ca un vulcan: vom erupe și vom ucide fiecare trădător și laș”

Bellingcat a identificat, de asemenea, conturile de socializare ale unui copil soldat viral din Forțele Aeriene SAF, cu peste 700.000 de urmăritori pe TikTok. Numele contului include termenul Shibli, care înseamnă „Pui de leu”. Acest copil pare chiar mai mic decât „Puiul de leu” al RSF. Spre deosebire de copilul asociat RSF, videoclipurile postate pe acest cont nu prezintă nicio activitate în apropierea liniei frontului și par a fi atent puse în scenă. Imaginile cu băiatul, care au adunat milioane de vizualizări, îl arată în mod repetat în uniformă SAF (cu insigna SAF pe beretă, steaguri sudaneze și camuflaj SAF) alături de soldați înarmați și înalți oficiali militari, adesea în situații ceremoniale sau publice.

Într-un videoclip pe TikTok, care a fost vizionat de aproape nouă milioane de ori înainte de a fi şters, copilul recită o poezie care îl batjocorește pe liderul RSF, Hemedti. Într-un altul, cu patru milioane de vizualizări, el rostește de pe o platformă, înconjurat de soldaţi, un discurs în care vorbeşte despre unitatea Sudanului. „Puiul de leu” apare și alături de înalți oficiali ai guvernului sudanez. Într-un videoclip vizionat de peste șapte milioane de ori apare alături de Khalid Al-Ajser, ministrul Culturii și Informației din Sudan, declarând: „Timpul nostru nu ne permite să participăm la război sau să fim mobilizați alături de armată. Totuși, vrem să mergem pe front, să purtăm mitraliere DŞK și Gorjunov și să conducem un tanc de luptă… Suntem copii mici, dar în furie suntem ca un vulcan: vom erupe și vom ucide fiecare trădător și laș”.

Raporturile ONU arată că RSF a recrutat şi folosit în mod sistematic copii în acţiuni de luptă

Vizibilitatea copiilor-soldați de ambele părți ale conflictului a devenit subiect de comparație și competiție online. Mai multe conturi TikTok, inclusiv unul care susține RSF și are aproape un milion de urmăritori, au postat videoclipuri în care le cer utilizatorilor să voteze în comentarii pe care dintre cei doi copii-soldați virali îl susțin. Paginile de Facebook ale copiilor-soldați asociați atât cu SAF, cât și cu RSF sunt mai puțin active și populare, având fiecare aproximativ 7.000 de urmăritori. Cu toate acestea, spre deosebire de conturile TikTok ale copiilor, conținutul postat pe paginile de Facebook ale acestora îi arată purtând arme.

Concluziile anchetei vin pe fondul unor îngrijorări de lungă durată cu privire la . În 2023, raportorul special al ONU pentru traficul de persoane, Siobhan Mullally, a avertizat că RSF vizează copiii singuri și săraci, deoarece agravarea penuriei de alimente, strămutarea și prăbușirea serviciilor de bază îi fac vulnerabili la recrutare, inclusiv în roluri de luptă. La rândul său, misiunea de informare a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului în Sudan a raportat în octombrie 2024 că RSF „a recrutat și folosit sistematic copii în acțiuni de luptă”.

În ianuarie 2026, , Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a declarat că este „profund îngrijorat de militarizarea tot mai mare a societății de către toate părțile implicate în conflict, inclusiv înarmarea civililor și recrutarea și utilizarea copiilor”. Martorii intervievați de Reuters au descris, de asemenea, 23 de incidente în care cel puțin 56 de copii au fost răpiți de RSF și milițiile aliate în atacuri, începând cu 2023.

Expert în Orientul Mijlociu: „Întregul conflict se transformă într-o ciocnire între Emirate și Arabia Saudită”

Actualul război civil din Sudan a început în aprilie 2023, când RSF-ul lui Hemedti a atacat capitala Khartoum. În acţiuni rapide, aceștia au reușit să îndepărteze armata sudaneză din din oraş, distrugându-i o mare parte din echipamentul militar. Abia în vara anului 2025, SAF a recâștigat inițiativa și a recucerit capitala.

„Cele mai atroce fapte din acest război s-au întâmplat la sfârșitul lunii octombrie 2025 în orașul El Fasher, din Darfur. Acesta fusese asediat de RSF timp de doi ani, în timp ce un mic contingent al SAF deținea orașul și era aprovizionat pe calea aerului. La un moment dat însă, RSF a obținut noi sisteme antiaeriene MANPADS, iar în jurul orașului a început construirea unor ziduri de pământ pentru a împiedica evacuarea populației.

La sfârșitul lunii octombrie, orașul a căzut și a avut loc un masacru – nu știm câți oameni au fost uciși, cifra minimă a ONU este de 5.000. Este probabil ca mult mai mulți oameni să fi fost uciși, deoarece imaginile din satelit au arătat râuri de sânge și alte dovezi ale uciderilor în masă, cum ar fi grămezi de cadavre. Se pare că RSF a exterminat pur și simplu populația orașului şi doar câteva femei și copii au scăpat. Nu știu dacă vreunul dintre bărbați a reușit să facă acest lucru. Se estimează că aproximativ 60.000 de oameni ar fi putut fi uciși”, a declarat analistul de politică externă și expert în Orientul Mijlociu, Mirko Dautovic, în cadrul podcastului First Line, al lui Jutarnji List.

El constată că marile puteri lipsesc din acest cel mai sângeros război care se dcue acum pe planetă. China s-a retras, UE acționează doar umanitar, SUA nu sunt interesate, iar Rusia se concentrează mai mult pe Sahelul de Vest. Totul este lăsat în seama actorilor locali, Egipt, Arabia Saudită, Turcia, Qatar. „Se pare că întregul conflict se transformă de fapt într-o ciocnire între Emirate și Arabia Saudită, iar niciuna dintre părți nu pare să vrea să cedeze. Conflictul dintre conducătorii de la Riyadh și Dubai pare a fi la nivel personal, ceea ce înseamnă că astfel de lucruri sunt apoi împinse până la capăt. Pe scurt, se pare că Emiratele Arabe Unite, Israelul și generalul Haftar din Libia sunt de partea RSF, iar Arabia Saudită și Turcia de partea SAF. Și apoi mai este India de partea Emiratelor Arabe Unite și Israelul, Pakistanul de partea Arabiei Saudite… Puterile regionale se joacă acum de-a hegemonii care recrutează oameni din conflicte prerăzcum cel sudanez”, concluzionează expertul.