Acesta este cel mai scump film produs de Netflix. A fost lansat deja pe platforma de streaming, dar a generat mari controverse

A fost lansat cel mai scump film produs de le Netflix. Producția a avut un buget uriaș, însă a generat și mari controverse. Se pare că Inteligența Artificială a avut un rol decisiv în întreg procesul.

„The Electric State”, cel mai scump produs de Netflix

Este vorba despre „The Electric State”. iar deși platforma de streaming nu publică niciodată bugetele alocate filmelor și serialelor, s-a aflat în mare parte despre ce ar fi vorba.

ADVERTISEMENT

Cei de la au vrut să afle mai multe detalii, astfel că au vorbit cu doi regizori americani. Iar conform surei citate, „The Electric State”, este cel mai scump produs de Netflix.

Mai exact, pentru această producție ar fi fost alocat un buget de 320 de milioane de dolari. Suma nu ar include costurile de marketing, care de cele mai multe ori se pot apropia de costurile de producție.

ADVERTISEMENT

De altfel Hot News mai scrie că The Electric State ar putea fi și unul dintre cele mai costisitoare producții de până acum. Menționăm faptul că filmul, Avatar: The Way of Water al lui James Cameron a beneficiat de un buget estimat la 350 de milioane de dolari.

Care e povestea „The Electric State”

„The Electric State” a avut premiera vineri, pe 14 martie, pe Netflix. Frații Anthony și Joseph Russo sunt cei care s-au ocupat de scenariu, dar și de regizare. De altfel ei sunt și producătorii filmului. Și se pare că aceștia sunt încântați de rezultat.

ADVERTISEMENT

„Păi, este un film mare distractiv pentru familie, care e amuzant, dar de asemenea sfâșietor. Este o poveste despre o fată care și-a pierdut familia în timpul unui război cu roboții într-o versiune alternativă a anilor 1990.

ADVERTISEMENT

Ea pornește într-o călătorie fiindcă crede că fratele ei ar putea fi în continuare în viață. Iar ea pornește în călătorie să își găsească fratele”, a răspuns Joseph Russo, pentru Hot News.

Filmul este făcut după un roman

Menționăm faptul că cel mai scump film produs de Netflix are la bază romanul grafic omonim al artistului suedez Simon Stålenhag. Acesta a fost lansat în 2018. Iar , producția a generat câteva controverse.

Chiar și așa, cei doi frați spun că există și părți bune. Mai mult de atât, deși pentru mulți filmul ar putea părea straniu la prima vedere, acesta demonstrează totodată și modul în care tehnologia a evoluat.

„E straniu cum filmul se aliniază într-un fel cu realitatea în moduri atât de izbitoare și poate de asemenea tulburătoare. Însă tehnologia a crescut și s-a mișcat în această direcție de ceva timp. Cred că Simon Stålenhag a redat acest lucru în cartea sa. Joe și cu mine, alături de partenerii noștri pentru scenariu, Chris Marcus și Steve McFeely, cred că exploram toți relația noastră cu tehnologia digitală.

A.I. cred că este doar cea mai recentă escaladare în această relație care se desfășoară din anii 1990, din momentul în care viețile noastre au început să devină digitale. Este un caz straniu al vieții și artei imitându-se reciproc”, a completat Anthony Russo.