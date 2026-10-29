Sport

Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv

Cristi Coste
29.10.2026 | 09:10
Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Morutan la Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Olimpiu Moruțan și-a prelugit contractul cu Rapid. Va avea un salariu uriaș. Sursă foto: Colaj FANATIK
Olimpiu Moruțan a prelungit contractul cu Rapid și a primit și o mărire de salariu. Va un salariu uriaș pentru nivelul din SuperLiga.
ADVERTISEMENT

Conducerea Rapidului are o perioadă foarte aglomerată, în care se negociază prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători din lot. Totul este rezolvat în privința lui Olimpiu Moruțan, cel mai bun jucător al giuleștenilor în acest sezon. Acesta avea contract scadent în iunie 2027, dar a semnat prelungirea și pentru sezonul 2027-2028.

Olimpiu Moruțan, recompensat după evoluțiile bune în startul de campionat. Ce salariu va avea la Rapid în sezonul 2027-2028

FANATIK a aflat că Olimpiu Moruțan a fost recompensat după evoluțiile foarte bune din acest sezon. Clubul a ales să activeze clauza de prelungire pentru încă un sezon, dar i-a oferit și jucătorului o mărire de salariu. Astfel, internaționalul român va încasa un salariu de 38.000 de euro pentru sezonul 2027-2028.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan avea oricum un salariu foarte mare pentru nivelul din SuperLiga, de 33.000 de euro. L-a negociat atunci când a ajuns în Giulești, în ianuarie 2026. La acea vreme, conducerea Rapidului a fost nevoită pluseze la negocieri tocmai pentru că internaționalul român era curtat și de FCSB. Acum, după ce Moruțan și-a ridicat considerabil nivelul, a primit chiar și 5.000 de euro în plus la salariu pentru 2027-2028.

FANATIK a anunțat în exclusivitate în ianuarie 2026 că Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid. A fost adus din Grecia, de la Aris Salonic, după doar 6 luni petrecute în prima ligă din Grecia. În aprilie 2024, când era jucător în Turcia, la Ankaragucu, Moruțan a suferit o accidentare gravă, ruptură a ligamentului lui Ahile.

ADVERTISEMENT
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Digi24.ro
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev

Rapid poartă negocieri pentru a prelungi și alți jucători importanți din lot. Alexandru Dobre a refuzat cea mai recentă ofertă

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că nu doar Olimpiu Moruțan a semnat prelungirea cu Rapid. Lucrurile sunt rezolvate cu alți doi jucători, Grameni și Kramer. Iar negocierile continuă cu Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea. Despre situația lui Alex Dobre, care a refuzat cea mai recentă ofertă a Rapidului, FANATIK a scris în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€
Digisport.ro
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€

„Nu sunt probleme. Cu unii jucători, i-am anunțat, am încheiat negocierile și au prelungit Moruțan, Kramer și Grameni. Exista opțiunea clubului de a prelungi contractele și am negociat anumite lucruri. Pe încă un an, până în 2028.

ADVERTISEMENT

Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri: Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea. Eu nu vreau să intru în detalii, sunt negocieri. Vom vedea la final. Când negociezi, nu e normal să anunțăm dacă e mult sau puțin”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

  • 5… milioane de euro a fost cota de piață a lui Olimpiu Moruțan în două perioade, la Galatasaray și Pisa, conform Transfermarkt.de. În prezent, mijlocașul este evaluat la 1,8 milioane de euro
Supermașina Aston Martin, la un pas de lansare. Valhalla Spider are un cost...
Fanatik
Supermașina Aston Martin, la un pas de lansare. Valhalla Spider are un cost de 1,3 milioane de lire sterline. Foto
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea...
Fanatik
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe Netflix!”. Exclusiv
Nadia Comăneci, remarcabilă în juriul de la Românii au talent. Cum i-a cucerit...
Fanatik
Nadia Comăneci, remarcabilă în juriul de la Românii au talent. Cum i-a cucerit pe colegi
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de...
iamsport.ro
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!