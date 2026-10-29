Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv

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Conducerea Rapidului are o perioadă foarte aglomerată, în care se negociază prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători din lot. Totul este rezolvat în privința lui Olimpiu Moruțan, cel mai bun jucător al giuleștenilor în acest sezon. Acesta avea contract scadent în iunie 2027, dar a semnat prelungirea și pentru sezonul 2027-2028.

Olimpiu Moruțan, recompensat după evoluțiile bune în startul de campionat. Ce salariu va avea la Rapid în sezonul 2027-2028

FANATIK a aflat că Olimpiu Moruțan a fost recompensat după evoluțiile foarte bune din acest sezon. Clubul a ales să activeze clauza de prelungire pentru încă un sezon, dar i-a oferit și jucătorului o mărire de salariu. Astfel, internaționalul român va încasa un salariu de 38.000 de euro pentru sezonul 2027-2028.

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Olimpiu Moruțan avea oricum un salariu foarte mare pentru nivelul din SuperLiga, de 33.000 de euro. L-a negociat atunci când a ajuns în Giulești, în ianuarie 2026. La acea vreme, conducerea Rapidului a fost nevoită pluseze la negocieri tocmai pentru că internaționalul român era curtat și de FCSB. Acum, după ce Moruțan și-a ridicat considerabil nivelul, a primit chiar și 5.000 de euro în plus la salariu pentru 2027-2028.

FANATIK a anunțat în exclusivitate în ianuarie 2026 că . A fost adus din Grecia, de la Aris Salonic, după doar 6 luni petrecute în prima ligă din Grecia. În aprilie 2024, când era jucător în Turcia, la Ankaragucu, Moruțan a suferit o accidentare gravă, ruptură a ligamentului lui Ahile.

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Rapid poartă negocieri pentru a prelungi și alți jucători importanți din lot. Alexandru Dobre a refuzat cea mai recentă ofertă

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că nu doar Olimpiu Moruțan a semnat prelungirea cu Rapid. Lucrurile sunt rezolvate cu alți doi jucători, Grameni și Kramer. Iar negocierile continuă cu Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea. Despre situația lui , FANATIK a scris în exclusivitate.

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„Nu sunt probleme. Cu unii jucători, i-am anunțat, am încheiat negocierile și au prelungit Moruțan, Kramer și Grameni. Exista opțiunea clubului de a prelungi contractele și am negociat anumite lucruri. Pe încă un an, până în 2028.

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Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri: Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea. Eu nu vreau să intru în detalii, sunt negocieri. Vom vedea la final. Când negociezi, nu e normal să anunțăm dacă e mult sau puțin”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.