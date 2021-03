Acesta este primul 11 cu care FCSB II va încerca să învingă CSA Steaua în Ghencea. Exclusiv

CSA Steaua – FCSB II, chiar dacă este o întâlnire din liga a treia, este meciul weekend-ului în fotbalul românesc. Întâlnirea dintre cele două formații roș-albastre pe terenul 5 din Ghencea aduce la echipa secundă a lui Gigi Becali mulți dintre jucătorii care au evoluat și în prima ligă.

FANATIK a aflat cum va arăta primul 11 al lui Bogdan Vintilă, cel care conduce din vara trecută echipa secundă a celor de la FCSB. Exceptându-l pe portarul Târnovanu, care nu a debutat încă la FCSB, toți ceilalți jucători au jucat pentru FCSB în meciuri oficiale. Deci Gigi Becali chiar și-a propus, măcar la nivel de intenție, să oprească CSA în tentativa de promovare în liga secundă.

CSA Steaua – FCSB II se va disputa sâmbătă, 13 martie, de la ora 15:00, pe terenul 5 al complexului din Ghencea. Este derby-ul echipelor roș-albastre, în prima etapă a returului din seria a 4-a a ligii a treia. Este un derby plin de orgolii, cu echipa gazdă aflată pe prima poziție a clasamentului, două puncte mai mult decât FCSB II.

Așa cum a promis, Gigi Becali a trimis la FCSB II mulți dintre jucătorii de la prima echipă, astfel că antrenorul Bogdan Vintilă va avea la dispoziție un prim 11 format din jucători cu care a colaborat și la Liga 1.

„Cum să promoveze CSA? Meciul se joacă acolo unde e sudoarea mea, unde e munca mea. Ei au luat-o, au furat sudoarea mea. Tribunele sunt făcute de mine, gazonul, încălzirea, nocturna, parcările sunt făcute de mine. De ce să câștige CSA? Trebuie să câștige? Am zis să jucăm cu copiii ca să le dăm o șansă. Am zis ‘Hai să jucăm cu copiii ca să promoveze Talpan!’” – Gigi Becali, patron FCSB

FANATIK a aflat ce titulari pregătesc cei de la FCSB II pentru deplasarea din Ghencea. Poarta îi va reveni lui Ștefan Târnovanu, cel transferat de la Iași, singurul titular care nu are încă vreun minut oficial pentru prima echipă. În rest, ceilalți 10 au jucat în Liga 1 în tricoul FCSB.

Cei patru fundași aleși pentru acest meci sunt Pantea în dreapta, Sorin Șerban în stânga, urmând ca stoperii să fie Dragoș Nedelcu și Aristidis Soiledis. Nedelcu va fi la prima apariție oficială după reaccidentarea de acum câteva săptămâni.

„Trebuie stopată această gaură neagră! Nu-mi convine să plătesc salariul lui Nsiah, de 28.000 de lei pe lună! OK, CSA o are pe Ana Maria Brânză, CSM pe Cristina Neagu, joacă în Campions League. Trebuie să plătesc pentru un sportiv olimpic, de acord, dar nu pentru un fotbalist de 38 de ani, cu burtă, care e în Divizia C! Nu mi se pare normal! Pentru că dacă un camion rămâne fără frâne și mor oameni din cauza asta, statul nu mai are bani” – Mihai Stoica, manager FCSB