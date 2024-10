Acesta este singurul deșert din Europa. Se află în țara în care s-au mutat foarte mulți români

Dacă vrei să vezi cum este în deșert, află că și în Europa există o astfel de zonă. Se găsește la aproximativ 30 de kilometri nord de capitala provinciei Almeria, în municipiul Tabernas din Andaluzia. Tabernas este unicul deșert de pe continentul nostru.

Tabernas, deșertul unic din Europa. Prin ce se caracterizează

Tabernas este care se întinde pe 280 de kilometri pătrați (110 mile pătrate). Altitudinea mare și aspectul său muntos permit apariția unor precipitații mai mari, adică mai mult de 220 de mm pe an și o temperatură medie anuală mai mică, sub 17, 9 grade Celsius, decât în zonele de coastă din Almeria.

ADVERTISEMENT

O parte din Tabernas aparține Sierra Alhamilla, fiind cuprinsă de vegetație luxuriantă, pădure de stejari și o diversitate biologică din: cimbru, smochini, oleandru, stârci, șoimi, vultur, bufnițe, vulpi, arici, iepuri de câmp sau șopârle.

La fel ca în alte zone de deșert, nu lipsesc din Tabernas insectele sau reptilele. Se găsesc în zonă: șerpi, șopârle cu picioare spinoase, șopârle ocelate, broaște de mlaștină, broaște natterjack sau chiar și scorpioni, de care în mod cert trebuie să te ferești.

ADVERTISEMENT

Tabernas sau ”Hollywood-ul Europei”

Tabernas , iar mulți spun că este ”Hollywood-ul Europei”, datorită numeroaselor pelicule care s-au filmat aici. Unele dintre ele sunt ”Venom: The Last Dance”, ”The Crown”, ”The Good, the Bad and the Ugly” sau ”Cleopatra”.

În Tabernas se găsesc amenajate trei studio-uri cinematografice, care pot fi vizitate de turiști. Este vorba despre Texas Hollywood, Micul Hollywood și Western Leone. Vizitatorii vor avea ocazia și să vadă scene de cascadorii, precum răfuieli cu pistoale sau spargere la o bancă.

ADVERTISEMENT

În total, în jur de 500 de filme s-au făcut în Tabernas. Mai aflați și că deșertul este izolat de vânturile umede ale Mării Mediterane, iar când este vară, valorile termice ajung până la 40 de grade Celsius și rar cad peste 250 de milimetri de ploaie.

”Soarele strălucește peste 3.000 de ore pe an în această regiune. În lunile de vară, temperaturile pot urca cu ușurință la 35 – 40 de grade Celsius și este rar ca aici să cadă peste 250 de milimetri de ploaie – pe tot parcursul anului”, potrivit

ADVERTISEMENT

Nu ezitați să vă echipați corespunzător dacă porniți într-o călătorie prin Tabernas și evitați să înoptați, căci temperaturile pot fi mai scăzute. Foarte important, să nu lipsească hidratarea și nu plecați la drum neînsoțiți de către cineva care nu cunoaște Tabernas.