Acesta este spitalul unde se fac două internări pe zi, dar unde medicii au salarii uriașe

Într-un spital din România se fac, în medie, doar două internări pe zi, în timp ce salariile medicilor sunt uriașe. Mulți pacienți ajung să fie transferați la alte unități medicale.

Anul acesta aduce o premieră pentru sistemul de sănătate din România. Mai exact, cheltuielile cu veniturile medicilor sunt mai mari decât cele destinate . Pentru salarii, statul cheltuie peste 16 miliarde de lei, în timp ce pentru servicii medicale e nevoie de 15 miliarde de lei.

Este luat în calcul și numărul paturilor de spital. În medie, sunt ocupate mai puțin de 55% din paturi, potrivit datelor . În România sunt mii de paturi goale în spitale, în timp ce salariile sunt plătite la fel ca în unitățile aglomerate peste măsură.

Una dintre cu cel mai mic număr de pacienți din România este Spitalul Făurei, aflat în județul Brăila. În 2024, aici au fost internați 1035 de pacienți, astfel că media zilnică a fost de 2,8.

Anul trecut, acest spital a avut la fel de mulți pacienți, în total, cât are o unitate medicală din București într-o singură lună. Cu toate acestea, spitalul are 104 angajați, dintre care 13 medici au contract în spital. Alți 10 medici vin doar pentru gărzi, iar în rest sunt 37 de asistente.

Deși foarte puțini pacienți sunt internați aici, salariile sunt uriașe. Un medic specialist din Făurei câștigă 13.260 de lei, fiind incluse și gărzile. Salariul unui medic primar este de 15.700 de lei.

“Are, n-are pacienți, e în aceeași… Nici mie nu mi se pare normal ca să dai un salariu la un nivel maxim când ai o ocupare mult mai mică”, a declarat Adrian Marian Gherguș, viceprimar în Făurei, potrivit sursei citate.

Pacienții sunt transferați la alte spitale

Potrivit managerului spitalului, care conduce instituția de 14 ani, bugetul unității medicale a fost, în 2024, de 17,6 milioane de lei, existând și un excedent 2,7 milioane în contul Trezoreriei. Din acest buget, 68% este alocat plății salariilor.

În acest timp, pacienții sunt transferați la alte spitale. Acest lucru i s-a întâmplat unei paciente care a avut nevoie de un consult cardiologic, o specializare care nu există la spitalul din Făurei.

“Majoritatea cazurilor țin de urgențe. Aici există compartimentul Urgențe, dar, din lipsă de medici, el nu este funcțional. Zilnic medicii sunt la program, iar în programul de gardă intră alți medici. Sunt medici de familie care ne asigură programul de gărzi la nivelul spitalului, dar fără urgentist”, a mai spus viceprimarul.

Anul trecut, 6000 de pacienți au ajuns la camera de gardă, unde nu este medic de urgență. Dintre aceștia, mai mult de 400 au fost transferați la Spitalul Județean Brăila.

O altă unitate medicală este în aceeași situație

Maternitatea “Buna Vestire” din Galați este un alt spital unde sunt puține persoane internate. În 2019, 1400 de paciente erau internate aici. În 2024, însă, au fost doar 600.

Spitalul are 50 de paturi disponibile, cu o medie de 20 de paciente sau mai puțin. “Costurile pentru salarii sunt foarte mari. Pentru cheltuielile de personal, noi avem peste 80%”, a declarat Costinela Georgescu, managerul maternității.

Adrian Pană, specialist în Sănătate Publică, a precizat că, din moment ce natalitatea a scăzut destul de mult în România, se poate lua în considerare o reducere a numărului de paturi. “În momentul în care rata de ocupare a patului scade sub 80%, acel pat contractabil nu mai e eficient”, a adăugat acesta,

România are 105 spitale cu grad de ocupare a paturilor de sub 50% în prezent, dintre care 34 sunt spitale orășenești. Alte 34 sunt spitale municipale, în timp ce 14 sunt de monospecialitate. Printre aceste unități se numără și 12 spitale județene, în timp ce Capitala are 11 spitale mari.

CNAS propune plata salariilor medicilor din banii alocați serviciilor medicale. În spitalele în care nu se poate face acest lucru, poate fi luată în calcul o reorganizare.