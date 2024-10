Acestea sunt cele mai căutate meserii în generația Z. Preferințele tinerilor s-au schimbat radical în ultimii ani

Astfel, tinerii preferă stabilitatea unui loc de muncă, nu mai sunt atât de interesați de studii universitare și par dispuși să învețe o meserie. Conform Oservatornews.ro, meseriile tradiționale cum ar fi cea de electrician, instalator sau chelner sunt tot mai căutate.

Acestea sunt cele mai căutate meserii în generația Z

Tinerii vor stabilitate, pentru că sunt o generație anxioasă și nu au pretenții prea mari salariale. Potrivit celor mai recente studii, deși stresul afectează oamenii de toate categoriile demografice, cercetări recente de la GlobeScan arată că respondenții din generația Z din 31 de țări și teritorii au de două ori mai multe șanse să spună că experimentează frecvent stres și anxietate decât sunt cei din generațiile anterioare.

pentru că se teme de viitor și de orice provocare, arată specialiștii. Ar fi interesanți, așadar, de stabilitatea unui job oarecare, fără să aibă pretențiile unui salariu enorm. Conform 7 din 10 tineri cred că diploma universitară devine tot mai inutilă.

“​Am 17 ani și mă pregătesc pentru mașini cu comandă numerică. E importantă meseria, să știu ce să fac și apoi merg și la alte firme”, explică Claudiu Cruceru, elev. ”Eu zic că e foarte importantă pregătirea viitorilor meseriaşi deoarece aţi văzut şi dumneavoastră cât de greu găsim un electrician, un instalator sau un electromecanic când avem nevoie de a executa ceva acasă”, declară Luminița Filip, director Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I”, conform Observatornews.ro.

Într-un clasament al importanței salariilor, Generația Z pune acest aspect pe locul 6 în topul factorilor care o determină să accepte un job. Șansele de avansare și sensul muncii par mult mai importante pentru tineri, conform companiei americane de consultanță McKinsey. Radu este barman, dar visează să ajungă consultant pentru baruri.

Tinerii din ziua de azi nu sunt interesați prea mult de salariu

, am crezut că degenerează lucrurile în HoReCa și am vrut să mă axez pe ceva stabil, adică să urmez o facultate de construcții. Am și reușit să intru la Politehnică să fac primul și al doilea an de facultate“, explică barmanul.

A abandonat în cele din urmă facultatea și s-a dedicat industriei HoReCa. “Am renunțat și am continuat să fac ceea ce îmi place. Am început cât de jos posibil, într-o cafeanea, am mers prin cluburi, restaurante, cocktail-baruri…vreau să rămân aici o perioadă cât să îi pot ajuta și pe ceilalți”, povestește tânărul, conform sursei citate.

Desigur, acest trend a dat naștere unor așa zise academii care pregătește astfel de meserii. La Timișoara există singura academie de ospitalitate și școală de ospătari din țară, iar pentru 4.000 de lei oricine poate să urmeze cursurile timp de 6 luni.

Majoritatea oamenilor sunt tineri care s-au plictisit de școală și vor să își facă o carieră prin muncă cinstită. “Este nevoie mare de specialiști. Vom învață la școală o dicție, cum să se poarte cu clienții, cum primesc clienții, cum trebuie să mergi, cum să te comporți, vestimentaţia și multe altele“, explică Alexandru Călin, profesor în această academie.

Partea bună e că există tot mai puțini oameni în domeniu, astfel că salariile sunt în continuă creștere. Desigur, nu aspect care nu-i interesează pe tinerii din ziua de azi. Poate conta și faptul că majoritatea locuiesc cu părinții până la 30 de ani, deci nu simt nicio presiune.