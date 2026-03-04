Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul

ADVERTISEMENT

În ultimele decenii, Iranul a construit unul dintre cele mai complexe arsenale de rachete din lume. În timp ce marile puteri investesc miliarde în sisteme sofisticate de apărare, Teheranul a ales o strategie diferită, și anume să dezvolte un număr mare de rachete balistice, drone și sisteme de atac relativ ieftine, dar eficiente.

Cele mai periculoase arme ale Iranului. Rachetele pe care le are în depozite Teheranul

Astăzi, Iranul, care se află în război cu SUA și Israel, dar și cu vecinii din regiune, deține cel mai mare arsenal de rachete balistice din Orientul Mijlociu, cu aproximativ 3.000 de unități de diferite tipuri, relatează presa internațională. Unele dintre acestea pot lovi ținte aflate la 2.000 de kilometri distanță, ceea ce înseamnă că nu doar Israelul sau bazele americane din regiune intră în raza lor de acțiune, ci și zone din Europa de Est. În centrul acestui arsenal se află câteva rachete considerate de experți drept cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată de Republica Islamică.

Cea mai temută rachetă balistică iraniană este Sejjil, un sistem modern cu combustibil solid, conceput pentru lansări rapide și greu de detectat înainte de activare. Racheta are o rază estimată între 2.000 și 2.500 de kilometri, suficient pentru a lovi Israelul, bazele americane din Orient (lucru care s-a și întâmplat, de altfel) și, în cele mai negre scenarii, ținte din Europa de Est. Combustibilul solid reprezintă un avantaj mare, căci spre deosebire de rachetele mai vechi, care trebuie alimentate înainte de lansare, Sejjil poate fi activată aproape instantaneu.

ADVERTISEMENT

Sistemul Khorramshahr: rachetele care pot transporta aproape două tone de încărcătură

Un alt sistem care stârnește îngrijorare în capitalele occidentale este Khorramshahr. Această rachetă are o rază de aproximativ 2.000 de kilometri, dar ceea ce o face cu adevărat periculoasă este capacitatea de încărcătură. Khorramshahr poate transporta un focos de până la 1.800 de kilograme, una din cele mai mari încărcături din arsenalul iranian.

ADVERTISEMENT

Unii cred că acest tip de rachetă ar putea fi adaptat pentru focoase multiple sau chiar pentru încărcături neconvenționale, dacă Iranul ar decide vreodată să dezvolte arme nucleare. Un alt pilon al arsenalului este Shahab-3, o pe baza căreia Iranul și-a dezvoltat generațiile moderne de rachete.

ADVERTISEMENT

De-a lungul anilor, Iranul a încercat să îmbunătățească precizia acestor arme. Un exemplu este Ernad, o rachetă balistică derivată din Shahab-3, dar echipată cu sisteme de ghidaj mai precise. Spre deosebire de rachetele balistice clasice, Ernad poate ajusta traiectoria în faza finală a zborului, ceea ce îi permite să lovească ținte militare specifice.

Racheta hipersonică Fattah

În 2023, Iranul a anunțat un sistem care a atras imediat atenția serviciilor de informații occidentale: Fattah hypersonic. Potrivit autorităților iraniene, această rachetă poate atinge viteze mari, între Mach 13 și Mach 15, adică de peste 15 ori viteza sunetului. În plus, ar fi capabilă să manevreze în atmosferă la viteze extreme, ceea ce ar face interceptarea sa mult mai dificilă pentru sistemele antirachetă.

ADVERTISEMENT

Raza estimată este de aproximativ 1.400 de kilometri, suficient pentru a lovi Israelul sau bazele americane din regiune. Deși unii experți occidentali sunt sceptici în privința performanțelor reale ale sistemului, apariția rachetei Fattah arată ambiția Iranului de a intra în clubul restrâns al statelor cu tehnologie hipersonică.

Pe lângă sistemele strategice, Iranul produce în număr mare rachete tactice precum Fateh-110 și Zolfaghar. Acestea au raze mai scurte (între 300 și 700 kilometri), dar sunt mult mai precise și pot fi lansate rapid de pe platforme mobile. În trecut, Iranul a folosit astfel de rachete în atacuri asupra unor ținte din Siria și Irak. Tot din această categorie face parte și Kheibar Shekan, o rachetă balistică modernă prezentată în anul 2022, cu o rază de aproximativ 1.450 de kilometri și o precizie îmbunătățită.

Shahed, dronele ieftine care dau bătăi de cap

Un alt element esențial al strategiei militare iraniene îl reprezintă dronele kamikaze. Cea mai cunoscută este Shahed, care zboară spre țintă și se autodistruge la impact. Avantajul major al acestor drone este costul extrem de redus de producere a lor, iar fabricarea lor durează puțin.

Temerile privind capacitatea militară a Iranului au crescut după apariția unor imagini spectaculoase cu un complex militar subteran. Iranul a prezentat recent o vastă rețea de tuneluri pline cu rachete și drone, menite să protejeze arsenalul în cazul unui atac. Imaginile publicate de agenția Fars News Agency, apropiată de Garda Revoluționară Islamică, arată rânduri interminabile de rachete și drone Shahed depozitate în galerii subterane.

Iranul a o filmare cu armele ținute în galeriile subterane ale Teheranului

Filmarea folosește imagini dramatice realizate cu drone și un cronometru care rulează în fundal, pentru a sublinia dimensiunea arsenalului. Într-o secvență apare chiar o pictură murală uriașă cu liderul suprem, privind peste depozitele de arme. De-a lungul tunelurilor pot fi văzute steaguri iraniene, iar camioane militare transportă lansatoare pentru drone Shahed, fiecare vehicul fiind capabil să lanseze patru drone simultan.

Pe fondul tensiunilor în creștere, conflictul dintre Iran, Israel și SUA a intrat într-o nouă fază din dimineața zilei de 28 februarie 2026. Amiralul american Brad Cooper a declarat că Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și aproximativ 2.000 de drone. Forțele americane au răspuns cu o campanie masivă de bombardamente, lovind aproape 2.000 de ținte și folosind peste 2.000 de muniții.