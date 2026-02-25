Sport

Acestea sunt meciurile trântite pe care s-a pariat masiv în România. „Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”

Anchetă de amploare în Liga a III-a. Autoritățile investighează mai multe partide suspecte de trucaj, iar lista meciurilor vizate a ieșit la iveală. Acestea sunt jocurile suspecte.
Alex Bodnariu
25.02.2026 | 13:03
Declarații incredibile date de fostul antrenor de la CS Păulești. I s-a cerut să piardă un meci și a demisionat! Foto: Facebook
Ies la iveală detalii legate de scandalul momentului din fotbalul românesc. Polițiștii au efectuat percheziții în București și în alte șase județe, într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri din Liga a III-a. În total, 34 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, iar 21 de persoane au fost duse la secție pentru audieri. Echipa vizată este CS Păulești, formație din Liga a III-a, iar fostul antrenor face dezvăluiri despre cum funcționa sistemul.

Descinderi la primele ore ale dimineții! 21 de persoane duse la audieri într-un dosar de trucare de meciuri

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, mai multe persoane din cadrul unui club, alături de jucători și apropiați ai acestora, ar fi acționat coordonat pentru a influența rezultatele unor partide. Ulterior, ar fi plasat pariuri sportive, cunoscând dinainte deznodământul meciurilor, obținând astfel foloase materiale considerabile.

În centrul anchetei s-ar afla clubul CS Păulești, iar printre cei vizați se numără patronul Claudiu Blaga, dar și mai mulți jucători. Mascații au descins la primele ore ale dimineții, ridicând documente și dispozitive electronice care ar putea constitui probe în dosar.

Pe lista fotbaliștilor cercetați apar și două nume cunoscute publicului din România, foști jucători ai FCSB: Gabi Matei și Adrian Petre. Cel din urmă a evoluat pentru CS Păulești în perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, iar acum este vizat de autorități în cadrul investigației privind presupusa trucare de meciuri.

Declarații incredibile date de fostul antrenor de la CS Păulești. I s-a cerut să piardă un meci și a demisionat!

Fostul antrenor al celor de la CS Păulești a ieșit public cu o serie de declarații șocante. Tehnicianul a precizat că a ales să plece de la echipă tocmai pentru că i s-a cerut să participe la blaturi. Acesta a fost chemat la audieri și le-a povestit autorităților cum au decurs lucrurile.

„La un meci cu Sepsi, mi s-a cerut să fac anumite lucruri care nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat. Era etapa a 8-a. Și, din ce am mai auzit, în decembrie s-a făcut un control. Și a mai fost o problemă la un meci la Traian. Unul dintre părinții unui junior, Andrei Sora, a fost vehement și i-a cerut copilului să iasă din teren. De acolo s-a pornit o anchetă cu echipa și cu jucătorii.

Cât am fost eu acolo, lucrurile au fost OK. Până la meciul cu Sepsi. Atunci am refuzat anumite lucruri și am plecat de la echipă. A fost o discuție de genul: «Domne, suntem bine în campionat, stăm bine. Hai să încercăm să facem în așa fel încât să facem acum altă echipă». Cum ar fi, să lăsăm meciul. Nu s-a spus direct asta, dar… Eu nu am acceptat. Am intrat în vestiar și am zis că nu voi lua parte la asta. Iar a doua zi am plecat. Aici s-a terminat cu Păulești pentru mine. Iar scandalul de la meciul de la Traian a fost în decembrie.

A fost o anchetă la Poliție și la Departamentul de Integritate de la FRF. Am fost chemat și la Poliție, dar și la FRF. Am spus tot ce s-a întâmplat, din ce am văzut. Altele nu pot confirma, că nu s-au făcut cu mine de față, dacă a mai fost ceva. Poate s-au făcut prin mesaje, prin birouri. Nu știu altele. Eu spun doar experiența mea”, a declarat fostul antrenor al celor de la CS Păulești, Fadi Haddad, conform GSP.

Meciurile suspecte de blat jucate de CS Păulești

Aceeași sursă precizează și care sunt meciurile anchetate pentru trucaj. Astfel, partidele suspecte sunt: CS Păulești – Sepsi 2, 0-1; CS Păulești – CS Victoria Traian, 0-4; CS Păulești – Metaloglobus, 0-7, meci amical; CS Blejoi – CS Păulești, 2-0.

Din ceea ce se poate observa, meciurile suspecte au început să apară abia după ce CS Păulești și-a consolidat poziția în partea superioară a clasamentului din Liga a III-a. Echipa ocupă, după 17 etape, locul 3 și se afla pe o poziție de baraj.

