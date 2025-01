Acestea sunt mesajele schimbate cu agresorii, înainte ca Daniel să fie ucis în măcelul de la mănăstirea Ieud. Ce amenințări își transmiteau tinerii

Tensiunile dintre cei implicați în această tragedie ar fi apărut încă de dinainte ca aceștia să se întâlnească. Mai multe mesaje trimise pe rețelele de socializare ar fi încins situația.

Ce au vorbit tinerii înainte de măcel

a șocat o țară întreagă. Acolo, , în vârstă de 23 de ani, și-a găsit sfârșitul în urma unei altercații violente.

Toți cei implicați se cunoșteau și chiar au petrecut noaptea dintre ani împreună. Totul ar fi început atunci când victimele ar fi vrut să cumpere mai multe droguri, așa că l-au rugat pe Daniel să-i ducă la punctul de întâlnire, conform .

Rudele celor implicați spun că trei dintre cei care au vrut să cumpere mai multe pliculețe de cristal, dar ar fi consumat alcool și așa Daniel, șofer fiind, a ajuns în mijlocul scandalului.

Spiritele s-au încins atunci când agresorii ar fi întârziat să apară la locația stabilită. Asta i-ar fi scos din sărite pe băieții care așteptau să cumpere substanțele interzise. Așa s-a ajuns la mai multe mesaje cu înjurături și amenințări.

„Să cobori acolo la Racea! Mă pui să umblu pe drumuri şi tu nu mai răspunzi? Sună-mă când eşti la mănăstire!”, sunt câteva dintre mesajele schimbate cu agresorii, conform sursei menționate.

Chiar și după ce s-au întâlnit, tensiunile au continuat. În acel moment, de la o neînțelegere din timpul schimbului, s-a ajuns la atac. Unul dintre agresori ar fi avut un pistol la el și ar fi tras două focuri în plan vertical pentru a-i intimida pe tineri, spun surse Observator.

Un localnic care a auzit strigătele de ajutor ale celor patru tineri răniți a mărturisit că Daniel i-a ceruta apă cu câteva minute înainte să moară sub ochii lui.

„Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă”, a declarat martorul.

În timp ce trupul lui Daniel a fost transportat la Medicina Legală, prietenii săi au fost duși de urgență la spital, unde au intrat direct în operații. În prezent, patru tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.