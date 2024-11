Acestea sunt numerele pe care le folosesc hackerii. Nu trebuie să răspunzi niciodată la apelurile care au aceste prefixe

Experții vorbesc despre tot felul de escrocherii care apar tot mai des. Există câteva numere de telefon la care nu trebuie să răspundeți în cazul în care vă apelează.

Prefixele la care trebuie să fiți atenți

Românii trebuie să fie atenți la numerele de telefon care apar atunci când sunt apelați. În cazul în care nu aveți numărul salvat în agendă și observați că cineva vă sună din străinătate, evitați să răspundeți.

Dacă telefonul vă arată că va apelează un , dintr-o țară în care știți că nu-i aveți pe cei dragi, nu răspundeți. Această greșeală vă poate aduce costuri suplimentare pe factura de telefonie mobilă.

„Ține minte, sunt șanse foarte mici ca o persoană pe care nu o cunoști, care are probleme într-o zonă complet diferită față de a ta, ar suna la un număr necunoscut în altă țară pentru a-ți cere ajutorul”, explică Joseph Steinberg, CEO-ul SecureMySocial, potivit .

Prefixele pe care le veți vedea cel mai des pe telefoane și de care trebuie să vă feriți sunt: +232 (Sierra Leone), +242 (Bahamas), +246 (Barbados), +268 (Antigua), +441 (Bermuda) și cele din Republica Dominicană, +809, +829 și +849.

Hackerii pot folosi și prefix de Pakistan (+92), Jamaica (+876), Senegal (+221), Mali (+223), Niger (+227) și Rusia (+7) sau Caraibe (+809). Pe lângă faptul că vă treziți cu o mare factură, escrocii vă pot fura și datele personale.

Noua țeapă prin SMS-uri

Hackerii au descoperit o metodă nouă de înșelătorie. Ei pot acționa de la distanță și nici nu veți observa decât în momentul în care primiți un mesaj informativ despre un cost suplimentar, sau în momentul în care doriți să plătiți factura la telefonie mobilă.

În zilele noastre, și trimit, de la distanță, mesaje cu suprataxă la numere de telefon din străinătate. Puteți plăti sute de lei în plus dacă sunteți vizat de hackeri.

„Am primit un mesaj conform căruia am făcut cost suplimentar in valoare de 440 de ron din SMS-uri internationale, dar eu in realitate nu am trimis niciun SMS international.

Şi după am văzut că au fost trimise de pe telefonul meu vreo 500 de mesaje cu acelaşi text spre un număr canadian – wake up – acelaşi text de 500 de ori”, a declarat Giulia Apostu, victimă, potrivit .