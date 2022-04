Acești doi copaci îl costă 317.000 euro pe Nicușor Dan. Tribunalul București: ”Dacă primarul nu-și respectă atribuțiile, funcția devine iluzorie”

Nicușor Dan, primar general al Capitalei, a fost obligat de instanță, în februarie 2022, să plătească despăgubiri de 317.348,54 euro unui dezvoltator imobiliar, pentru că a întârziat să semneze avizul de defrișare pentru 2 arbori situați pe proprietatea acestuia. După finalul procesului, cei doi arbori au fost eliminați, iar constructorul s-a apucat de treabă. În urmă cu câteva zile, Primăria Municipiului București a făcut apel la decizie.

Instanța a obligat primăria să elibereze avizul de defrișare pentru 2 arbori sub amenințarea unor sancțiuni

FANATIK vă prezintă în exclusivitate fragmente din motivarea judecătorilor de la Tribunalul București, emisă în urmă cu câteva zile. Magistrații au argumentat plata despăgubirilor față de compania Centrum Bucharest Development SRL și a obligat direcția de mediu și primarul general să emită avizul de defrișare al celor doi arbori, sub sancțiunea unei întârzieri de 1.000 de lei pe zi.

Conform documentelor consultate de FANATIK, dezvoltatorul imobiliar a obținut, în iunie 2020 o autorizație de construire a unei clădiri cu funcțiune mixtă – birouri și spații comerciale la parter, având un regim de înălțime 3S+P+4Et -5-6Er. Construcția urmează să fie ridiciată în zona M1 – subzona mixtă situată în zona protejată, mai precis la intersecția străzilor Jean Louis Calderon și Tudor Arghezi.

În faza premergătoare obținerii autorizației, proiectantul construcției a depus un memoriu la Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, prin care s-a propus defrișarea a 2 arbori situați pe proprietate. Memoriul a fost depus pe data de 21 ianuarie 2020, acesta urmând să primească aviz favorabil sau nefavorabil în maxim 30 de zile, conform legii.

Lungul drum al unui document de la o direcție a primăriei la biroul lui Nicușor Dan

Pe 20 februarie, Direcția de Mediu a comunicat societății că are nevoie de mai multe documente pentru obținerea avizului, iar aceasta s-a conformat, adresând o nouă cerere pe data de 19.10.2020.

O lună mai târziu, pe 18 noiembrie 2020, autoritatea a comunicat societății că pentru defrișarea celor 2 arbori are obligația plantării în compensare a 20 de arbori tineri, aceasta urmând să încheie un protocol în acest sens cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

La data de 17 decembrie, compania a trimis dovada faptului că s-a conformat la aceste dispoziții, iar în ianuarie 2021 a informat direcția de mediu că a finalizat lucrările de plantare a 18 arbori. Doar că… nu a mai primit nici un răspuns.

Pe 8 februarie 2021, societatea a solicitat din nou avizul de defrișare, arătând că termenul de 15 zile pentru soluționare a trecut. Nici de această dată nu a primit răspuns, așa că pe 10 martie, firma a declanșat procedura aprobării tacite, conform legii și a cerut autorității eliberarea unui document oficial care să confirme faptul că avizul nu a fost eliberat în termenul legal.

Paradoxal, tăcerea s-a menținut din partea reprezentanților primăriei până în iunie 2021, atunci când dezvoltatorul a cerut stabilirea în regim de urgență a unei audiențe în vederea clarificării situației.

Prinsă la colț, Direcția de Mediu a recunoscut că avizul de defrișare e pe biroul primarului, de luni bune

Abia pe 8 iulie 2021, Direcția de Mediu a comunicat că avizul a fost redactat, însă se află pe fluxul de avizare-aprobare, la Cabinetul Primarului General. În răspuns se specifică faptul că draftul avizului a fost întocmit pe 8 martie 2021 și că a fost publicat pe site-ul primăriei.

”Insistând asupra emiterii avizului, Direcția de Mediu i-a comunicat faptul ca avizul a fost întocmit, (fapt ce confirmă îndeplinirea procedurii de către reclamantă și întrunirea tuturor condițiilor pentru emiterea avizului), însă se află în faza de aprobare la Primarul General, domnul Nicușor Dan”, au arătat avocații companiei.

Despăgubiri de 317.000 de euro de la primarul Nicușor Dan, după scumpirea oțel-betonului

Conform motivării, avizul de defrișare sau documentul solicitat în procedura de aprobare tacită nu fuseseră încă eliberate, la data deciziei judecătorești, adică la 1 februarie 2022.

Judecătorii au stabilit că prejudiciul îi este imputabil primarului general iar valoarea acestuia se ridică la 317.348,54 euro, pe baza unui calcul făcut de dezvoltator. Din aceștia, 18.350,54 euro reprezintă costuri de finanțare și 298.998 euro – diferența de preț la materiale de construcții (oțel beton), care au înregistrat o creștere de aproape 20% în perioada în care Nicușor Dan a întârziat cu semnarea avizului.

”Așadar, se regăsește, sub forma excesului de putere, nerespectarea atribuțiilor legale, pe care legea le stabilește, în speță, în sarcina primarului. Prin urmare, fapta ilicita a Primar General al Municipiului București este reprezentată atât de pasivitatea în exercitarea atribuțiilor înscrise în lege cât și de neîndeplinirea obligațiilor/atribuțiilor legale: de a se apleca și a analiza solicitarea de aprobare sub forma emiterii avizului de mediu, de defrișare, care avea deja forma draftului emis de departamentul Direcția de Mediu, din data de 8.03.2021 precum și lipsa oricărui alt răspuns asupra cererilor repetate, formulate de către reclamantă, având același scop”, se arată în motivarea instanței.

Persoana fizică Nicușor Dan a încercat să se delimiteze pe primarul Nicușor Dan. Judecător: ”Primarul are nume și prenume, indiferent cine este”

Instanța a respins și excepția calității procesual pasive a lui Nicușor Dan, care a fost dat în judecată și pe ”persoană fizică”.

”În ce privește excepția lipsei calității procesual pasive a lui Dan Nicușor Daniel, persoană fizică indicată, Tribunalul o apreciază ca nefiind întemeiată, pentru următoarele considerente: în primul rând nu este chemat in judecata, personal, numitul Dan Nicușor Daniel, într-o speța care nu are legătură cu funcția pe care o îndeplinește, ci în calitatea acestuia de reprezentant al autorității publice; prevederile legale sus amintite, dispoz. art. 155 si at. 491 din OUG57/2019 au în vedere atribuțiile puse în sarcina de către legiuitor, primarului (cu referire la aceasta speță); instituția primarului, deși reglementată în contenciosul administrativ prin terminologia ,,primar” ar fi lipsită de consistență, dacă persoana care o reprezinta nu se reflectă și la nivel de reprezentare cu nume și prenume, indiferent, cine este.

Aprecierea că primarul răspunde în fața legii, fără a se efectua o corelație printr-o procedură reglementată de lege și funcția de primar ar goli de substanță juridică această instituție. Prin urmare, primarul are datoria să respecte atribuțiile ce îi revin, ca persoană aleasa de cetățeni să îi reprezinte în funcția publică ce o reprezintă, în caz contrar, funcția ar fi iluzorie”, au arătat judecătorii de la Tribunalul București.

Șantierul a primit undă verde după sentința de pe fond

Imediat după anunțarea acestei sentințe, primăria a eliberat documentele necesare. Conform imaginilor realizate de FANATIK la adresa respectivă, construcția se află deja la stadiul de turnare a fundației.

Pe 5 aprilie 2022, pârâții: Municipiul București – Direcția de Mediu prin Primar General, Municipiul București prin Primarul General și Primarul General al Municipiului București au cerut recurs la sentința de pe fond. Dosarul se va judeca tot la Tribunalul București, însă acesta nu a fost încă repartizat unei instanțe.