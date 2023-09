Acești români nu mai primesc vouchere de vacanță. Decizia de ultimă oră luată de coaliția de guvernare

Dacă până acum, toți românii care lucrau în instituții ale statului puteau beneficia de vouchere de vacanță, situația se va schimba drastic pentru o categorie de bugetari. Decizia a fost luată, astăzi, de coaliția de guvernare.

Acești români nu mai primesc vouchere de vacanță

Astfel, angajații de la stat care au salarii mai mari de 8.000 de lei net, nu vor mai primi vouchere de vacanță. Măsura face parte dintr-o serie de decizii pe care Guvernul le va aplica pentru acoperirea deficitului bugetar.

Amintim că liderii coaliției de guvernare luaseră în calcul ca aceste tichete să fie acordate doar Acum, decizia a fost anunțată.

Prin urmare, doar cei care au salarii de până la 8.000 de lei în mână se vor mai bucura de acest beneficiu. Totodată, ministrul Finanțelor a anunțat că vor fi impozitate cu 10% pentru contribuția la sănătate. Astfel, valoarea lor va crește la 1.600 de lei.

„Pentru ca să menţinem valoarea, fiindcă ele vor fi incluse în baza de impozitare a CASS-ului. Deci se va plăti contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Și să avem aceiaşi bani pentru cei care urmează să primească, să nu fie afectaţi, pe de o parte.

Pe altă parte există şi pragul de venit de 8.000 de lei net pentru a proteja pe cei care sunt cu venituri mici. Trebuie o anumită chibzuinţă în folosirea banilor pentru voucherele de vacanţă”, a transmis ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Ce alte măsuri fiscale ar putea fi introduse

Pe lângă această decizie, coaliția de guvernare ar vrea să introducă și alte măsuri. Vorbim de un pachet de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie anunțat la jumătatea lui septembrie sau cel târziu la finalul lunii.

, pe profiturile din diferența dintre dobânzile la credite şi dobânzile la depozite, potrivit De altfel, multinaționalele ar urma să fie taxate diferit.

Mai exact, ar urma să fie introdusă o taxă de 1% pentru multinaționale pe cifra de afaceri, dacă impozitul pe profit e mai mic de 16%. Cu toate acestea, premierul Ciolacu susține că acestea nu sunt măsuri de austeritate, iar unele salarii vor fi chiar mărite.

„Am așteptat și am vorbit despre așa-spusa austeritate. Dar eu am văzut în actul normativ că vor crește salariile și nu e nicio austeritate. Cu adevărat unii care au salarii foarte mari în sistemul bugeter nu pot să beneficieze de vouchere de vacanță la fel ca cei aproape 1,6 milioane de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Hot News.