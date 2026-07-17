Sport

Aceștia sunt fotbaliștii care nu pot evolua în SuperLiga pentru că România nu are un guvern. Care este cea mai afectată echipă

Din cauza faptului că România are în momentul de față un Guvern interimar, jucătorii extracomunitari proaspăt transferați nu pot obține momentan permise de muncă. Care este cea mai afectată echipă de acest aspect
Ciprian Păvăleanu
17.07.2026 | 07:40
Acestia sunt fotbalistii care nu pot evolua in SuperLiga pentru ca Romania nu are un guvern Care este cea mai afectata echipa
SPECIAL FANATIK
Ei sunt fotbaliștii extracomunitari care nu pot fi legitimați din cauza lipsei unui Guvern în România. Foto: Colaj FANATIK
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În prezent, România se află într-o situație politică delicată, iar tocmai din această cauză mai mulți fotbaliști extracomunitari nu își pot obține permisele de muncă prea curând. Problema va fi rezolvată cel mai devreme în trei săptămâni, când SuperLiga va fi deja în etapa a 4-a. FANATIK vă prezintă toți fotbaliștii ce nu pot evolua momentan pentru echipele lor de club.

Transferurile din SuperLiga României au rămas în aer

Cel puțin până în acest moment, echipele din SuperLiga României nu au avut o perioadă de mercato foarte încărcată, însă perioada de transferuri se va închide abia în luna septembrie. Totuși, multe dintre echipe nu se vor putea folosi nici măcar de puținii jucători pe care i-au transferat în această perioadă.

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Momentan, fotbaliștii extracomunitari (n.r. – care nu dețin cetățenia unei țări din Uniunea Europeană), nu vor putea juca pentru noile lor echipe din cauza faptului că România nu are un Guvern stabil, prin urmare nu își pot primi permisele de muncă. 13 dintr-un total de 16 echipe se confruntă cu această problemă, iar unele formații sunt mai afectate decât celelalte.

Cine sunt fotbaliștii care nu-și pot obține permisul de muncă în România

Nu mai puțin de 20 de fotbaliști întâmpină această problemă în momentul de față, iar ei vor putea fi legitimați cel mai devreme pe 7 august, conform iamsport.ro. Cea mai afectată echipă în acest sens este nou-promovată Corvinul Hunedoara, cu patru fotbaliști de care nu se poate folosi în acest început de sezon.

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Nici la Rapid situația nu este mai roz, cu trei astfel de fotbaliști, însă formația din Giulești are un lot mult mai bine conturat față de o echipă care se află la primul sezon în Liga 1 după o pauză de zeci de ani. Singurele echipe care nu se confruntă cu această problemă, cel puțin momentan, sunt FCSB, FC Argeș și Csikszereda Miercurea Ciuc. Lista arată în felul următor:

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  • Universitatea Craiova: Ronaldo Webster;
  • U Cluj: Ibuchi Chukwu;
  • CFR Cluj: Igor Savic;
  • Rapid: Mohammad Kamara, Daniel Graovac, Vladan Bubanja;
  • Dinamo: Alaa Bellarouch;
  • UTA: Ismet Sinani;
  • Oțelul: Sylla, Paulinho;
  • Petrolul: Calal Huseynov, Alejandro Bran;
  • FC Botoșani: Gabriel Gama da Silva;
  • Farul: Matteo Ahlinvi;
  • Corvinul: Mohammad Abualnadi, Renato Espinosa, Muhammed Hayatu, Angel Gillard;
  • Sepsi: Gustavo Cascardo;
  • FC Voluntari: David Kiki.
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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