Aceștia sunt fotbaliștii care nu pot evolua în SuperLiga pentru că România nu are un guvern. Care este cea mai afectată echipă

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În prezent, România se află într-o situație politică delicată, iar tocmai din această cauză mai mulți fotbaliști extracomunitari nu își pot obține permisele de muncă prea curând. Problema va fi rezolvată cel mai devreme în trei săptămâni, când SuperLiga va fi deja în etapa a 4-a. FANATIK vă prezintă toți fotbaliștii ce nu pot evolua momentan pentru echipele lor de club.

Transferurile din SuperLiga României au rămas în aer

Cel puțin până în acest moment, echipele din SuperLiga României nu au avut o perioadă de mercato foarte încărcată, însă perioada de transferuri se va închide abia în luna septembrie. Totuși, multe dintre echipe nu se vor putea folosi nici măcar de puținii jucători pe care i-au transferat în această perioadă.

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Momentan, fotbaliștii extracomunitari (n.r. – care nu dețin cetățenia unei țări din Uniunea Europeană), nu vor putea juca pentru noile lor echipe prin urmare nu își pot primi permisele de muncă. 13 dintr-un total de 16 echipe se confruntă cu această problemă, iar unele formații sunt mai afectate decât celelalte.

Cine sunt fotbaliștii care nu-și pot obține permisul de muncă în România

Nu mai puțin de 20 de fotbaliști întâmpină această problemă în momentul de față, iar ei vor putea fi legitimați cel mai devreme pe 7 august, conform . Cea mai afectată echipă în acest sens este nou-promovată Corvinul Hunedoara, cu patru fotbaliști de care nu se poate folosi în acest început de sezon.

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Nici la Rapid situația nu este mai roz, cu trei astfel de fotbaliști, însă față de o echipă care se află la primul sezon în Liga 1 după o pauză de zeci de ani. Singurele echipe care nu se confruntă cu această problemă, cel puțin momentan, sunt FCSB, FC Argeș și Csikszereda Miercurea Ciuc. Lista arată în felul următor:

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