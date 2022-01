Omul meciului Sepsi – U Craiova 3-1 rămâne cu picioarele pe pământ: „Nu putem vorbi de play-off”

Sepsi Sfântu Gheorghe a obținut o victorie fără mari emoții pe teren propriu, , în fața Universității Craiova, dar nu îndrăznește să viseze la play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1. Asta deși o mai despart doar șase puncte de Farul Constanța, ocupanta ultimei poziții care asigură prezența în partea superioară a clasamentului.

În ciuda victoriei cu U Craiova, Achahbar nu se gândește la play-off

Imediat după fluierul final al partidei de la Sfântu Gheorghe, Anass Achahbar s-a arătat extrem de încântat de jocul prestat și de cele trei puncte, dar a refuzat să vorbească despre șansele echipei sale de a prinde un loc în play-off. Șapte etape au mai rămas până la finalul sezonului.

„A fost un meci foarte important. De fapt, fiecare e foarte important. Am arătat în multe meciuri că nu suntem mai slabi decât nicio echipă din campionat. Aveam mare nevoie de aceste puncte.

Cred că în Cupă, cu Iași, am mai marcat două goluri. După acel gol cu mâna nu am simțit nimic, aveam 1-0, eram la începutul meciului, nu am fost foarte afectat de acea fază. Știam că aveam destul timp la dispoziție, se mai întâmplă la fotbal.

Nu putem vorbi de play-off, trebuie să avem grijă la fiecare meci. Nu știu dacă e un bun început pentru Sepsi, dar e un bun pas înainte”, a declarat pentru mijlocașul marocan, marcator al unei duble în poarta alb-albaștrilor.

Niczuly, la fel de rezervat: „Suntem departe de obiectivul din acest sezon”

În ciuda succesului de pe teren propriu, nici Roland Niczuly nu a părut mai optimist când a venit vorba despre lupta pentru unul dintre primele șase locuri ale clasamentului. „Cred că a fost un meci foarte bun, l-am controlat din primul până în ultimul minut. Din păcate, acea fază din minutul 9 putea să schimbe radical lucrurile, dar mister ne-a transmis prin secund ce trebuie să facem și am ieșit motivați după pauză și am făcut un joc bun.

Nu trebuie să comentez eu acea fază, a fost clară ca lumina zilei. A atins mingea cu mână, dar cei patru arbitri nu au văzut. Am avut o primă normală de joc, nu ne dorim mai mult, pentru că suntem departe de obiectivul din acest sezon.

Trebuie să fim realiști, au fost nouă puncte la începutul acestei etape, luăm pas cu pas și vedem unde o să ne aflăm”, a spus .

La rândul său, Adnan Aganovic și-a felicitat colegii pentru jocul prestat, dar i-a avertizat să rămână cu picioarele pe pământ. „Nu e surprinzător pentru mine. Am intrat foarte bine în meci, apoi decizia arbitrilor ne-a dărâmat și eram nervoși după gol, dar am reglat totul și am continuat bine.

Faza era în careul de 5 metri, tușierul nu știu dacă a văzut… Bine că ne-am revenit și ne-am concentrat la joc. Și anul trecut aveau toți probleme cu noi.

Cred că suntem o echipă bună, cu jucători de calitate. Am avut unele probleme în primele meciuri, dar asta este. Trebuie să luăm pas cu pas și să continuăm tot așa. Cât timp sunt matematic șanse, nu cred că e presiune. Cred că matematic încă se poate, de ce nu?”, a declarat fundașul croat.

În următoarea etapă, Sepsi va da piept cu UTA, o altă echipă care continuă să spere la un loc de play-off. Duelul este programat sâmbătă, 5 februarie, la 13:30, pe stadionul „Francis von Neuman” din Arad.