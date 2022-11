Două rachete rusești au căzut într-un oraș din Polonia, țară membru NATO. Reacția oficială a Rusiei. Update

Postul polonez de radio Zet a relatat, alături de mai multe postări pe Twitter că există în aceste momente o reuniune de urgență la Varșovia.

: Just in – Polish Prime Minister has called the matter of high importance and urgency, has called in all of the defense ministers, after 2 alleged [n cruise missiles, hit the village of , province in , killing 2 people.

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi)