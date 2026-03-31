Achiziția făcută de numărul 1 mondial în tenis. Carlos Alcaraz nu s-a uitat deloc la bani

Are o avere netă estimată la aproximativ 40 de milioane de euro, doavdă că nu se uită la bani când vine vorba de micile plăceri. Carlos Alcaraz este extrem de mândru de ultima sa achiziție în materie de bunuri materiale. Care este, de faptul, cea mai nouă afacere făcută de numărul 1 mondial în tenis.

Cât costă noua ambarcațiune a lui Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz (22 ani) este unul cel mai bun jucător de tenis din clasamentul masculin. Numărul 1 ATP are un palmares interesant, deși De asemenea, a fost eliminat de la Miami Open, însă acest lucru nu l-a împiedicat să facă un pas important.

A decis să-și îndrepte atenția pentru o perioadă scurtă asupra micilor plăceri ale vieții. A dezvăluit că este pasionat de iahturi, dovadă că a făcut o achiziție superbă cu care va pleca cât de curând în vacanțe alături de familie și prieteni. E un catamaran cu care s-a afișat deja în mediul online.

Conform producătorului, acesta poartă denumirea Sunreef Ultima 88 și are un preț de achiziție uriaș. Tenismenul spaniol a scos din buzunar circa 9 milioane de euro pentru ambarcațiunea de aproape 27 de metri, mai mare decât cea pe care o deține în momentul de față Rafael Nadal.

În așteptarea turnelui de la Monte Carlo, sportivul care a ajuns în localitatea Gdansk din Polonia pentru a vizita șantierele navale Sunreef. Spaniolul nu a stat deloc pe gânduri și a cumpărat primul său iaht. L-a prezentat deja celor din mediul online prin intermediul unui clip și a unei ședințe foto.

„O nouă aventură începe. Casa Sunreef îi urează bun venit lui Carlos Alcaraz, o figură emblematică a sportului. Superstarul spaniol pășește în lumea yachtingului odată cu achiziționarea unui catamaran ULTIMA 88. Precizie. Performanță. Versatilitate”, este mesajul pe care l-a lăsat producătorul, în dreptul unei filmări de pe Instagram.

Cum arată achiziția făcută de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz are toate motivele să fie mândru de prima sa ambarcațiune. Aceasta este una care combină arhitectura elegantă și designul modern. Atinge o viteză maximă de 26 de noduri, la interior având suficient spațiu pentru relaxare și voie bună, în timpul deplasărilor.

În plus, se bucură de caracteristici unice de design, cum ar fi un garaj mare. De asemenea, iahtul este prevăzut cu o platformă hidraulică și terase laterale extensibile care oferă acces direct la apă. Mai mult decât atât, are patru cabine pentru oaspeți și o suită spațioasă pentru proprietar, situată în prova, pe puntea principală.

Cabina principală, cu balustradă completă, beneficiază de lumină naturală din abundență. Totodată, aici se găsește o baie mare cu cadă, care are rolul de a crea un refugiu privat și liniștit pe mare. Ambarcațiunea este creată de Francis Lapp, dinamicul fondator și președinte al Sunreef Yachts.

Primele declarații ale lui Carlos Alcaraz

Destinația preferată a jucătorului de tenis este Ibiza, numărul 1 mondial având acum o modalitate mult mai ușoară de a o vizita. Carlos Alcaraz adoră marea și are mare încredere că această ambarcațiune îi va fi de mare ajutor pentru a vedea mai multe locuri de pe glob.

„Am decis să comand Ultima 88 de la Sunreef pentru că simt că nu sunt doar experți în catamarane de lux, ci adevărați creatori de tendințe. Faptul că am construit împreună cu ei îmi dă încredere că acesta va fi iahtul perfect pentru a mă relaxa și a mă reîncărca.

Simt că eu și Sunreef împărtășim același spirit dinamic – suntem o potrivire perfectă. Pur și simplu iubesc bărcile. Și iubesc marea de când eram foarte mic. Din când în când am nevoie să evadez de tot.

Pentru mine, să fiu pe o barcă și să merg la mare cu familia și prietenii este perfect”, a mărturisit Carlos Alcaraz, într-un interviu pentru revista . Prima călătorie pe care sportivul o are în minte imediat după lansarea la apă va fi undeva aproape de casă.