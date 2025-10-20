Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca

ADVERTISEMENT

Un raport recent al Curții de Conturi a scos la iveală nereguli grave în ceea ce privește modul în care s-au făcut achizițiile publice la unul din marile spitale din Cluj-Napoca. Este vorba de achiziții materiale sanitare și de curățenie, făcute prin achiziții directe, deși trebuiau făcute prin licitații publice, sau produse cumpărate la prețuri mai mari, deși existau contracte pentru aceleași produse.

Achiziții directe la prețuri și de cinci ori mai mari

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca (SCBI), aflat în subordinea Consiliului Județean, este finanțat din venituri din veniturile pe care le primește de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj pe baza serviciilor medicale prestate în baza contractelor cu Casa. Un raport recent al Curții de Conturi a scos la iveală nenumărate nereguli în ceea ce privește procesele de achiziții publice la unitatea sanitară care, în anii 2023 și 2024, a cheltuit aproape 100 de milioane de lei pentru bunuri și servicii.

Auditorii Curții de Conturi au descoperit că Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj a cumpărat materiale sanitare prin achiziție directă de la aceleași firme cu care spitalul avea încheiate contracte cadru pentru furnizarea acelorași produse. În unele cazuri, aceleași produse cumpărate prin achiziție directă au fost cumpărate cu prețuri și de cinci ori mai mari.

Raportul Curții arată că în luna iulie a anului 2023, Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a inițiat pe platforma SICAP achiziția a peste 100 de materiale sanitare diferite prin procedura licitației deschise. Valoarea achiziției a fost de 29,6 milioane lei, unitatea sanitară încheind 39 de acorduri cadru cu ofertanții câștigători, cu durate de 24 de luni.

În cadrul acestor acorduri, în care prețul materialelor sanitare era ferm pe perioada de derulare și nu putea fi schimbat, SCBI a încheiat alte 7 contracte subsecvente cu o parte dintre agenții economici pentru diverse cantități de materiale, însă doar până la 1/3 din cantitatea maximă cuprinsă în acordurile cadru.

Curtea de Conturi spune însă că aceleași materiale era achiziționate de către spital prin achiziții directe, la prețuri mult mai mari, Firmele însă nu livrau decât sub 10% din ceea ce se angajaseră în aceste contracte la prețuri mai mici.

„S-a constatat că anumite materiale sanitare au fost comandate și achiziționate prin achiziție directă de la furnizori cu care autoritatea contractantă avea încheiate şi se aflau în derulare acorduri cadru şi contracte subsecvente, în urma procedurii de licitație deschisă „Materiale sanitare Terapie Intensivă”, la prețuri mai mari decât cele ofertate.

Din analiza situației derulării contractelor subsecvente s-a constatat că achizițiile directe se derulau în condițiile în care cantitățile de materiale sanitare, la prețurile stabilite prin acordurile cadru/contractele subsecvente, erau livrate în proporție redusă (în unele cazuri 6-7%). Exemplificăm următoarele produse achiziționate prin achiziție directă în condițiile”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Exemple de achiziții la Spitalul din Cluj-Napoca

Raportul Curții de Conturi dă și câteva exemple de astfel de achiziții, ce arată că unele materiale sanitare au fost cumpărate ulterior și cu prețuri de cinci ori mai mari decât aveau în contractul cadru.

„Kit igienă cavitate bucală cu clorhexidină și gel emolient hidratant 24 ore protecție VAP” cuprins în Acordul cadru de furnizare şi contractul subsecvent de furnizare încheiate cu societatea Novomed Internațional SRL, la un preț de 17 lei, fără TVA, s-a achiziționat direct de la acelaşi furnizor cantitatea de 72 buc. la un preț de 85 lei fără TVA, respectiv o diferență în plus plătită de 5.826 lei inclusiv TVA;

Circuit de ventilație cu un ram” cuprins în Acordul cadru nr. 4665/18.03.2024 (cantitate 19.440 buc.) şi Contractul subsecvent de furnizare nr. 7093/08.04.2024 (cantitate 6.415 buc.) încheiate cu Hellimed SRL, la un preț fără TVA de 136,49 lei, s-a achiziționat direct de la acelaşi furnizor cantitatea de 60 buc. la un preț de 200 lei fără TVA, respectiv o diferență plătită în plus de 4.534 lei inclusiv TVA (DA37069824)”, se arată în raportul citat.

Documentul Curții subliniază că erau livrate aceleași produse, în aceeași perioadă, de către același furnizor, dar la prețuri diferite.

Același lucru s-a întâmplat și la achiziția de produse de igienă

Documentul Curții de Conturi menționează că același lucru s-a întâmplat Astfel, în aprilie 2022, unitatea sanitară a încheiat un acord cadru cu un operator economic, tot pe doi ani, pentru furnizarea acestor produse, prețul urmând să rămână fix pe toată perioada derulării acordului.

Reprezentanții spitalului au spus că odată cu începutul anului 2023, agentul economic a refuzat să mai furnizeze produsele conform contractului cadru semnat, invocând creșterea prețurilor. Așa că reprezentanții spitalului au fost nevoiți să recurgă la cumpărarea produselor prin achiziție directă. În mod surprinzător, achiziția s-a făcut exact de la aceeași firmă.

„Achizițiile s-au realizat prin intermediul platformei SICAP, tot de la societatea semnatară a acordului cadru, dar la un preț mai mare”, se arată în raportul citat.

Auditorii Curții spun că astfel s-a încălcat legea achizițiilor publice și că, într-un astfel de caz, unitatea sanitară trebuia să încheie alt acord cadru cu un alt operator economic.

Prejudiciul total în urma acestor achiziții directe este de aproape 70.000 lei, bani pe care spitalul va trebui să-i recupereze.

Achiziții directe și licitații pentru aceleași produse

Raportul Curții identifică nenumărate erori grave în ceea ce privește achizițiile publice la Spitalul de Boli Infecțioase. Spre exemplu, de la achiziția de fructe și legume pentru mesele pacienților, până la cumpărarea unor medicamente importante, Curtea de Conturi a descoperit că multe dintre aceste achiziții au fost făcute direct, fără o licitație deschisă, deși sumele în cauză erau peste pragul legal de 272.000 lei.

Documentul citat oferă mai multe exemple de astfel de achiziții, cu sume mult peste pragul legal. Mai mult, în unele cazuri, spitalul avea în derulare procese de achiziție prin licitație.

„În cazul achizițiilor de antivirale pentru uz sistemic a fost achiziționat în data de 20.02.2023 şi 13.03.2023, medicamentul DOVATO 50mg/300mg în valoare de 463.760 lei, deşi era în curs de desfăşurare Licitația HIV- CN1049173/09.11.2022, finalizata în data de 05.04.2023;

În cazul achizițiilor de antiinfecțioase generale pentru uz sistemic a fost achiziționat în data de 20.02.2023 şi 13.03.2023, medicamentul BIKTARVY 50/200/25 mg cutx30cpr în valoare de 606.701 lei, deși era în curs de desfăşurare Licitația HIV- CN1049173/09.11.2022, finalizată în data de 05.04.2023”, se mai arată în raportul Curții.

Produse de îngrijire personală de peste un milion de lei

De asemenea, raportul Curții subliniază faptul că Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a achiziționat în anul 2023 produse de îngrijire personală de peste 1,2 milioane de lei. Problema e că trei achiziții, însumând peste 650.000 lei, s-au făcut prin procedură simplificată, iar legea nu permite acest lucru la achiziții totale de peste 1,09 milioane lei.

„În cazul achizițiilor efectuate în anul 2023, privind produsele de îngrijire personală s-a constat faptul că entitatea a achiziționat produse atât prin aplicarea procedurii simplificate (SCN1129900 – Procedură simplificată, Articole igienă CPV – 33700000-7 Produse de îngrijire personală), valoarea estimată a acesteia fiind de 647.210 lei, dar şi prin achiziție directă pe acelaşi cod CPV în valoare de 564.420 lei, în total suma de 1.211.630 lei.

Astfel, alegerea proceduri simplificate nu este justificată având în vedere că valoarea cumulată a tuturor necesităților de acest tip au fost în anul 2023, superioară pragului de 1.090.812 lei prevăzut pentru procedura simplificată”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.