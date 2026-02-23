Achiziții record pentru Metrorex în anul 2026. Contractul uriaș pentru care se pregătesc firmele de casă din Capitală

ADVERTISEMENT

Metrorex este o companie de stat ce, după cifra de afaceri, intră în top 20. Cu o cifră de 1,16 miliarde în anul 2024, compania aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a raportat pierderi 181 milioane lei, cu 5 milioane mai puțin față de anul anterior. Deși compania beneficiază de subvenții de stat de aproape un miliard de lei, datoriile curente ale acesteia se apropie de circa 400 milioane lei.

Mega-contractul pregătit de Metrorex în anul 2026

La finalul anului 2023, FANATIK a scris despre contractul uriaș finalizat de către cei de la Metrorex pentru achiziția de servicii de pază. Cu peste 80 de trenuri care operează zilnic și circa 60 de stații (fiecare tren de metrou are un paznic, la fel cum și fiecare stație), suma pentru care s-a făcut achiziția a fost de peste 180 de milioane lei, sau aproximativ 36 milioane euro.

ADVERTISEMENT

În condițiile în care a fost vorba de un contract încheiat pe o perioadă de trei ani, a rezultat că, lunar, costurile cu paza s-au ridicat la suma rotundă de un milion de euro. Contractul din 2023 a fost câștigat de către o asociere de trei firme, firme printre care se număra și societatea Akyle Security. Aceasta din urmă era atunci la al doilea contract consecutiv cu cei de la Metrorex pentru serviciile de pază, firma având, de altfel, nenumărate contracte cu mai multe instituții publice. Unul dintre principalii acționari

Contractul din 2023 se încheie însă anul acesta, așa că cei de la Metrorex au pregătit banii pentru un nou contract, ce ar trebui să fie finalizat undeva la finalul anului. Suma alocată în acest an este de 203,7 milioane lei, semnificativ mai mare ca în 2023. În planul de achiziții al celor de la Metrorex nu apar menționate alte detalii, așa că presupunerea este că, la fel ca în 2023, este vorba de un contract pe 36 de luni. Asta ar însemna că cheltuielile cu paza pentru Metrorex au crescut cu peste 10%, la 1,13 milioane euro lunar.

ADVERTISEMENT

Suma este semnificativă dacă comparăm cu faptul că Metrorex a alocat suma de 228 milioane lei, pentru achiziția de energie electrică.

ADVERTISEMENT

Paza, mai scumpă decât curățenia

Acesta nu este singurul contract important pregătit de Metrorex în acest an. Compania ar urma să finalizeze în această luna un acord cadru pentru o perioadă de doi ani pentru achiziția serviciilor de curățenie și de colectare a gunoiului din stațiile de metrou. Suma alocată este de 48,8 milioane lei, adică peste două milioane de lei pe lună. Adică circa 40% din costurile serviciilor de pază.

Totuși, acesta nu este singurul contract pentru servicii de curățenie bugetat de Metrorex. Separat, compania a mai alocat alte 24,5 milioane de lei pentru servicii conexe de curățenie și igienizare a spațiilor publice și tehnice din stațiile de metrou. În planul de achiziții este menționat că pentru acest contract nu va fi desfășurată o procedură de achiziție separată, ci că acest contract va reveni firmei câștigătoare a contractului cadru. Asta înseamnă încă un milion de lei lunar în plus la serviciile de curățenie de la metrou.

ADVERTISEMENT

În plus, compania a mai alocat un milion de lei pentru deratizare și dezinsecție,

Ce alte contracte mai are pregătite Metrorex în 2026

Printre contractele pregătite de Metrorex în acest an, iese în evidența suma uriașă de 27,4 milioane lei bugetată pentru achiziția serviciilor de autorizare securitate la incendiu și protecție civilă. Deși suma pare mare, peste 5 milioane de euro, nu este vorba doar de depunerea unor dosare la ISU ci, cel mai probabil, include servicii tehnice și lucrări de proiectare ce vizează infrastructura subterană.

De altfel, compania are alocați separat alți 3,24 milioane lei pentru achiziția de servicii specializate pentru „elaborarea, completarea, actualizarea și susținerea documentelor pe baza cărora se solicită autorizațiile de securitate la incendiu și protecție civilă”.

Vorbim în total de peste 30 de milioane de lei pentru rezolvarea autorizațiilor ISU. Spre comparație, Metrorex a bugetat 1,5 milioane lei pentru întreținerea lifturilor și scărilor rulante din stații.

Câți bani costă cartelele magnetice

Compania a mai alocat peste 750.000 lei pentru achiziția de uniforme de serviciu, însă iese în evidență suma de 4,9 milioane lei bugetată pentru achiziția de cartele magnetice și carduri contactless. Aceasta însă nu este singura achiziție de carduri din planul anual de achiziții. În documentul citat mai apare suma de 25 de milioane lei alocată pentru achiziția de cartele magnetice și „carduri contactless ultralight termosensibile”. În total, este vorba de aproape 30 de milioane de lei alocați pentru achiziția de carduri și cartele.

De asemenea, Metrorex a alocat 4,4 milioane lei pentru piese de schimb destinate scărilor rulante. Pentru piesele de schimb destinate lifturilor, a fost alocată suma de 800.000 lei.

O altă achiziție ce merită menționată vizează apa plată de la dozatoare, cel mai probabil pentru angajații companiei. Suma alocată este de peste 650.000 lei.