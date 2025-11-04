Achraf Hakimi, accidentare horror în PSG – Bayern! A ieșit în lacrimi de pe teren după o intrare criminală și poate rata turneul final. Video

ADVERTISEMENT

Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a ieșit în lacrimi de pe teren în meciul cu Bayern Munchen din . Fotbalistul marocan a suferit o accidentare cumplită, după o intrare inconștientă a lui Luis Díaz asupra sa.

Achraf Hakimi, accidentat grav de Luis Diaz în PSG – Bayern

În minutele de prelungire ale primei reprize de pe Parc des Princes, Luis Díaz a încercat să-l deposedeze pe Hakimi, însă i-a prins glezna între picioare. Imaginile vorbesc de la sine: jucătorul lui PSG a rămas întins pe teren, acuzând dureri puternice.

La cheville d'Achraf Hakimi sur le tacle assassin de Luis Diaz… 😨😨😨 — Footballogue (@Footballogue)

Echipa medicală a intrat de urgență pe suprafața de joc pentru a-i acorda îngrijiri fotbalistului antrenat de Luis Enrique. Hakimi, vizibil afectat, nu a putut continua și a ieșit în lacrimi de pe teren.

Luis Díaz scored a brace in the first half but got himself sent off for an unnecessary tackle on Hakimi — M. lowkey (@BanterAndGoals)

Luis Diaz, înger și demon pentru Bayern în prima repriza a meciului cu PSG

din runda a treia a UEFA Champions League, a fost trimis la vestiare după intrarea criminală asupra lui Hakimi. Arbitrul central i-a arătat cartonașul roșu după consultarea reluărilor video.

Wishing you a speedy recovery, Achraf Hakimi ❤️🇲🇦 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG)

Nu a fost singura lovitură primită de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, titularizat de antrenorul spaniol, a acuzat probleme medicale încă din debutul jocului și a fost înlocuit după doar 25 de minute. Lucrurile nu arată deloc bine pentru parizieni, mai ales că și Doue este accidentat.

Hakimi ar putea rata Cupa Africii pe Națiuni

Dacă se confirmă o accidentare gravă, Achraf Hakimi ar putea rata Cupa Africii pe Națiuni, care începe în luna decembrie. Turneul final este organizat chiar de țara sa, Maroc, iar absența fundașului de la PSG ar fi o pierdere uriașă.