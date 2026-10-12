„Manipulată, folosită și trădată”. A anunțat că este însărcinată, iar tatăl copilului ar fi fotbalistul de 80 de milioane de euro

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Problemele se țin scai de el. Achraf Hakimi este protagonistul unui scandal de proporții cu o tânără din Statele Unite ale Americii care spune că este însărcinată cu el. Fosta jucătoare de baschet, Kysre Gondrezick, a făcut declarații uimitoare, dar a lăsat câteva semne de întrebare.

O nouă dispută pentru jucătorul marocan Achraf Hakimi

Achraf Hakimi (27 de ani) va ajunge în fața instanței pentru a fi . Apelul fotbalistului marocan a fost respins inițial. Judecătorii au găsit suficiente probe pentru a-l pune sub acuzare oficială, starul lui PSG destrămându-și mariajul din această cauză.

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A divorțat în urmă cu 3 ani de Hiba Abouk (39 ani), supranumită „cea mai frumoasă actriță din lume”. Drumurile lor au decis să se separe, iar în prezent vedeta a povestit . Din păcate, problemele nu se opresc aici pentru fotbalist pentru că acesta este implicat într-o nouă dispută amoroasă.

O fostă jucătoare de baschet face acuzații extrem de dure la adresa lui. Kysre Gondrezick (29 de ani) le-a povestit celor care o urmăresc în social media că este însărcinată. Tatăl ar fi chiar jucătorul marocan, internauții fiind contrariați de faptul că șatena a decis să șteargă postarea la scurtă vreme după ce a făcut-o publică.

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Mai mulți au observat că filmarea din mediul virtual ar fi fost creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Astfel, au încercat să găsească dovezi legat de posibila legătură sentimentală dintre cei doi. „Nu sunt genul de persoană, după cum știți, care vorbește public despre viața ei personală pe rețelele sociale, dar simt că trebuie să spun adevărul pentru prima dată în viață, în loc să protejez oamenii. După cum puteți vedea, trec prin niște schimbări”, a transmis fosta baschetbalistă, relatează .

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”M-am simțit manipulată, folosită și trădată”

„Am aflat că sunt însărcinată în luna iulie. S-a întâmplat în timpul Cupei Mondiale, când Marocul a venit și a jucat aici, la Houston, cu Achraf Hakimi. M-am simțit manipulată, folosită și trădată”, a completat Kysre Gondrezick, mai arată sursa citată mai sus. Superba sportivă, care este fosta iubită a lui Jaylen Brown, a mai subliniat că intenționa să „își spună adevărul”. Nimeni nu știe însă la ce se referă, în realitate, cu aceste cuvinte. Cert este că există lucruri ce se pot verifica destul de ușor.

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Spre exemplu, Achraf Hakimi chiar a fost la Houston cu naționala Marocului pentru partida din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Meciul disputat pe data de 4 iulie, cu Canada, s-a terminat cu scorul 3-0. În timpul partidei fundașul lateral de la PSG a reușit o pasă decisivă. La scurtă vreme după eveniment fotbalistul a postat o imagine în mediul online.

Fotografia distribuită pe Instagram ar fi fost realizată chiar în casa Kysrei Gondrezick. Acest aspect nu a fost verificat până la ora actuală. Starul celor de la PSG nu a comentat acuzațiile venite din partea tinerei. Pe de altă parte, vedeta americană continuă să păstreze tăcerea după ce a șters filmarea în care discuta despre sarcină.