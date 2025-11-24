„Acolo am început să patinăm!”. Meciul de unde a început căderea FCSB-ului. Explicațiile lui Mihai Stoica: „Unii jucători se gândesc la plecare!”

ADVERTISEMENT

Care a fost meciul care a provocat cele mai mari daune la FCSB? Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la campioana României, a dat răspunsul în direct la MM la FANATIK.

Mihai Stoica dă vina pe meciul cu Farul pentru situația de la FCSB

Președintele lui FCSB este sigur că totul s-a schimbat pentru FCSB în etapa cu numărul 3, când echipa sa a pierdut cu 2-1 în fața Farului. Roș-albaștrii au deschis scorul rapid, în minutul 2, prin Miculescu, Larie a egalat după o oră de joc. După un fault acordat Farului, Târnovanu a protestat, iar arbitrul Găman i-a arătat cartonașul galben. Portarul lui FCSB a continuat și a văzut „roșu” în aceeași fază. Ulterior Ișfan a marcat în minutul 90+10 și Farul a luat toate cele trei puncte. Iar Târnovanu a fost suspendat două etape, lipsind cu Dinamo și Unirea Slobozia, ambele meciuri pierdute de roș-albaștri.

„Cred că meciul care ne-a pricinuit cele mai mari daune a fost meciul cu Farul din etapa a treia. Conduceam 1-0 din minutul 2. Găman a inventat un penalty. De la VAR nu i s-a spus să vină să vadă că acolo a fost simularea lui Tănasă și n-a fost faultul lui Ngezana. După aia,

Și în meciul acela, în loc să ne ducă la o victorie de primul loc, de acolo am început să patinăm. Dar văd că nu ne oprim. Deși, dacă e să luăm ultimele meciuri, în ultimele patru avem două victorii și două egaluri. Însă distanța e mare și nu reușim să o micșorăm”, a precizat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

La FCSB lipsește „foamea”, după două campionate câștigate

FCSB a avut un start de sezon mult sub așteptări. Și asta în condițiile în care câștigase ultimele două campionate, reușise să transfere nume importante, ca Alibec și Politic, iar Gigi Becali anunța că vrea în Champions League. Totuși, calculele hârtiei nu s-au confirmat pe teren. Iar Mihai Stoica a explicat de ce.

„Un cumul de factori, accidentări… În momentul în care ești flămând, faci orice să te așezi la masă. În momentul în care ai mâncat două feluri, mai e loc pentru desert… sau nu. Mai trebuie să faci puțină mișcare, ca să faci loc. Trebuie să inventezi ceva să creezi din nou senzația de foame a jucătorilor”, a explicat Mihai Stoica.

Olaru, exemplul pozitiv la FCSB

Lipsa de „foame” a jucătorilor de la FCSB a fost asumată de Mihai Stoica, dar președintele clubului a precizat că există și fotbaliști care sunt mai degrabă cu gândul la un transfer avantajos financiar decât la fotbal.

„Probabil, de fapt sigur, nici noi nu am fost în stare să-i supermotivăm, să-i supramotivăm. Unii au fost ok, alții au părut că regretă faptul că nu au plecat. Există și jucători ca Olaru, care nu-și doresc neapărat să plece, tot timpul se prezintă cu aceeași atitudine la meciurile echipei la care sunt. Pentru că așa sunt construiți.

Există și altfel de jucători – cărora nu vreau să le dau numele – care, parcă, dacă după două sezoane aproape perfecte nu s-au transferat să joace pe alți bani, în alte campionate, cad puțin în cap, nu mai reușesc să se motiveze. Și joacă mult sub cota lor și mult sub ce au jucat în campionatele în care echipa a funcționat foarte bine. Se vede foarte clar”, a mai spus președintele de la FCSB.

Ratarea Champions League, una dintre cauze

Un factor care ar fi putut influența gradul de motivare al jucătorilor ar fi putut fi calificarea în grupa principală a Ligi Campionilor. Dar FCSB a fost eliminată în preliminarii de campioana Macedoniei de Nord, Shkendija.

„Poate, dacă am fi ajuns în Champions League, ar fi fost o motivație suplimentară. Doar că în grupa noastră în Europa League, adversarii sunt de Champions League. Când am spus de Bologna că este una dintre cele mai bune echipe din Europa, peste Manchester United și peste Lyon, unii au zâmbit condescendent. Poate n-ar fi trebuit să o facă. Bologna e la un punct de lider în Serie A, are 24 de puncte și liderul are 25. E la un punct de campioana Italiei, de Napoli”, a opinat Mihai Stoica.

FCSB în Europa League, cu adversari de Champions League

Pe de altă parte, adversarii pe care tragerea la sorți din Europa League i-a scos în fața lui FCSB sunt, în viziunea lui Mihai Stoica, unii foarte puternici, demni de prima competiție continentală.

„Joci cu Fenerbahce, cu Feyenoord, . Ai jucat cu Bologna. Sunt nume mari, sunt nume frumoase. Nu ai de ce să nu fii supermotivat, să te antrenezi bine. Aici nu se pune problema, văd multe antrenamente și se antrenează foarte bine. Atunci când sunt aici! Dar, de când a început sezonul, noi vreo lună jumătate i-am avut plecați pe cei mai importanți.

Și, într-adevăr, pregătirea de vară nu am făcut așa cum ne-am fi dorit, pentru că nu am avut jucători. Și nu suntem în situația echipelor care încep în august campionatele. Ca să aibă jucătorii timp, după ce se termină competițiile echipelor naționale, să aibă timp de vacanță. Noi trebuie să le facem pe toate la foc automat. Nu se poate face nimic la foc automat! Începi pe 5 iulie sezonul cu meci de Supercupă, cu trofeu pe masă”, a explicat Mihai Stoica.

Mihai Stoica acuză programul încărcat

Un alt aspect care a fost greu de gestionat la FCSB a fost numărul foarte mare de meciuri. Spre exemplu, campionatul intră în pauza de iarnă pe 21 decembrie și se reia pe 17 ianuarie. Iar moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mihai Stoica ce poate pregăti FCSB în mai puțin de o lună.

„Sarmale! Asta e… Mai bine nu se întrerupea deloc. Suntem echipa de pe locul 4 în Europa la număr de meciuri în 2025. Noi nu avem condiții de locul 4 în Europa! Pentru că noi plecăm cu autocarul la Craiova, la Constanța, la Galați, la Csikszereda. Noi suntem la nivelul la care sunt alții. Nici măcar nu avem autostrăzi în toată țara! Dar suntem locul 4.

S-au strâns multe, doar că trebuie să câștigăm meciuri împotriva unor adversari care ne sunt mult inferiori valoric. Și n-o facem…

Indiferent cum e dispusă în teren echipa, indiferent de componența primului 11, indiferent de schimbările făcute la pauză sau după pauză, trebuie să arăți altfel, trebuie să fii puțin mai concentrat. Am avut ocazii foarte multe și foarte mari. Asta e bine! Dar, în același timp, când ratezi cu atâta seninătate, este o problemă!”, a concluzionat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.