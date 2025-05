„Acolo e diferența de preț!”. Contre acide în direct după transferurile de titlu ale Universității Craiova: „De ce Băsceanu costă un milion și Mihnea Rădulescu doar 400 de mii?”

Universitatea Craiova este cea mai activă echipă de pe piața transferurilor din SuperLiga. După aducerile lui Mihnea Rădulescu, Teles și David Matei, oltenii sunt aproape de a semna cu Luca Băsceanu, perla de la Farul Constanța.

Contre acide în direct după transferurile de titlu ale Universității Craiova

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste și Alin Buzărin s-au contrazis vizavi de și . Buzărin nu înțelege de ce Petrolul l-a cedat pe Rădulescu cu doar 300.000-400.000 de euro, jucătorul confirmând în SuperLiga, iar Farul a primit 1 milion pe un fotbalist care a evoluat mult mai puțin. Moderatorul i-a explicat că diferența de preț s-a datorat problemelor financiare din cadrul Petrolului, Farul nefiind obligată să renunțe la Băsceanu.

Alin Buzărin a început discuția: „Eu foarte multe lucruri nu înțeleg și nu îmi e rușine să-mi ascund nedumerirea. De ce Mihnea Rădulescu este 300.000 de euro, cu 15% procent, care are deja 10 goluri și a luat deja ochii. De ce Luca Băsceanu este 1 milion, cu aceeași comparație.

(n.r. – Are ștampila lui Hagi) Ok, are ștampila lui Hagi, dar au mai fost ștampile ale lui Hagi. Are și Grameni ștampila lui Hagi, doar că el face tușa la Rapid.”

Cristi Coste a intervenit: „Noi vorbim de cazul în sine, anume Craiova. Ce ștampile au avut de la Hagi, Cicâldău, Mitriță. La Craiova au funcționat ștampilele jucătorilor lui Hagi.”

„Adrian Mutu îl vede pe Băsceanu ca fiind urmașul lui”

Alin Buzărin a revenit: „Luca Băsceanu este un jucător bun, mi-a plăcut, dar are doar 5 meciuri. Eu nu întreb de ce e un milion Luca Băsceanu, eu întreb de ce iei doar 300.000 de euro pentru Mihnea Rădulescu, un jucător care a confirmat și a fost la echipa națională de tineret.”

Cristi Coste a amintit de o declarație de-a lui Adrian Mutu: „Eu încerc să-ți dau un răspuns. Despre Băsceanu și Mihnea Rădulescu a vorbit unul care a fost acum o oră aici, anume Mutu. Cum a vorbit despre Mihnea, pe care l-a antrenat, și cum a vorbit despre Băsceanu. Ce a văzut Mutu la Băsceanu și ce a văzut Mutu la Mihnea Rădulescu, iar acolo e și diferența la preț.

Mutu a văzut în Băsceanu urmașul lui în fotbal. La cum pleacă, la cum vede fotbalul. Pe Mihnea l-a antrenat, a stat cu el câteva luni. Tu spui că prețurile ar trebui să fie invers.”

„Petrolul avea nevoie de bani, Farul nu, iar acolo s-a făcut diferența la sumele de transfer”

Alin Buzărin consideră că Mihnea Rădulescu a fost vândut prea ieftin: „Nu invers! Mi se pare că Petrolul și-a vândut perla pe foarte puțini bani. Așa cum l-a vândut și pe Tudorie pe puțini bani.”

Cristi Coste a concis: „Eu l-am auzit ieri pe Claudiu Tudor vorbind la Radio România și a spus că e o situație financiară extrem de grea la Petrolul. E echipa care ia cel mai puțin de la autoritățile locale, așa spunea Claudiu Tudor. A povestit ce se întâmplă la Iași, unde dă primăria, și a început să spună că aduce bani la Petrolul de la oameni de afaceri din București, nu din Prahova. 300.000-400.000 de euro, cât s-a plătit pe Mihnea, sunt o injecție incredibilă pentru Petrolul. Poate de asta a profitat și Craiova și a scos un preț care e ok și pentru ei și a acceptat și Petrolul.

Petrolul e în criză de bani și a trebuit să îl vândă pe Mihnea Rădulescu, însă Hagi nu a avut nevoie de bani și nu a fost nevoit să îl vândă pe Luca Băsceanu, de acolo e diferența de preț!. A așteptat o ofertă care i-a convenit. Ai luat un milion pe un jucător care a jucat 5 finaluri de meciuri.”