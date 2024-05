„Acolo se va juca în mod corect!”. Cum vede Sorin Cârțu lupta la retrogradare și cine va pica direct

Lupta pentru salvarea de la retrogradare se joacă în ultima etapă din play-out, iar Sorin Cârțu a analizat bătălia din subsolul clasamentului. Fostul președinte de la spune că Dorinel Munteanu își va apăra șansele cu FC Botoșani.

Cum vede Sorin Cârțu lupta la retrogradare și cine va pica direct: „Acolo se va juca în mod corect!”

cu FC Hermannstadt, respectiv UTA Arad. Nici Poli Iași, FC Voluntari și FC Botoșani nu sunt sigure de locul din clasament în acest moment.

Sorin Cârțu spune că FC Botoșani nu are șanse mari să câștige cu Oțelul Galați, care va trimite tot ce are mai bun în teren cu trupa lui Bogdan Andone. Acesta are un sfat pentru Dorinel Munteanu, care va juca finala Cupei României Betano peste trei zile de la ultima etapă din play-off.

„Nu prea le văd pe celelalte atât de fraiere să piardă, eu zic că Dorinel nu pierde. Botoșani nu poate să scoată mai mult, adică acolo se va joacă în mod corect. Dacă te bate Botoșani vor spune că s-au dat la o parte, s-au gândit la Cupă.

Merită tot respectul pentru tot ceea ce s-a făcut anul ăsta, Dorinel a făcut o echipă în vară și este munca lui. Vrea să țină echipa pe nivelul ăsta de concentrare, poate să joace o repriză cu alți jucători. Din experiența mea pe care am avut-o cu Rapid când am jucat finala cu Petrolul aș putea spune ceva.

I-am scos pe cei cu care voiam să joc în finală, a fost o greșeală. Cel mai bine este să îi ții în febra competiției, să rămână conectați. De multe ori am făcut greșeala asta în care am evitat să fac deplasarea cu anumiți jucători pentru că la meciul următor aveam un meci important”, a spus Sorin Cârțu.

Universitatea Craiova se luptă pentru cupele europene, iar FC U Craiova la retrogradare: „Ar fi bucurie de o parte și necaz în altă parte”

Sorin Cârțu spune că echipe precum FC Hermannstadt sau Petrolul Ploiești nu se vor putea ridica la nivelul arătat până acum, ținând cont de lipsa unei mize. FANATIK SUPERLIGA este live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Cel mai prost jucau erau cei pe care îi consideram odihniți, iar eu consideram că i-am scutit de o deplasare. Dacă Oțelul bate poate să cadă și Botoșani, care este peste Voluntari. O spun din experiența mea de jucător și antrenor că nu mai joci, doar pentru interesul tău pui maxim.

Nu este același lucru cum este când joci pentru interesul tău. Echipele acestea (n.r. Hermannstadt și Petrolul) nu mai au starea de concurs, dar nu o fac intenționat. (Cum ar fi în Craiova dacă CS Universitatea merge în Europa, iar FC U merge în Liga 2).

Ar fi bucurie de o parte și necaz în altă parte. Este problema celor de la FC U, anturajul respectiv s-a comportat rău vizavi de mine și consider că este mai bine să nu intereseze de ei și ei de mine, nu am treabă”, a mai spus legenda din Bănie.