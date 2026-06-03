Acord cu emoții între Mohammed Kamara și Rapid! Daniel Pancu: ”Dacă trece vizita medicală…”. Exclusiv

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Adus de CFR Cluj în vara anului 2024 de la Hapoel Haifa, Mohammed Kamara și-a încheiat înțelegerea cu gruparea din Gruia odată cu finalul sezonului. Liber de contract, atacantul liberian a fost contactat de Rapid și cele două părți au ajuns la un acord.

Rapid, acord de principiu cu Mohammed Kamara

Jucătorul care a impresionat în tricoul lui CFR Cluj, dar care a ratat aproape întreg sezonul precedent din cauza unei accidentări teribile, s-a înțeles de principiu cu Rapid. Singurul semn de întrebare care se ridică este dacă atacantul va trece vizita medicală. .

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Deși în perioada în care a antrenat-o pe CFR Cluj nu a putut să-l folosească decât 6 minute în meciul din play-off cu Universitatea Craiova, Daniel Pancu, , a observat calitățile lui Kamara și și-a dat acordul pentru transferul acestuia în Giulești.

Însă, totul depinde de starea de sănătate a jucătorului și dacă acesta va trece vizita medicală. ”Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a declarat Pancu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Kamara, apt de joc abia în octombrie

Dar tocmai această vizită medicală reprezintă o problemă delicată în calea transferului lui Mohammed Kamara la Rapid. suferită în iulie 2025, într-un meci cu Paksi din preliminariile Europa League, liberianul a jucat câteva minute cu Craiova, a fost rezervă neutilizată cu Dinamo, iar apoi nu a mai fost inclus în lotul CFR-ului pentru ultimele șase partide ale sezonului.

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Absența lui Kamara s-a datorat unor noi probleme medicale apărute, iar FANATIK a aflat că fotbalistul și-a programat să se opereze în luna august, ceea ce ar însemna că va putea să joace din nou abia în octombrie.

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Rămâne de văzut ce decizie va lua Mohammed Kamara în privința intervenției chirurgicale după apariția ofertei de la Rapid, dar și dacă giuleștenii vor aștepta după jucător în cazul în care acesta va urma programul pe care și l-a stabilit.

Două sezoane total diferite pentru Kamara la CFR Cluj

După ce a jucat în Liberia, Mohammed Kamara a venit în Europa la vârsta de 22 de ani, fiind transferat de SC Paderborn. A urmat un scurt periplu la echipa secundă a lui Los Angeles Galaxy, pentru ca apoi să joace la Menemenspor, Hatayspor, FC Astana și Hapoel Haifa.

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Transferat de CFR Cluj, atacantul de bandă stânga a impresionat în primul său sezon în Gruia, reușind 11 goluri și o pasă decisivă în 37 de apariții în toate competițiile. Din păcate, accidentarea suferită în vara anului trecut l-a făcut să piardă ultima stagiune. Nu a apucat să joace decât 212 minute în 5 meciuri, fără să aibă vreo realizare notabilă.