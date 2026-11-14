Acord! Mauricio Pochettino face primul transfer la Manchester United

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după ce echipa a căzut până pe locurile retrogradabile din Premier League. Conducerea ”diavolilor roșii” i-a oferit postul lui Mauricio Pochettino (54 de ani), iar argentinianul vine cu planuri serioase pe Old Trafford. Mai mult, acesta a început să facă mișcări de trupe la Manchester United.

Manchester United face primul transfer din era Pochettino

Conducerea ”diavolilor roșii” este pregătită să îi îndeplinească dorințele de transferuri ale . Astfel, conform , Manchester United a ajuns deja la un acord pentru transferul unui tânăr promițător ce poate face parte din planurile lui Pochettino pe termen lung. Este vorba despre fotbalistul de numai 16 ani, Tyler Adjei.

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Tânărul care evoluează la echipa de juniori a lui Reading i-a impresionat pe oficialii de pe Old Trafford cu cifrele sale din această stagiune. Tyler Adjei a reușit fă marcheze cinci goluri în 19 meciuri disputate în toate competițiile de juniori. Mai mult, atacantul a fost integralist în 13 partide disputate, fiind unul dintre cei mai utilizați jucători ai lui Reading U18.

Tyler Adjei urmează să se alăture lotului lui Manchester United în iarna acestui an, unde va avea o misiune dificilă pentru a se impune în lot. Britanicul va concura pentru un loc în ofensiva ”diavolilor roșii” cu Bryan Mbuemo, Mateus Cunha, Benjamin Sesko și Joshua Zirkzee. Primii trei jucători menționați au o cotă de piață în valoare de 75 de milioane de euro, în timp ce nigerianul valorează 20 de milioane de euro, conform .

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Mauricio Pochettino a antrenat timp de șapte ani în Premier League

Antrenorul argentinian are o experiență consistentă în fotbalul britanic. După ce a reușit o clasare pe locul 9 în Premier League, cu Southampton, s-a alăturat celor de la Tottenham. În Nordul Londrei, tehnicianul s-a luptat pentru titlul de campioană din Anglia, în sezonul 2018-2019, dar a sfârșit pe poziția secundă a clasamentului.

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În cei cinci ani petrecuți pe White Hart Lane, Mauricio Pochettino a strâns 293 de partide și o medie de 1.83 de puncte per meci. Astfel, a intrat în atenția lui Paris Saint Germain, iar după numai un sezon petrecut pe Parc des Princes, a revenit la Londra. De data aceasta, a condus destinele celor de la Chelsea. Totuși, alături de trupa de pe Stamford Bridge, a încheiat sezonul pe locul 6 în Premier League, reușind doar calificarea în Conference League. Ulterior, a devenit selecționerul Statelor Unite ale Americii.