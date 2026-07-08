Sport

Acord pentru transferul lui Umit Akdag! Cu ce forță a Turciei ar urma să semneze fundașul care a refuzat România

Umit Akdag (22 de ani) a avut un sezon excelent în Turcia, iar acum este foarte aproape de transferul carierei. Presa otomană scrie că fundașul central s-a înțeles deja cu noua echipă
Cristian Măciucă
08.07.2026 | 17:05
Acord pentru transferul lui Umit Akdag Cu ce forta a Turciei ar urma sa semneze fundasul care a refuzat Romania
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Acord pentru transferul lui Umit Akdag! Cu ce forță a Turciei ar urma să semneze fundașul care a refuzat România. FOTO: Fanatik
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Cu 34 de partide jucate pentru Alanyaspor în sezonul 2025-2026, Umit Akdag (22 de ani), care a evoluat pentru naționala U21 a României, a ajuns pe lista celor de la Beșiktaș. Presa din Turcia a anunțat că fundașul s-a înțeles cu noua echipă a lui Vincezo Italiano, cu care va semna cât de curând.

Beșiktaș e aproape să îl transfere pe Umit Akdag

Presa din Turcia anunță transferul lui Umit Akdag la Beșiktaș. Fundașul central în vârstă de 22 de ani mai avea contract cu Alanyaspor, echipă la care evoluează și Ianis Hagi, până în vara lui 2028, dar se pare că a bătut palma cu gruparea de pe  Tüpraş Stadyumu. Akdag aparține de Alanyaspor din anul 2017, încă de când era junior și de când a fost luat de la academia lui Chelsea.

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În cazul în care transferul lui Akdag s-ar oficializa, Beșiktaș i-ar lua fața rivalei Galatasaray. Presa din Turcia a scris că echipa campioană îl vrea și el pe stoperul care are și cetățenie română. Akdag este bucureștean și a jucat la academia celor de la FCSB. Apoi a ajuns la juniorii lui Chelsea și începând din 2017 e legitimat la Alanyaspor. În sezoanele 2023-2024 și 2024-2025 a fost împrumutat la Goztepe, respectiv Toulouse.

Umit Akdag a ales să joace pentru naționala Turciei, în detrimentul României

Umit Akdag s-a născut la București și a bifat 10 selecții pentru reprezentativa U21 a României, timp în care a marcat și două goluri. În plus, el a participat și la Campionatul European de tineret din 2025. Chiar și așa însă, decizia sa finală în ceea ce privește selecționata de seniori pe care o va reprezenta a fost cu totul alta, el alegând să îmbrace tricoul Turciei. Actualul selecționer al „tricolorilor”, Gică Hagi, l-a contactat personal în trecut pentru a-l convinge să joace pentru România, dar acesta a refuzat.

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În prezent, Akdag este încă fotbalistul celor de la Alanyaspor, unde are contract până în vara lui 2028. El și-a efectuat ultima parte a junioratului la clubul de pe Alanya Oba Stadium, după care au urmat cele două perioade de împrumut, la Goztepe și Toulouse. În sezonul 2025-2026 însă, acesta a revenit în angrenajul trupei pregătite de Joao Pereira și a devenit un titular indiscutabil în centrul defensivei. În momentul de față, cota sa de piață este de 6 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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