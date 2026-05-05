Acord total! Cristi Chivu, transfer fabulos de la FC Liverpool după ce a făcut-o campioană pe Inter Milano

Cristi Chivu (45 de ani) este primul antrenor român din istorie care reușește să câștige un titlu cu o echipă din primele cinci campionate ale lumii. Această performanță îi va aduce prelungirea contractului și un salariu mult mai bun, iar clubul se va pune la dispoziția sa pentru a realiza toate transferurile de care are nevoie. Primul jucător care ar putea ajunge la Inter este Curtis Jones. Mijlocașul celor de la FC Liverpool și-a dat acordul pentru un transfer la Milano.

Inter Milano se pregătește de event în Italia. După ce și-a trecut în CV un Scudetto, Cristi Chivu este foarte aproape să câștige și Coppa Italia, unde o va întâlni în actul final pe Lazio. Chiar dacă sezonul încă nu s-a terminat și „nerazzurri” mai au acest meci important, clubul deja se gândește la viitor.

așa cum s-a întâmplat în acest sezon. Astfel, conducerea este gata să-i aducă la mijlocul terenului un adevărat star. Curtis Jones are doar 25 de ani, însă are deja 7 sezoane alături de „cormorani”. El ar fi o soluție foarte bună în zona mediană, mai ales că Henrik Mkhitaryan a ajuns la 37 de ani și nu mai poate da același randament ca în vremurile bune. Cota sa este de 35 de milioane de euro, iar în palmares are două titluri de Premier League și o Ligă a Campionilor, dar și o FA Cup și două Cupe ale Ligii Angliei. În total, el are 225 de apariții în tricoul lui FC Liverpool, timp în care a înscris 21 de goluri și a oferit 25 de assisturi.

„Curtis Jones și-a dat acordul total de a se alătura lui Inter Milano, ba chiar a vrut să îmbrace tricoul nerazzurrilor încă din ianuarie, însă Liverpool și Arne Slot i-au blocat plecarea. Dorința mijlocașului englez este un factor foarte important, însă totul va depinde de prețul cerut de FC Liverpool, echipă cu care mai are contract până în 2027”, a explicat Fabrizio Romano pe canalul său de YouTube.

Inter va activa clauza de transfer definitiv pentru Manuel Akanji

Inter s-a mai decis în privința unei achiziții după ce a devenit campioană matematic. stoper elvețian al lui Manchester City, care a fost împrumutat în Serie A.

În urma prestațiilor sale, tehnicianul român și conducerea lui Inter Milano au căzut de comun acord ca Akanji să continue la echipă. Prin urmare, clubul va activa clauza de cumpărare a acestuia, iar Inter va trebui să scoată din conturi nu mai puțin de 15 milioane pentru a-l transfera definitiv.