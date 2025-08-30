Sport

Acord total între Bayern Munchen și Chelsea pentru transferul de 80 de milioane de euro! Recordul bifat de această afacere

Bayern Munchen și Chelsea s-au înțeles pentru unul dintre cele mai spectaculoase transferuri din această vară! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.08.2025 | 12:16
Nicolas Jackson la un antrenament al lui Chelsea. Foto: Hepta

Anunțul oficial referitor la mutarea lui Nicolas Jackson de pe „Stamford Bridge” pe „Allianz Arena” reprezintă în acest moment doar o chestiune de timp, după ce cluburile implicate au ajuns la un acord în acest sens, în contextul în care negocierile se derulează deja de ceva timp.

Nicolas Jackson se transferă de la Chelsea la Bayern Munchen! Suma totală poate ajunge la 80 de milioane de euro

Potrivit The Athletic, înțelegerea prevede în primă fază un împrumut până la finalul acestui sezon al atacantului senegalez în vârstă de 24 de ani în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Bavarezii vor avea opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor, iar cu tot cu bonusuri afacerea ar putea ajunge la suma totală de 80 de milioane de euro.

Informația a fost confirmată și de jurnaliștii de la Sky Sports, cei care au notat cu această ocazie că este vorba despre o sumă record în ceea ce privește împrumutul unui fotbalist.

În primă fază este vorba doar despre un împrumut pentru un sezon, cu opțiune din partea bavarezilor pentru un transfer definitiv

Conform sursei citate anterior, internaționalul din Senegal a primit acordul pentru a zbura în cursul zilei de sâmbătă la Munchen, unde urmează să efectueze testele medicale. Dacă totul va decurge conform planului și nu vor apărea probleme din acest punct de vedere, urmează ca el să își negocieze salariul și bonusurile pentru contractul definitiv care se dorește să intre în vigoare în vara anului viitor.

Astfel, în cazul în care se ajunge la un acord și din această perspectivă, este de așteptat ca el să semneze înțelegerea de împrumut cu multipla campioană a Germaniei, iar mutarea să fie anunțată oficial de cele două cluburi în scurt timp.

Nicolas Jackson a ieșit din planurile lui Enzo Maresca la Chelsea în această vară și nu a făcut parte din lotul pentru meciurile amicale cu Bayer Leverkusen și AC Milan, în condițiile în care londonezii au în prezent variante foarte bune de atacanți, de exemplu Liam Delap sau Cole Palmer, cel care poate juca și acolo cu un randament foarte bun.

Fotbalistul african a fost adus pe „Stamford Bridge” în vara anului 2023 de la Villarreal în schimbul sumei de 37 de milioane de euro, astfel încât cei de la Chelsea pot face acum un profit mai mult decât substanțial prin cedarea lui la Bayern Munchen.

  • 50 de milioane de euro valorează în prezent Nicolas Jackson în viziunea Transfermarkt
  • 14 selecții a adunat până acum Nicolas Jackson la naționala Senegalului, fără să marcheze vreun gol
Gabriel-Alexandru Ioniță
