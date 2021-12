Câţi ani se vor mai acorda vouchere de vacanţă. Ce se întâmplă cu cele nefolosite până acum

Voucherele de vacanță pentru bugetari s-ar putea acorda încă cinci ani de acum încolo, adică până în anul 2026, a anunțat ministrul turismului, Daniel Cadariu.

Subiectul va fi pus, din nou, într-o dezbatere de ședință de Guvern de vineri, ca OUG. Daniel Cadariu speră ca această inițiativă să fie adoptată.

Ministrul turismului, despre voucherele de vacanță: ”Am speranța că aceste vouchere vor fi prelungite pentru 5 ani”

”Este un subiect în discuţie. Am prezentat în şedinţa de miercuri OUG într-o primă lectură, am speranţa ca la şedinţa de guvern de vineri să fie adoptată această OUG care are lucruri mai noi faţă de trecut, faptul că aceste vouchere vor fi prelungite pentru 5 ani, până la finalul anului 2026.

Este o primă veste bună, atât pentru salariaţi (…), cât şi pentru agenţii economici din domeniul turismului care vor şti an de an cum să-şi facă planul de afaceri”, a declarat, ministrul turismului, miercuri seară, la

Ministrul turismului, clarificări în legătură cu voucherele de vacanță nefolosite

Daniel Cadariu a reamintit, de altfel, că valoarea unui tichet de vacanță este tot de 1.450 de lei. În ceea ce privește situația bugetarilor care nu au folosit, până în prezent, le-ar putea utiliza în 2022.

”O altă veste bună – am prevăzut că tichetele emise în anii 2019 – 2020 să poată fi folosite pe toată durata anului viitor.

A venit o propunere şi din partea domeniului turistic, dar şi de la Ministrul Muncii de a limita până la jumătatea anului viitor valabilitatea acestor vouchere de vacanţă”, a mai declarat Cadariu.

Voucherele de vacanță se pot folosi doar în România

Conform mențiunilor din OUG, voucherele se vor emite pe carduri și se vor putea utiliza doar la nivel național.

”Voucherele de vacanță aferente anilor 2022 – 2026 se emit doar pe suport electronic. Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2022.

Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2022-2026, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, în limita a 1.450 de lei pentru un salariat”, este specificat în OUG.

De altfel, prin pentru bugetari, ministrul Daniel Cadariu speră ca turismul românesc să fie repus pe picioare. Asta după ce în 2021 românii au luat, din nou, cu asalt destinații de peste hotare.

”Sistemul românesc de acordare a voucherelor de vacanţă este un exemplu de bună practică şi aş menţiona o parte din beneficiile pe care acest program le are, cum ar fi stimularea circulaţiei turistice interne, sprijinirea comunităţii locale, refacerea forţei de muncă, reducerea practicilor ilegale sau pe cele aflate la limita legii, dar şi crearea unor noi oportunităţi de angajare.

Din aceste motive, chiar astăzi am publicat în transparenţă decizională proiectul de act normativ care prevede reluarea acordării acestora în 2022”, mai declara Daniel Cadariu, într-o declarație de presă.