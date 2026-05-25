Acordul cu Iranul îi întoarce pe republicani împotriva lui Donald Trump. „Rezultatul ar fi o greşeală catastrofală”

Imediat ce Donald Trump a anunţat că este foarte aproape de a semna un acord cu Iranul şi încă dinainte de a fi făcute publice amănunte despre conţinutul acestuia, mai mulţi lideri republicani, -au grăbit să-l pună la zid pe liderul de la Casa Albă. Politicienii americani sunt furioşi, printre altele, că SUA vor ridica blocada asupra porturilor iraniene și vor introduce unele derogări de la sancțiuni, permițând Iranului să vândă petrol fără probleme.

Trump este criticat inclusiv de aliatul său Lindsey Graham

Donald Trump are probleme reale de a ieși din acest război într-un mod în care să pară că a ieşi învingător. Criticile la adresa preşedintelui curg din toate direcţiile, inclusiv din partea unor susţinători înfocaţi ai preşedintelui. „Un armistițiu de 60 de zile, bazat pe convingerea că Iranul va negocia cu bună-credință, ar fi un dezastru. Ar însemna că tot ce a fost realizat prin Operațiunea Epic Fury a fost făcut degeaba!”, a scris pe X senatorul Roger Wicker, care conduce Comisia pentru Forțele Armate din Senatul SUA.

Între colegii care i-au ținut isonul s-a numărat Lindsey Graham, care a avertizat că un acord ar putea duce la o schimbare majoră a echilibrului de putere în regiune, Tom Tiilis, care este îngrijorat că acordul ar confirma puterea Teheranului de a deschide și închide după bunul plac Strâmtoarea Ormuz, dar şi senatorul texan Ted Cruz și fostul secretar de stat Mike Pompeo.

„Un acord care îi permite Iranului să supraviețuiască și să obțină în viitor este nimic altceva decât o injecție pentru Hezbollahul din Liban și milițiile șiite din Irak”, a fost mesajul lui Graham, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump și un frecvent partener de golf al acestuia.

Administraţia Trump l-a jignit pe Mike Pompeo, secretarul de stat din primul mandat

În ceea ce-l priveşte pe Cruz, senatorul de Texas cu ambiţii prezidenţiale, al a lansat public un avertisment în termeni mai vehemenţi. „Dacă rezultatul tuturor acestor lucruri este că regimul iranian rămâne sub conducerea islamiștilor care scandează ‘Jos cu America’ și că aceștia primesc înapoi miliarde de dolari (n.r. – în acord ar fi prevăzută şi deblocarea unor active) pentru a-şi continua activitățile de îmbogățire a uraniului, și a controla eficient Strâmtoarea Ormuz, atunci acest rezultat ar fi o greșeală catastrofală”, a transmis acesta.

Mike Pompeo, care a ocupat funcția de secretar de stat în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a declarat, de asemenea, că acordul nu pune absolut deloc America pe primul loc, cu referire la „America First”, sloganul de campanie al preşedintelui. Mesajul său a fost de-a dreptul violent: „E simplu: deschideți strâmtoarea aia nenorocită, tăiați finanțarea Iranului și distrugețile suficiente capacități militare astfel încât să nu-i mai poată amenința aliații noștri din regiune”.

Aceste critici din partea republicanilor au fost întâmpinate cu un răspuns pe măsură din partea Casei Albe. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, l-a îndemnat pe Mike Pompeo să „tacă din gura lui stupidă” și să lase munca în seama profesioniștilor, iar consilierul de campanie al lui Trump, Alex Brucewitz, l-a acuzat pe Cruz că „încearcă să-l submineze pe președinte și administrația acestuia”. Răspunsul lui Cruz nu a lăsat loc de interpretări: „Acei tineri șarlatani politici care urmăresc o conciliere față de Iran nu le sunt de niciun ajutor președintelui”.

Sub tirul criticilor, Trump nu mai urgentează semnarea acordului cu Iranul

Financial Times a comentat că aceste schimburi de replici evidențiază provocările politice cu care se confruntă Trump în încercarea de a uni Partidul Republican într-un context electoral atât de dificil, cu mai puţin de o jumătate de an înaintea alegerilor de la mijloc de mandat. Senatorul republican de Carolina de Nord, Tom Tillis, a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui și a pus, de asemenea, sub semnul întrebării valoarea acordului cu Iranul.

„Acum aproximativ 11 săptămâni, Peter Hegseth și Departamentul Apărării ne-au spus că au distrus apărarea Iranului și că era doar o chestiune de timp până când vom achiziționa materialele nucleare. Acum discutăm dacă să acceptăm prezența materialelor nucleare în Iran? Ce sens are asta?”, s-a întrebat el.

În mijlocul acestor dezbateri aprinse, Trump a transmis că nu se grăbește să ajungă la un acord cu Iranul şi că timpul curge de partea Statelor Unite. Între timp, joi se împlinesc trei luni la momentul când SUA şi Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a blocat Strâmtoarea Ormuz.