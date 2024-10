, la Koln, respectiv Frankfurt. născuți în anul 2015 au ieșit victorioși la competiția Herbst Cup, iar cei de 2016 au fost nevoiți să se mulțumească cu disputarea a cinci jocuri.

ACS Kids Tâmpa Brașov U10 s-a întors cu trofeu de la Herbst Cup! Parcurs extraordinar pentru juniorii brașoveni. Cum s-a descurcat echipa U9

Herbst Cup este una dintre competițiile la care clubul ACS Kids Tâmpa Brașov a participat în weekend-ul trecut în Germania. Competiția s-a desfășurat la Koln și a găzduit 64 de academii din Europa, cele mai sonore nume fiind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven și Anderlecht.

Aceștia au fost în grupă cu SV Auweiler Esch gelb, Schalke 04 și SpVg Neu-Isenburg, iar după primele trei jocuri au reușit să acumuleze 3 puncte, grație succesului cu SV Auweiler Esch gelb. La final, elevii pregătiți de Adrian Lancea s-au clasat pe poziția a treia, loc care le-a permis să joace în subdiviziunea GOLD.

Aici, juniorii au reușit un parcurs de senzație și au înregistrat opt victorii consecutive, fiind încoronați la final campioni. Rezultatele au fost următoarele:

OH Leuven – ACS Kids Tâmpa Brașov 0-1

SC Holweide – ACS Kids Tâmpa Brașov 0-5

ACS Kids Tâmpa Brașov – GSV Maichingen 3-0

ACS Kids Tâmpa Brașov – JFS Klon 2-0

VfR Wormatia Viermi – ACS Kids Tâmpa Brașov 1-2

ACS Kids Tâmpa Brașov – Viktoria Koln 5-1

Semifinale: ACS Kids Tâmpa Brașov – MSV Duisburg 2-1

Finala: FV Ravensburg – ACS Kids Tâmpa Brașov 0-2

„Sistemul competițional a fost unul foarte interesant, deoarece sunt foarte multe meciuri. Noi am avut 11 jocuri și am avut nouă victorii și două înfrângeri. După primele partide, și anume trei victorii și două înfrângeri în grupa principală ne-am clasat pe locul trei și am obținut astfel calificarea în competiția pentru trofeul Gold pe care l-am și câștigat”, a declarat Adrian Lancea.

Lotul câștigător: Țurcan Ioan, Moraru Vlad, Dicianu Patrick, Ganea Corado, Alexe Denis, Florea Tudor, Constantin Andrei, Taga Matei, Boroianu Raul, Matei Alexandru, Ganea Dario, Lazăr Albert.

ACS Kids Tâmpa Brașov U9, călătorie cu peripeții la Frankfurt. Kids Cup, un test important pentru copii

Grupa U9 a ACS Kids Tâmpa Brașov a participat în același weekend la Kids Cup, competiție ce s-a desfășurat tot în Germania, dar la Frankfurt. Dintr-o grupă cu Fortuna Dusseldorf, OSC Rosenhöhe și VfB Knielingen blau, micuții sportivi au acumulat un punct, rezultatele fiind următoarele:

ACS Kids Tâmpa Brașov – VfB Knielingen blau 1-4

ACS Kids Tâmpa Brașov – Fortuna Dusseldorf 0-5

OSC Rosenhöhe – ACS Kids Tâmpa Brașov 0-0

Mai departe, aceștia au avut ocazia să mai joace încă două partide, 1-1 cu SpVgg Oberrad blau și 6-0 cu SV Olympiadorf München. Din păcate, din cauza unor probleme medicale, copiii nu au mai putut continua competiția.

Lotul Kids Tâmpa U9 (2016), antrenor Nicolae Văduva: Coroiu Alexandru, Balba Sebastian, Braic Teodor, Bucur Luca, Lica Alexandru, Mahalean Patrick, Nita Aryn Devin, Nedelcu George, Ungureanu Patrick

„Un turneu puternic, cum ne-am așteptat. Din păcate, o problemă medicală (un virus stomacal din cauza căruia au fost afectați 5 din 9 copii din lot) ne-a creat un disconfort peste care nu am putut să trecem.

În prima zi a turneului, în aceste condiții, am avut 5 meciuri, din care 2 înfrângeri, 2 egaluri și o victorie, clasându-ne astfel pe locul 3 în grupă, urmând a participa a doua zi pentru locurile 25-32 (Turneul Gold). Cu mari regrete, copiii nu au mai putut participa la competiție din cauza problemelor medicale.

Cu toate acestea, ne-am întors cu bine în țară, am reușit să extragem detalii tehnice importante despre ce înseamnă fotbalul juvenil la cel mai înalt nivel și cu ce îmbunătățiri putem aduce în pregătirea copiilor noștri.

Ne așteaptă multe competiții în viitor (naționale si internaționale), multă muncă, iar rezultatele vor fi pe măsură”, a declarat Nicolae Văduva, coordonator și director tehnic al clubului din Brașov.