Acționariat nou pentru televiziunile Etno și Taraf! Cine este Felix Rache, noul proprietar al celor două posturi

Schimbare de acționariat pentru posturile Etno și Taraf. Astfel, ambele stații TV care se bazează pe muzică vor avea un șef comun. Discutăm despre SC Planning Media SRL, firmă deţinută de fostul jurnalist Felix Rache, în proporție de 50% şi Constantin Janina-Nectara, soţia lui, de asemenea, 50%.

ADVERTISEMENT

Conform , membrii CNA au votat în unanimitate schimbările de la Etno şi Taraf TV. Interesant este că au existat modificări importante în acționariatul celor două posturi tv și în privința familiei Prigoană.

Acționariat schimbat pentru televiziunile Etno și Taraf!

Mai exact, conform organigramei de acum, a ieşit din acţionariat, fiul cel mic al omului de afaceri. S-a întors, însă, Honorius Prigoană, băiatul cel mare al milionarului în euro. Despre Honorius se știe că renunţase la acţionariat în 2016.

În acest moment, acţionariatul Etno TV este compus din SC Planning Media SRL, compania lui Felix Rache – 50% şi Constantin Janina-Nectara – 50%. Aceștia dețin 50% din întreaga televiziune. Honorius Prigoană are 40%, în timp ce Rareş Gărduş închide organigrama cu 10%. Din schemă a ieşit Silvius Prigoană, cel care deţinea 80% din Etno Folclor Media SRL.

ADVERTISEMENT

Totodată, acţionariatul Taraf TV se prezintă în prezent cu SC Planning Media SRL (Felix Rache – 50% şi Constantin Janina-Nectara – 50%) – 50%. Reîntors, Honorius Prigoană are, la fel ca în cazul Etno, 40% iar Rareş Gărduş este creditat cu 10%.

Și de aici, din schema de acţionariat au ieşit Silvius Prigoană care avea 60%, dar și Dumitru Mihalache care avea 10% şi Gheorghe Minea, și el cu 10%.

De remarcat că Felix Rache, noul proprietar a fost jurnalist la Antena 3. De asemenea, acesta a scris şi la cotidianul Caţavencii. Rache s-a mai ocupat și de partea de comunicare a partidului Pro România, formațiune condusă de Victor Ponta, dar care a ratat intrarea în Parlamentul României la ultimele alegeri legislative.

ADVERTISEMENT

Felix Rache a mai fost consilier pe comunicare în guvernul condus de Mihai Tudose, al doilea șef al Executivului propus de după ce social democrații au câștigat detașat alegerile din decembrie 2016. În prezent, Felix Rache este vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, unde a ajuns din partea Pro România.

„După cum ştiţi cu toţii, industria muzicală a fost afectată de pandemie, posturile muzicale în ultimii 10 ani de zile au fost, încet dar sigur, depăşite de platformele online în materie de difuzare de videoclipuri. Am încercat să facem emisiuni, industria a supravieţuit special ca urmare a evenimentelor de diverse dimensiuni, de la cele familiale la concertele mari.

Odată cu situaţia pandemică şi cu blocarea evenimentelor timp de un an de zile, am ajuns într-o situaţie mai delicată. Ca să ne pregătim o ieşire din această situaţie, am cooptat în societate noi acţionari. Mă rog, Silvius a fost înlocuit de Honorius, în sensul în care Honorius îşi doreşte să găsească o soluţie de a produce noi emisiuni, noi formate de emisiune. În timp, nu imediat.

ADVERTISEMENT

Ne dorim să cooptăm acest partener, acesta venind în special în partea de vânzări, de noi formate de televiziune pe care încercăm să le producem în timp, astfel încât să ne putem poziţiona când se va termina această pandemie să putem să revenim acolo unde am fost acolo înainte cu câţiva ani.

Încercăm să creem produse pentru Etno şi Taraf şi să facem lucruri care să devină o sursă de interes pentru telespectatorii şi utilizatorii care au cam plecat către platformele online de genul Youtube”, a transmis despre schimbările din acționariat Rareş Gărduş, unul dintre oamenii care dețin 10% din ambele televiziuni.