Acționarii Universității Craiova l-au băgat în ședință pe Coelho. Mesajul lui Mihai Rotaru către jucători. Exclusiv

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La Craiova continuă ședințele după eliminarea Universității din preliminariile UEFA Champions League. Acționarii campioanei României i-au cerut explicații antrenorului Filipe Coelho (45 de ani), în timp ce Mihai Rotaru s-a întâlnit cu jucătorii și întregul staff tehnic pentru a transmite un mesaj de forță.

Rotaru a mers direct la echipă după eliminarea Craiovei din Champions League

Eliminarea din Liga Campionilor încă se resimte în Bănie. După returul cu Levski Sofia, scor 2-2, în urma căruia Universitatea Craiova a fost eliminată din competiție, Toți oficialii campioanei României au stat de vorbă la tribuna oficială, dar nu s-au pripit să tragă o concluzie la cald.

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Deși a ieșit din Liga Campionilor, U Craiova continuă aventura europeană în Europa League, acolo unde, în turul 3, va da piept cu finlandezii de la KuPS Kupio. alb-albaștrii au meci cu Petrolul, în etapa a 3-a din SuperLiga, sâmbătă, 1 august, de la ora 21:30.

FANATIK a aflat că, înaintea duelului cu „lupii galbeni”, la Craiova s-au întâmplat două lucruri: în primul rând, Mihai Rotaru a mers și a avut o discuție cu jucătorii și cu tot staff-ul tehnic. Mesajul acționarului majoritar a fost unul de susținere și de încredere. Chiar dacă supărarea e mare, Rotaru a vrut ca tot vestiarul să știe că nu e un capăt de lume, deoarece echipa e în continuare în cele două obiective importante, calificarea într-o grupă europeană și câștigarea campionatului.

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Titlul și Europa, obiectivele Craiovei

Din informațiile FANATIK, discuția lui Mihai Rotaru cu echipa a fost una pașnică. Boss-ul campioanei României i-a încurajat pe fotbaliști, de la care așteaptă revirimentul începând cu meciul contra Petrolului. Rotarul le-a amintit jucătorilor de episodul de la Atena, atunci când, deși au fost eliminați dramatic din Conference League, oltenii au avut o reacție pozitivă, iar lucrurile au intrat imediat pe un făgaș normal.

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Acționarii Universității Craiova i-au cerut explicații lui Filipe Coelho

În al doilea rând, Filipe Coelho a fost băgat în ședință de către acționari. Oamenii cu bani de la Craiova s-au arătat îngrijorați de forma echipei și, mai ales, de ușurința cu care aceasta primește goluri. Dacă în play-off-ul sezonului trecut s-a încasat gol în doar trei dintre cele zece meciuri. Acum, după șapte partide oficiale, inclusiv Supercupa câștigată cu U Cluj, Universitatea Craiova are un golaveraj de 13-10. Situația este una alarmantă pentru conducerea clubului, având în vedere că echipa nu doar că a rămas în mare parte aceeași, ci a fost și întărită prin câteva transferuri. Singurii apărători din sezonul trecut care nu se mai află în lot sunt Mogoș și Florin Ștefan, însă niciunul nu era titular.

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Greșelile din defensivă au aprins alarma în Bănie

Din informațiile FANATIK, întreaga conducere a Universității Craiova și-a exprimat îngrijorarea față de ușurința cu care echipa încasează goluri, în urma unor greșeli care se repetă de la meci la meci. Pentru oficialii clubului, golul marcat de Everton Bala în retur a fost aproape o copie a celui înscris de Levski în prima manșă. Dacă la Sofia El Mehdi El Moubarik a fost lăsat să construiască faza fără presiune, înainte ca Dimitrov să finalizeze, pe „Ion Oblemenco” Bala a avut, la rândul său, timp și spațiu să șuteze de la marginea careului de 16 metri.

FANATIK a aflat că nimeni din conducerea Universității Craiova nu se aștepta la un asemenea început de sezon și, mai ales, ca echipa să repete greșelile din turul cu Levski Sofia. Oficialii clubului erau convinși că, după înfrângerea cu 1-0 din prima manșă și avantajul terenului propriu, în fața a peste 30.000 de spectatori, oltenii vor aborda returul mult mai bine. În schimb, Universitatea Craiova a încasat din nou un gol în debutul partidei, într-un scenariu aproape identic cu cel de la Sofia. Conducerea consideră că, dacă echipa nu ar fi fost nevoită să alerge încă din start după egalare, calificarea s-ar fi jucat cu adevărat până la final și ar fi avut șanse reale să fie obținută.

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Așadar, mesajul conducerii a fost unul clar. La Craiova se așteaptă un restart, iar, din informațiile FANATIK, lui Filipe Coelho i s-a reamintit că principalul obiectiv rămâne calificarea în faza principală a unei competiții europene, alături de, bineînțeles, apărarea cu succes a titlului de campioană. Mihai Rotaru și ceilalți acționari vor să vadă un reviriment al campioanei României încă de la meciul cu Petrolul, iar antrenorul portughez să corecteze greșelile care au dus la golurile încasate în primele minute ale partidelor.