Sport

Acționarul lui Dinamo a făcut anunțul despre transferuri

Fanii lui Dinamo încep să viseze la titlu, după o pauză de 19 ani, iar acționarul formației bucureștene a făcut anunțul cu privire la posibilele transferuri.
Mihai Alecu
11.11.2025 | 10:15
Dinamo se gândește deja la transferurile din iarnă
Dinamo s-a impus în fața celor de la Csikszereda, 4-0, în runda cu numărul 16 a SuperLigii.

Dinamo se gândește la transferuri pentru a se bate la titlu

Gelu Sulugiuc, cel care este acționar minoritar al formației bucureștene, a discutat despre planurile pe care le are clubul pentru perioada de mercato din iarnă, una în care suporterii speră să fie aduși jucători importanți și să fie o luptă pentru un titlu așteptat încă din 2007.

„Decizia se va lua la momentul respectiv, când avem nu doar numele pe masă care sunt propuse ca potențiali jucători pentru Dinamo, dar și imaginea totală de la stafful tehnic. De ce este nevoie, ce se poate face și de pe atunci ne gândim la întrebările ‘cât ar costa, care e riscul și merită sau nu'”, a spus Gelu Sulugiuc la emisiunea Totul pentru Dinamo.

Gelu Sulugiuc a intrat în acţionariatul grupului Red&White 2022 Management (care deţine majoritar clubul Dinamo Bucureşti) la 24 februarie 2025. El a achiziţionat un pachet de aproximativ 5% din Red&White.

Gelu Sulugiuc, acționarul lui Dinamo, anunț despre transferuri

Dinamo a ieșit din insolvență și a făcut investiții în transferuri

Vara anului 2025 a fost una extrem de importantă pentru Dinamo, din toate punctele de vedere. Clubul bucureștean a reușit să scape de insolvență, iar acum poate spera că finalul actualei stagiuni va duce la ocuparea unui loc ce va permite ca echipa să joace în sezonul viitor al cupelor europene. Astfel, strategia grupării și a conducătorilor a trebuit să fie adaptată la nevoile care sunt acum și s-au făcut investiții inclusiv în transferuri.

La Dinamo, problemele financiare au făcut ca în mulți ani să nu existe sume de transfer plătite pentru jucători și să se apeleze doar la fotbaliști liberi de contract. Lucrurile s-au schimbat în vară și formația condusă de Andrei Nicolescu a reușit să aibă investiții importante în aducerea de jucători și astfel lotul condus de Zeljko Kopic a primit întăririle necesare. Bucureștenii au dat 1,85 milioane de euro și au încasat 1,22 milioane de euro.

Jucători aduși de Dinamo în 2025

  • Andrei Mărginean – 450.000 de euro
  • Nikita Stoinov – 450.000 de euro
  • Adrian Mazilu – 400.000 de euro
  • Cristian Mihai – 350.000 de euro
  • Raul Opruț – 200.000 de euro
  • Danny Armstrong – liber de contract
  • Alexandru Musi – schimb cu Dennis Politic + 1 milion de euro primit de Dinamo
  • Charalampos Kyriakou – liber de contract
  • Mamoudou Karamoko – liber de contract
  • Devis Epassy – liber de contract
  • Jordan Ikoko – liber de contract
  • Codruț Sandu – liber de contract
  • Vadym Kyrychenko – liber de contract
  • Alexandru-Simion Tabuncic – liber de contract
  • Yanis Găgeatu – liber de contract
  • Matei Marin – liber de contract
  • Luca Bărbulescu – liber de contract
