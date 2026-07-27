Acționarul majoritar al lui Dinamo s-a împrumutat cu 50 de milioane de euro! Ce face, de fapt, cu banii

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Renovatio, unul dintre principalii finanțatori ai lui Dinamo și acționar majoritar în Red&White, a contractat un împrumut de 50 de milioane de euro de la BCR. Mutarea nu are legătură cu activitatea clubului din Ștefan cel Mare, ci cu un proiect de amploare din domeniul energiei regenerabile.

Lovitură financiară de 50 de milioane de euro! Acționarul lui Dinamo a făcut anunțul

este principalul investitor din Red&White, societatea care controlează Dinamo și care a susținut financiar clubul în ultimii ani. Prin intermediul acesteia au fost injectate milioane de euro în gruparea alb-roșie, iar recent o parte dintre aceste sume au fost transformate în capital social, pentru consolidarea situației financiare a clubului.

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Împrumutul de 50 de milioane de euro va fi folosit pentru finanțarea unui parc eolian dezvoltat la Gura Văii, în județul Bacău. Proiectul este realizat în parteneriat cu OMV Petrom, cele două companii deținând în cote egale portofoliul Electrocentrale Borzești. vizează construirea unui parc eolian cu o capacitate instalată de 50 MW, iar finanțarea bancară acoperă aproximativ 60% din valoarea totală a proiectului.

Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Gaze și Energie, a explicat obiectivele investiției: „Obiectivul nostru este să depășim 2,5 GW de capacitate instalată în proiecte de energie din surse regenerabile până în 2030, alături de partenerii noștri. Am dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și hidro. Intrăm acum într-o nouă etapă, în care transformăm aceste proiecte în capacități de producție. Avem deja 70 MW în operare și 1.500 MW în curs de dezvoltare”.

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Cine este principalul investitor al lui Dinamo

Renovatio este unul dintre cele mai importante grupuri românești din domeniul energiei și un jucător de referință pe piața energiei verzi din România. Totodată, grupul reprezintă principalul investitor din Red&White, societatea care deține pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo și care a susținut financiar dezvoltarea acestuia în ultimii ani.