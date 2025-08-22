Acționarul Rapidului, anunț la miezul nopții despre situația unui jucător: „Nu mai e nicio discuție, rămâne aici”

Rapid își continuă sezonul bun sub comanda antrenorului Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie și s-a apropiat la un punct de liderul Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Victor Angelescu face lumină în cazul plecării lui Cristi Manea de la Rapid

Cu toate că a schimbat antrenorul, Rapidul arată în mare parte ca în sezonul trecut, marea majoritate a jucătorilor fiind păstrați în lot. Cu un plus de omogenitate față de restul adversarelor din SuperLiga României, giuleștenii au reușit până acum să obțină patru victorii și trei rezultate de egalitate.

În ciuda faptului că adună puncte, , care a sesizat în mai toate meciurile din acest sezon o cădere în timpul meciurilor. Acest lucru , care au vorbit despre acest lucru imediat după .

Cât despre partea de plecări, atât despre situația lui Borza, dar mai ales despre cea a lui Cristi Manea, care . Oficialul alb-vișiniu a tranșat această problemă și a explicat că fundașul dreapta este gata să revină în lot.

„(n.r. Borza) Sunt discuții cu două cluburi, noi le-am transmis opinia noastră finală. Dacă vor achita bine, dacă nu, mai bine, rămâne și joacă aici. Am cerut suma care credem că e corectă pentru el. Poate să vi se pară mult sau puțin, dar… Sumele care s-au vehiculat în presă sunt aproape.

E mult mai mult de două milioane de euro. (n.r. Manea) E jucătorul nostru, se reface, din ce știu, pentru următorul meci sper să fie în lot. Nu mai e nicio discuție, va rămâne aici”, a declarat Victor Angelescu, în cadrul unei emisiuni la .

Robert Niță, convins de calitatea lui Cristi Manea

„Eu pe Manea parcă îl văd mai sus decât o echipă oarecare din Turcia. Nu e vreo echipă de tradiție. Ah, dacă pleca la Beșiktaș, Galatasaray, Trabzonspor, era altceva. Ce interes ar avea Rapidul să dea un jucător care poate fi oricând titular, să-l împrumute acolo și să vină un an înapoi? E concurență.

El a zis că se simte foarte bine, că își respectă înțelegerea. Vrea să plece undeva unde să joace mai mult. Nu a spus că ar fi fost la antrenor să ceară explicații. E un jucător tânăr, e un jucător foarte bun de lot”, a precizat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.