Acționarul Rapidului, anunț la miezul nopții despre situația unui jucător: „Nu mai e nicio discuție, rămâne aici”

Victor Angelescu a vorbit despre viitorul a doi jucători de la Rapid, la scurt timp după victoria giuleștenilor cu Metaloglobus.
Daniel Işvanca
23.08.2025 | 00:46
Actionarul Rapidului anunt la miezul noptii despre situatia unui jucator Nu mai e nicio discutie ramane aici
Victor Angelescu a lămurit situația jucătorului care vrea să plece de la Rapid FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid își continuă sezonul bun sub comanda antrenorului Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie a obținut un succes cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Metaloglobus București și s-a apropiat la un punct de liderul Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Victor Angelescu face lumină în cazul plecării lui Cristi Manea de la Rapid

Cu toate că a schimbat antrenorul, Rapidul arată în mare parte ca în sezonul trecut, marea majoritate a jucătorilor fiind păstrați în lot. Cu un plus de omogenitate față de restul adversarelor din SuperLiga României, giuleștenii au reușit până acum să obțină patru victorii și trei rezultate de egalitate.

În ciuda faptului că adună puncte, jocul nu îl mulțumește pe antrenorul Costel Gâlcă, care a sesizat în mai toate meciurile din acest sezon o cădere în timpul meciurilor. Acest lucru a fost remarcat și de jucătorii săi, care au vorbit despre acest lucru imediat după victoria cu 2-1 în fața celor de la Metaloglobus.

Cât despre partea de plecări, Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a vorbit atât despre situația lui Borza, dar mai ales despre cea a lui Cristi Manea, care și-a anunțat public intenția de a părăsi gruparea giuleșteană. Oficialul alb-vișiniu a tranșat această problemă și a explicat că fundașul dreapta este gata să revină în lot.

„(n.r. Borza) Sunt discuții cu două cluburi, noi le-am transmis opinia noastră finală. Dacă vor achita bine, dacă nu, mai bine, rămâne și joacă aici. Am cerut suma care credem că e corectă pentru el. Poate să vi se pară mult sau puțin, dar… Sumele care s-au vehiculat în presă sunt aproape.

E mult mai mult de două milioane de euro. (n.r. Manea) E jucătorul nostru, se reface, din ce știu, pentru următorul meci sper să fie în lot. Nu mai e nicio discuție, va rămâne aici”, a declarat Victor Angelescu, în cadrul unei emisiuni la Digi Sport.

Robert Niță, convins de calitatea lui Cristi Manea

„Eu pe Manea parcă îl văd mai sus decât o echipă oarecare din Turcia. Nu e vreo echipă de tradiție. Ah, dacă pleca la Beșiktaș, Galatasaray, Trabzonspor, era altceva. Ce interes ar avea Rapidul să dea un jucător care poate fi oricând titular, să-l împrumute acolo și să vină un an înapoi? E concurență.

El a zis că se simte foarte bine, că își respectă înțelegerea. Vrea să plece undeva unde să joace mai mult. Nu a spus că ar fi fost la antrenor să ceară explicații.  E un jucător tânăr, e un jucător foarte bun de lot”, a precizat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Işvanca
