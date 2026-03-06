ADVERTISEMENT

Liniștea din Orientul Mijlociu s-a spart aproape într-o fracțiune de secundă, iar la mijloc, după izbucnirea războiului din Iran, au căzut mii de turiști, plecați în vacanță în țările din Golf, printre care și mulți români. Dubaiul, una dintre destinațiile preferate ale românilor, a început să fie agitat în aeroporturile sale, oamenii cerând cu disperare ca autoritățile să îi ajute să se întoarcă acasă.

Ce nu se știa despre misiunea de repatriere a românilor aflați în Orientul Mijlociu. Compania privată care a ajutat statul român îl are ca acționar pe unul din oamenii de conducere ai Universității Craiova

În astfel de momente, când geopolitica explodează, salvarea vine de multe ori de unde nu te aștepți. România a început repatrierea cetățenilor aflați în zone tensionate, iar operațiunea a implicat atât compania de stat TAROM, dar și un actor mai puțin cunoscut publicului larg: operatorul aerian privat HelloJets.

În spatele acestei intervenții se află și un nume familiar pentru lumea afacerilor și a fotbalului românesc, Bogdan Năstase, acționar în compania aeriană și membru în Consiliul de Administrație al . Povestea repatrierii celor 174 de români din Orientul Mijlociu spune multe despre felul în care un privat reușește să intervină rapid într-un moment critic, într-un moment în care statul e bombardat cu reproșuri, iar lumea vrea soluții urgente nu telefoane ocupate și asigurări din vorbe.

174 de români, aduși în țară cu HelloJets. Legătura unuia dintre acționari cu clubul de fotbal din Bănie

În momentul în care tensiunile din regiune au escaladat, Ministerul Afacerilor Externe a activat o celulă de criză, iar misiunile diplomatice ale României din Orientul Mijlociu au început să centralizeze cererile de asistență. Numărul românilor care cereau sprijin creștea și, în total, 490 de cetățeni au ajuns în țară (până la data de 5 martie 2026, conform ultimelor date actualizate), 318 dintre ei reveniți prin zboruri charter organizate cu ajutorul agențiilor de turism.

Un alt zbor, mai puțin mediatizat, a devenit o piesă esențială a operațiunii: avionul privat HelloJets a adus 174 de români acasă, la . Conform comunicatului de presă transmis de reprezentanții companiei unde este acționar Bogdan Năstase, unul din oamenii de bază din boardul Universității Craiova, compania a răspuns cu promptitudine când instituția guvernamentală i s-a adresat.

Statul, misiune de succes cu ajutorul unui privat

„Pentru echipa HelloJets, această misiune a avut și o semnificație specială. Pentru prima dată, Guvernul României a ales compania noastră ca partener într-o astfel de operațiune, iar încrederea acordată ne onorează. Suntem mândri că am putut răspunde prompt și că am livrat exact ceea ce am promis: un zbor sigur, bine organizat și o operațiune desfășurată la cele mai înalte standarde de profesionalism.

În același timp, astfel de momente demonstrează foarte clar importanța existenței și susținerii unei industrii aeronautice naționale puternice. În situații complexe sau de criză, capacitatea unui stat de a se baza pe operatori aerieni proprii, pe echipaje și infrastructură locală devine esențială. Faptul că România dispune de astfel de capabilități reprezintă o resursă strategică reală.

Le mulțumim tuturor factorilor implicați – instituții, autorități, echipaje și colegi din departamentele operaționale – care au contribuit la succesul acestei misiuni. Astfel de momente confirmă, încă o dată, că atunci când există coordonare, profesionalism și responsabilitate, lucrurile importante se pot face rapid și eficient”, au transmis reprezentanții companiei .

În România, repatrierile sunt în general asociate cu compania de stat TAROM, dar crizele majore scot la iveală, aproape de fiecare dată, un adevăr simplu: statul are nevoie de capacitatea întregii industrii aeronautice, iar aici rolul operatorilor privați devine fundamental.

Bogdan Năstase, membru CA la Universitatea Craiova

Bogdan Năstase (acționarul de la HelloJets) este unul dintre investitorii importanți de la Universitatea Craiova. Ca membru în CA, afaceristul participă, alături de Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari la , înainte de startul play-off-ului.

Mii de oameni, în panică, în țările din Golf. Aeroporturile au devenit locuri de spaimă, dar și de speranță

De șase zile, Orientul Mijlociu a devenit una dintre cele mai tensionate zone ale planetei. În urma loviturilor militare lansate de SUA și Israel asupra Iranului și după represaliile rapide ale regimului de la Teheran, conflictul s-a extins ca un incendiu în toată regiunea. Pentru românii aflați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel sau alte state din zonă, fiecare zi a devenit o luptă cu incertitudinea. În Dubai și Abu Dhabi, conaționalii noștri urmăreau constant alertele de securitate, în timp ce în Israel sirenele sunau de dimineață până seara, iar adăposturile antiaeriene au devenit pentru mulți loc de refugiu în calea rachetelor.

Zeci de mii de oameni din întreaga lume (turiști, muncitori sau pelerini) au rămas blocați în tot acest timp în statele din regiune, guvernele promițându-le că vor face tot posibilul să îi evacueze, în maximă siguranță, și să îi repatrieze. Pentru majoritatea dintre ei, drumul spre casă s-a transformat într-o spaimă teribilă, mai ales că a fost una imprevizibilă de la o oră la alta și continuă, din nefericire, să producă surprize dintre cele mai neplăcute chiar și acum.