Sport

Acționarul Universității Craiova, suporter de lux la Steaua – FC Voluntari U17! Motivul care l-a dus pe Mihai Bobonete la meci

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
18.10.2026 | 17:20
Actionarul Universitatii Craiova suporter de lux la Steaua FC Voluntari U17 Motivul care la dus pe Mihai Bobonete la meci
SPECIAL FANATIK
Mihai Bobonete la un meci de fotbal. Foto: News Online
Actorul Mihai Bobonete este mai implicat în fotbal decât ar crede unii. După ce a intrat oficial în acționariat la Universitatea Craiova, Bobonete a asistat la un meci de juniori.
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Comediantul Mihai Bobonete, acționar minoritar la Universitatea Craiova, a participat la meciul din Liga Elitelor U17 dintre Steaua București și FC Voluntari. Motivul e pe cât se poate de simplu: fiul lui Mihai Bobonete, Octavian Bobonete, este mijlocaș și joacă la juniorii celor de la Voluntari.

UPDATE: Antrenorul celor de la Steaua București U17 îl mai așteaptă pe Bobonete la meci

Laurențiu Diniță, antrenorul celor de la Steaua U17 îl mai așteaptă pe Mihai Bobonete la meciurile echipei sale, pentru că se pare că le poartă noroc: „Am auzit ceva, dar nu mă gândeam că o să vină la meci. E important că am câștigat în fața Voluntariului, mai ales că miercuri jucăm din nou cu ei în Cupă și vrem să ajungem în finală și să o câștigăm. Eu îl apreciez pe Mihai Bobonete și chiar îl urmăresc și la Românii Au Talent, îmi este drag.

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Cu atât mai mult îmi pare bine că am câștigat și îmi pare rău pentru el dacă ține cu Voluntari și copilul lui e acolo. Cred că w dezamăgit. Mă bucur că a venit în Ghencea să vadă și el complexul. Dacă tot a venit, sper să vină la fiecare meci poate îmi poartă noroc”, a declarat pentru FANATIK Laurențiu Diniță.

Mihai Bobonete a asistat la meciul dintre Steaua și FC Voluntari din Liga Elitelor U17

Îmbrăcat destul de gros, pregătit probabil de frigul și de ploaia din aceste zile din București, Mihai Bobonete a stat cuminte lângă gard și a urmărit meciul, în liniște. Nici nu a avut prea multe motive să fie exagerat de vocal, fiul său fiind rezervă în această partidă. Steaua București a câștigat acest meci cu 2-0. potrivit News Online.

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Într-un interviu acordat PRO TV, Mihai Bobonete dezvăluia acum 7 ani că fiul său joacă fotbal la grupele de copii ale Rapidului. Atunci avea 9 ani, acum fiind un puști de 16 ani pregătit să facă pasul mare spre fotbalul profesionist. Înainte de a juca fotbal, Bobonete Jr. a practicat scrima, o alegere care l-a mulțumit pe tatăl său.

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Mihai Bobonete a trebuit să slăbească pentru a ajunge acționar minoritar la Universitatea Craiova

Mihai Bobonete se mândrește cu faptul că este acționar minoritar la Universitatea Craiova, însă puțină lume realizează sacrificiul pe care a trebuit să-l facă actorul pentru a fi primit la masa bogaților pe „Ion Oblemenco”. A oferit mai multe detalii chiar patronul Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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„Bobo trăgea de mine, între ghilimele. El voia să fie acționar și i-am zis: ‘Bobo, dai toți banii?’ / ‘Păi nu, că mai strâng acum’. Zic: ‘Bine, când ai banii toți, mă cauți’. Anul trecut m-a căutat și i-am zis: ‘N-am cum să te iau, că ai 130 de kile și nu poți să fii acționar la Craiova cu 130 de kile’. Și a venit anul ăsta și a zis: ‘Am și banii, sunt și slab!’ Gata, tată. Și l-am semnat”, a explicat patronul Craiovei, Mihai Rotaru.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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