Acțiune uriașă de control în Costinești. Mascații au tăiat ușa Discotecii Tineretului după ce proprietarii au refuzat să deschidă VIDEO

Sâmbătă după-amiaza, inspectorii de la Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Garda Financiară au declanșat un amplu control la cinci locații din stațiunea Costinești.

Control amplu al autorităților în Costinești

Reprezentanții Gărzii Financiare, ITM și ANPC, însoțiți de jandarmi și polițiști, au declanșat sâmbătă unul dintre cele mai ample controale din ultima perioadă, fiind vizate cinci locații din stațiunea Costinești.

ADVERTISEMENT

Aceste controale au venit nu doar în cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc din această vară, dar și la finalul unei săptămâni în care ANPC a făcut o serie de controale la unele restaurante din aceeași stațiune, unde au fost descoperite nereguli grave.

Controalele autorităților au început după ora 17.30, iar situația a devenit tensionată chiar la celebra Discoteca Tineretului, acolo unde proprietarii au refuzat să deschisă ușa autorităților. Polițiștii au tăiat lanțurile de la poarta de acces și au intrat cu un mandat de percheziție, potrivit , iar ulterior a fost nevoie de intervenția trupelor de la Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Constanţa atunci când situația a devenit tensionată între proprietarii localului și autoritățile de control.

ADVERTISEMENT

„Este pentru prima dată când am reușit să trecem de anumite porți și uși baricadate și ferecate în trecut. Ne-au ajutat foarte mult atât colegii din cadrul Ministerului de Interne, dar și din cadrul altor structuri. Ceea ce am găsit acolo, așa cum spuneam, este peste puterea de imaginație. Cred că în cinci ani de comisariat aș fi putut vedea multe. Ceea ce am văzut acolo este mult peste puterea mea de imaginație”, a declarat Horia Constantinescu, șeful ANPC. cu neregulile descoperite la Complex Tineretului.

Controlul a durat 12 ore

Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat că acțiunea din noaptea de sâmbătă a fost un succes, însă acesta a precizat că neregulile descoperite reprezintă „din punctul de vedere al siguranței consumatorilor, un adevărat dezastru”.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că au fost descoperite tone de carne expirată și kilograme întregi de materii prime care se aflau înafara datei limită de consum. „În plus, față de toate cele de mai sus, am întâlnit sclavia, în secolul 20. Adevărate lagăre, destinate unor copii, în jurul vârstei de 16 ani”, a mai spus Horia Constantinescu, care a precizat că peste 100 de minori au fost găsiți la muncă în stațiunea Costinești și că, la audieri, aceștia au precizat că munceau câte 12 ore pe zi.

a durat nu mai puțin de 12 ore, fiind vizate mai multe locații ale aceluiași operator economic și că la baza controlului au stat informații din interior cum că acesta cumpăra cantități mari de carne aflate aproape de termenul de expirare.

ADVERTISEMENT

„A fost vizată activitatea unui singur operator economic cu multe puncte de lucru deschise în Costineşti. Informaţiile pe care le primisem şi noi şi colegii noştri legate de punerea pe piaţă a unor produse în afara termenului de durabilitate minimală s-au confirmat. Au fost găsite cantităţi importante de carne, cantităţi importante de mirodenii, cantităţi importante de murături, de multe materii prime în afara termenului de durabilitate minimală, asta însemnând câţiva ani, chiar dacă la mirodenii vorbim de trei, patru ani şi la produsele din carne putem vorbi de 2-3 ani de când ieşiseră în afara termenului de consum”, a afirmat Horia Constantinescu.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că ANPC nu a aplicat deocamdată sancţiuni în urma acestui control deoarece acţiunea a fost a Ministerului Afacerilor Interne, care urmează să stabilească dacă în acest caz se va întocmi dosar penal.