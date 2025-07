Actor cunoscut pentru rolul din Fantastic Four, mort la doar 56 de ani. Se confrunta de mai mulți ani cu cancerul

Actor cunoscut pentru rolul din Fantastic Four, mort la doar 56 de ani. Este vorba despre Julian McMahon, artist australian celebru pentru interpretarea personajului negativ Doctor Doom din filmul cu super eroi Fantastic Four.

Vestea că Julian McMahon a murit a fost dată de soția lui, Kelly Paniagua. Potrivit acestea, , lucru necunoscut opiniei publice până la anunțului decesului.

„Cu inima deschisă, vreau să împărtăşesc lumii faptul că soţul meu iubit, Julian McMahon, a murit în pace săptămâna aceasta, după o luptă curajoasă împotriva cancerului”, a transmis ea într-o declaraţie pentru .

Partenera actorului din seriale precum Charmed, Nip/Tuck și FBI: Most Wanted și Fantastic Four a mai adăugat că iubirea lui pentru viață a fost foarte mare, iar cei care l-au cunoscut și iubit sunt șocați de dispariția lui la doar 56 de ani. Kelly Paniagua a făcut apel la fanii lui Julian, rugându-i să ofere familiei intimitatea de care are nevoie în această perioadă grea.

„Julian a iubit viaţa. Şi-a iubit familia. Şi-a iubit prietenii. Şi-a iubit munca şi şi-a iubit fanii. Dorinţa sa cea mai profundă a fost să aducă bucurie în cât mai multe vieţi posibil. Cerem sprijin în această perioadă, pentru a permite familiei noastre să îşi trăiască durerea în intimitate. Şi ne dorim ca toţi cei cărora Julian le-a adus bucurie să continue să găsească bucurie în viaţă. Suntem recunoscători pentru amintiri”, a mai declarat soția actorului.

Rolurile pentru care a devenit celebru

Născut la Sydney în 1968, Julian McMahon a fost fiul fostului prim-ministru al Australiei, Sir William „Billy” McMahon. A urcat pentru prima oară pe scenă ca model, în anii ’80, . În 1990, a obţinut un rol în telenovela australiană Home and Away, apărând în 150 de episoade.

Și-a făcut debutul în lungmetrajul Exchange Lifeguards în 1992, urmând să se reorienteze către televiziunea americană. A apărut în seriale precum Another World, Profiler şi Will & Grace, apoi a cunoscut celebritatea după ce a interpretat rolul asasinului jumătate om, jumătate demon Cole Turner în serialul Charmed.

Ulterior, Julian McMahon a apărut în Nip/Tuck, drama medicală în care a avut rolul chirurgului estetician Dr. Christian Troy. Serialul a rulat timp de şase sezoane, între 2003 şi 2010, iar rolul i-a adus lui McMahon o nominalizare la Globul de Aur.

Un alt rol incredibil pe care Julian McMahon l-a jucat este cel al răufăcătorului Marvel Doctor Doom în filmele Fantastic Four, între 2005 și 2007. De asemenea, şi-a împrumutat vocea aceluiaşi personaj în jocul video Fantastic Four din 2005.

McMahon a fost căsătorit de trei ori, inclusiv cu cântăreaţa australiană Dannii Minogue în 1994 şi cu actriţa Brooke Burns, cu care are o fiică. Ultima sa căsătorie, cu Kelly Paniagua, a început în 2014.