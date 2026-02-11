Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump

ADVERTISEMENT

Număr record de români arestați în timpul raidurilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE), doar în ultimele luni. Pe lista publicată pe site-ul Departamentului de Securitate Internă (DHS) apare și cel al unui tânăr din Mehedinți care face parte din distribuția celui mai scump film românesc independent, comedia Miami Bici 2.

De ce este acuzat actorul din Miami Bici 2 capturat de ICE în Statele Unite

La prima vedere, Daniel Brutulovic pare să facă notă discordantă față de ceilalți 124 de români prezentați pe site-ul DHS. Cu o figură jovială, completată de o barbă ușor dezordonată, tânărul pare pregătit mai degrabă de un party decât de o deportare.

Daniel a fost arestat în Modesto, California, sub acuzația de fraudă prin folosirea ilegală a cardurilor de credit, plănuită și executată împreună cu alte persoane (conspirație).

Utilizarea neautorizată a unui card de credit, fără consimțământul titularului, se realizează prin mai multe metode: furtul fizic al cardului, skimming (copierea benzii magnetice la ATM-uri), phishing (furtul datelor din emailuri/site-uri false) sau utilizarea datelor furate online. În momentul reținerii, românul era bănuit că face parte dintr-o rețea care se ocupă cu astfel de infracțiuni.

Daniel a filmat alături de Codin Maticiuc, Matei Dima și Danny Trejo

Acesta este și subiectul filmului Miami Bici 2, în care Daniel Brutulovic apare alături de actori precum Matei Dima, Codin Maticiuc, Danny Trejo, George Piștereanu, dar și personalități precum Nadia Comăneci sau Cristi Borcea.

personajele principale, Ion Bilă și Ilie Piciu se mută din Miami în Los Angeles, în căutarea visului american adaptat stilului românesc (bani mulți, muncă puțină), dar ajung să fie implicați involuntar într-o mafie a clonării cardurilor de credit.

Ei nimeresc la o petrecere dată de șeful organizației, interpretat de Danny Trejo, la piscina vilei sale din LA și ajung să lucreze pentru acesta. Printre petrecăreții prezenți la eveniment poate fi văzut și Daniel Brutulovic. De altfel, numele acestuia apare și în distribuția de la finalul filmului, precum și pe platformele de film, precum IMDB sau Cinemagia.

Actorul din Miami Bici 2 ar fi dat lovitura la bancomatele din Pennsylvania

Americanii nu dau prea multe detalii despre cum a ajuns actorul din Miami Bici 2 pe lista persoanelor reținute de ICE. Totuși, într-o notă din iunie 2025 a poliției din Abington Township, Pennsylvania, Daniel apare pe lista urmăriților, fiind suspectat de posesie și utilizare a unor dispozitive ilegale, cu mențiunea că . Alături de el mai sunt prezentați doi români acuzați de aceleași infracțiuni: Luminița Ionescu și Daniel Trifu-Marin.

”Îi căutăm pe acești indivizi, dar nu suntem autorizați să dezvăluim mai multe lucruri. Persoanele interesate pot verifica pe listele instanțelor. Orice pont referitor la acești oameni sunt binevenite”, a declarat detectivul Kevin Magee pentru o publicație locală.

Polițiștii mai avertizau populația să nu încerce să se apropie sau să intre în contact cu persoanele căutate ci să sune la secție sau să notifice agenții prin intermediul platformelor online.

Abuzurile ICE, criticate de societatea civilă

Din informațiile FANATIK, Daniel Brutulovic este domiciliat în județul Mehedinți și a fost arestat preventiv în Statele Unite, măsura fiind valabilă până la data de 30 septembrie 2025. Nu se știe, însă, dacă aceasta a fost sau nu prelungită.

Persoanele aflate în custodia ICE în Statele Unite trebuie să ajungă în fața unui judecător care va stabili dacă mai au dreptul să rămână în SUA. Există, însă, și posibilitatea unei proceduri de expulzare accelerată (expedited removal), mai ales în cazul unor persoane date în urmărire internațională.

În ultimul an, administrația Trump a lansat o ofensivă agresivă împotriva persoanelor de altă naționalitate decât cea americană. Un raport independent al American Immigration Council arată că arestările ICE au crescut cu 600% sub administrația Trump. De asemenea, numărul imigranților fără antecedente penale ridicate de forțele de ordine a ajuns la 2.450% față de acum doi ani.

Raportul vorbește despre o politică de ”deportare în masă”, în care cei fără probleme penale sunt ținuți în detenție la un loc cu infractori periculoși, punându-se astfel presiune pentru a renunța la a-și mai susține cauza.

125 de români printre ”cei mai răi” imigranți care urmează să fie deportați sub administrația Trump

”Arestați: cei mai răi dintre cei mai răi”, este pe care sunt prezentați cei peste 70.000 de imigranți arestați de forțele Immigration and Customs Enforcement (ICE).

”Sub conducerea Secretarului de Stat Noem (Kristi Noem, politician republican și Secretar al Departamentului de Securitate Internă Homeland Security, n.r.), bărbații și femeile din trupele DHS și ICE îndeplinesc promisiunea Președintelui Donald Trump și operează deportări – începând cu cei mai răi dintre cei mai răi – incluzând imigranții ilegali pe care îi vedeți aici”, se mai arată pe pagina unde sunt prezentate persoanele capturate de ICE, printre care și actorul din Miami Bici 2.